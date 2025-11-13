Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Арктика
Арктика
© Freepik
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 1:25

Арктика теряет лед быстрее, чем думали: лето без льда может наступить уже скоро

Космическая пыль помогает отслеживать изменения льда в Арктике — ученый Павия

С 1979 года, когда спутники начали предоставлять первые стабильные данные, площадь арктического морского льда значительно сократилась, более чем на 42%. Это стало результатом таяния льда и его постепенного истончения. При этом всё больше открытого океана попадает под прямое воздействие солнечного света. Ледяная поверхность способствует охлаждению планеты, отражая солнечные лучи, тогда как более тёмная морская вода поглощает тепло, что ускоряет процесс потепления и вызывает дальнейшее таяние льда. Согласно климатическим прогнозам, в ближайшие десятилетия в Арктике может наступить лето без льда. Учёные продолжают исследования, чтобы понять, как эти изменения могут повлиять на экосистемы и человеческое общество.

Один из интересных аспектов, на который стоит обратить внимание, касается частиц космического происхождения, которые ежегодно оседают на Земле. Уже многие годы ученые наблюдают за этим процессом, и недавно опубликованное исследование, проведенное в журнале Science 6 ноября, позволило сделать шаг вперед в понимании того, как космическая пыль может помочь отслеживать изменения в морском ледяном покрове на протяжении тысяч лет.

Как космическая пыль помогает отслеживать ледяной покров

Космическая пыль образуется при взрывах звёзд или распаде комет, и она постоянно падает на Землю. Множество таких частиц, пролетая рядом с Солнцем, содержит редкую разновидность гелия — гелий-3. Эта форма гелия помогает ученым отделить космическую пыль от более привычных земных отложений.

Концентрация гелия-3 в космической пыли позволяет ученым проводить точные измерения, определяя, какие частицы являются космическими, а какие имеют земное происхождение. Это дает важную информацию о том, как менялась плотность и состояние арктического льда на протяжении многих лет.

Однако, как объясняет Павия, в некоторых случаях космическая пыль едва заметна, особенно если морская поверхность покрыта льдом. Когда лед полностью закрывает океан, пылинки не оседают на морском дне, но как только лед тает и появляется открытая вода, пыль может осесть на дне. Это открытие открыло новые горизонты для восстановления истории морского льда.

Реконструкция состояния льда за 30 тысяч лет

Исследователи, возглавляемые Павией, предложили новый подход, который может заменить традиционные спутниковые наблюдения льда. Для этого они изучали количество космической пыли, собрав образцы осадочных пород в трёх арктических районах, чтобы реконструировать историю ледяного покрова за последние 30 000 лет.

Все три участки, выбранные для исследований, покрывают различные области, где ледяной покров имеет различные характеристики. Один из них находится вблизи Северного полюса, где лед сохраняется круглый год, второй — возле сезонной кромки льда, а третий был стабильно покрыт льдом в 1980 году, но теперь время от времени освобождается от льда.

Как показали исследования, периоды стабильного ледового покрова совпадали с низким содержанием космической пыли в отложениях, что подтверждает связь между ледяной поверхностью и концентрацией космической пыли. Наибольшее количество пыли наблюдалось после потепления, когда лед постепенно начал отступать.

Изменения в пищевых цепочках и доступности питательных веществ

Кроме того, ученые провели анализ изменений в круговороте питательных веществ в океанах в связи с изменениями ледового покрова. Исследования показали, что доступность питательных веществ для морских организмов достигала пика во времена, когда ледяной покров был минимальным, и снижалась, когда лед снова увеличивался.

Данные об изменениях в питательных веществах были получены благодаря изучению раковин фораминиферов — крошечных морских организмов, которые поглощают азот из воды. Изучая химический состав этих раковин, исследователи смогли получить информацию о том, сколько питательных веществ было доступно в различные исторические периоды.

"С уменьшением площади льда в будущем мы ожидаем, что фитопланктон в Арктике будет потреблять больше питательных веществ, что скажется на всей пищевой сети региона", — пояснил Фрэнки Павия.

Гипотезы о причинах изменений

Учёные продолжают искать ответы на вопросы, связанные с тем, почему в водах Арктики увеличивается потребление питательных веществ при снижении ледового покрова. Одна из гипотез заключается в том, что уменьшение льда может привести к усилению фотосинтеза на поверхности воды, что способствует большему поглощению питательных веществ фитопланктоном. Вторая гипотеза предполагает, что таяние льда снижает концентрацию питательных веществ в воде, создавая новый баланс в экосистеме.

Обе гипотезы могут объяснить наблюдаемое увеличение потребления питательных веществ, но только первая из них свидетельствует о росте морской продуктивности. Исследования в этой области продолжаются, и ученые надеются, что более точные данные помогут создать более точные прогнозы изменения экосистемы Арктики в будущем.

Что это значит для нас?

Исследования, проводимые учеными, имеют огромные последствия для предсказания будущих климатических изменений в Арктике. Понимание того, как космическая пыль и изменения ледяного покрова могут повлиять на экосистемы, позволит нам более точно оценивать, как эти изменения скажутся на рыбной промышленности, пищевых цепях и даже на международных отношениях. Таяние льда в Арктике также может повлиять на уровень моря, что приведет к ещё большему количеству вызовов для прибрежных городов и островных стран.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Помогает точно отслеживать изменения льда на протяжении тысяч лет Долгосрочные прогнозы остаются неполными
Способствует пониманию экосистемных изменений Неясно, как изменения в экосистемах отразятся на жизни людей
Может быть использовано для более точных климатических прогнозов Трудность получения данных в удаленных районах

Часто задаваемые вопросы

  1. Как прогнозируются изменения ледового покрова?
    Используя данные о космической пыли, ученые могут реконструировать историю изменения льда за тысячи лет и делать выводы о его будущей динамике.

  2. Как изменения льда влияют на пищевые цепи?
    Таяние льда и изменение доступности питательных веществ ведет к изменениям в пищевых цепях, что может повлиять на рыбную промышленность и другие отрасли.

  3. Какие методы используют для мониторинга ледового покрова?
    Основными методами являются спутниковые наблюдения и анализ осадочных пород, содержащих космическую пыль.

Мифы и правда

Миф: Потепление в Арктике не влияет на жизнь людей.
Правда: Таяние льда в Арктике может повлиять на мировую экосистему и климат, затронув экономику и жизнь людей по всему миру.

Исторический контекст

  1. Арктическое потепление связано с глобальными климатическими изменениями, которое наблюдается в последние десятилетия.

  2. Потепление Арктики происходит быстрее, чем в других частях Земли, что имеет огромные экологические и социальные последствия.

  3. В прошлом ледяной покров Арктики был значительно более устойчивым, чем сейчас, что делало экосистему более стабильной.

