Асфальт больше не будет рвать льдом: российские ученые придумали, как строить дороги, которые не трескаются даже в −60°C

В арктических морозах, сибирской тайге и на дальневосточных просторах строительство дорог, мостов и тоннелей превращается в настоящую битву со стихией. Экстремальный холод, достигающий минус 50 градусов, и коварная вечная мерзлота создают уникальные проблемы. Главный враг здесь — вода. Она, просачиваясь в мельчайшие трещины, замерзает, расширяется и безжалостно разрушает даже самые прочные конструкции, а коррозия не щадит арматуру.

"Строительство в условиях вечной мерзлоты всегда было и остается сложнейшей задачей. Любое проникновение влаги в структуру может привести к катастрофическим последствиям из-за циклического замораживания и оттаивания. Традиционные материалы часто не справляются с такими экстремальными перепадами температур и агрессивной средой. Поэтому разработка новых, более устойчивых и технологичных решений для гидроизоляции просто необходима в этих регионах". Кандидат технических наук, эксперт в области строительства Алексей Кузнецов

Проблемы экстремального строительства

Возведение инфраструктурных объектов в регионах с суровым климатом — это вызов, требующий не только передовых технологий, но и глубокого понимания физических процессов. Одной из главных препонов является вечная мерзлота — слой почвы, который никогда не оттаивает. При строительстве ее приходится либо удалять, либо укреплять, что само по себе уже влечет колоссальные затраты.

Но даже если основание подготовлено, остаётся проблема воздействия низких температур на сами конструкции. Вода, как известно, расширяется при замерзании. Когда она попадает в микропоры бетона или металла, циклы замораживания-оттаивания приводят к постепенному разрушению. Это касается не только температурных колебаний, но и воздействия солей и химикатов, которые часто используются для обработки дорог в зимний период.

Эти факторы существенно сокращают срок службы дорог, мостов и тоннелей, требуя постоянного и дорогостоящего ремонта. Особенно критично это проявляется на протяженных объектах, таких как Федеральная трасса "Колыма", где контроль и своевременное обслуживание затруднены из-за огромных расстояний и сложной логистики.

Привычные методы гидроизоляции: плюсы и минусы

Строители долгие годы полагались на рулонные битумные материалы. Их преимущество — доступность и относительная дешевизна. Материал просто раскатывают по поверхности, а стыки проплавляют горелкой для обеспечения герметичности. Однако этот метод имеет серьезные недостатки, особенно в условиях Крайнего Севера.

На морозе битум теряет эластичность, становится хрупким и легко трескается. Швы, даже если они были спаяны идеально, могут разойтись, пропуская воду. К тому же, обеспечить плотное прилегание рулонного материала к сложным, изогнутым поверхностям мостов или опор бывает крайне проблематично. Это открывает пути для влаги и запускает разрушительные процессы.

Альтернативой стало бесшовное напыление полимочевины. Этот материал образует прочную, эластичную мембрану, которая идеально повторяет форму любой поверхности. Он устойчив к химическим воздействиям и перепадам температур. Но и у него есть свои сложности: для работы требуется специальное, весьма громоздкое оборудование, которое к тому же функционирует только при положительных температурах. Доставлять такую технику в удаленные арктические поселки — задача не из легких и весьма затратная.

Инновационный подход: рулонная полимочевина

Сотрудники Пермского Политеха (ПНИПУ), совместно с коллегами из МАДИ и научно-производственной фирмы "Современные покрытия", предложили решение, объединяющее достоинства обоих подходов. Они разработали технологию создания прочного бесшовного покрытия из полимочевины, которое при этом можно свить в рулоны и перевозить как обычный строительный материал.

За основу взяли идею создания "заготовок" на заводе. С помощью 3D-моделирования, созданного на основе фото- и видеосъемки объекта, специалисты получают точную цифровую копию поверхности, нуждающейся в защите. Эта цифровая модель затем используется для изготовления физического макета. Затем на этот макет, уже накрытый полиэтиленовой пленкой, напыляется двухкомпонентная полимерная смесь.

Поскольку полимочевина не прилипает к полиэтилену, после застывания готовое покрытие легко снимается с макета. Его можно смотать в рулон и отправлять на стройплощадку. Там рабочим останется только развернуть его и соединить края при помощи специального активатора, что значительно ускоряет процесс монтажа и удешевляет его.

"Температурный диапазон эксплуатации полимочевины впечатляет: она сохраняет свои свойства от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Это означает, что она выдержит самые лютые морозы и жаркое лето. Более того, прочность мембраны, в 5-10 раз превышающая аналогичные показатели рулонных материалов, выдержит вес тяжелой техники и агрессивное воздействие дорожных реагентов. Важно отметить и экономическую сторону: заводское производство минимизирует потери материала, тогда как при напылении на стройплощадке они могут достигать 30%". Профессор кафедры "Автомобильные дороги и мосты" ПНИПУ, доктор технических наук Андрей Кочетков

Технология производства и монтажа

Процесс создания рулонной полимочевины начинается с детального 3D-сканирования участка конструкции, будь то мостовая опора или часть дорожного полотна. Полученная цифровая модель учитывает все нюансы рельефа — изгибы, стыки, выступы. Это позволяет подготовить идеальный макет, на который будет наноситься защитный слой.

На заводе, после изготовления макета и покрытия его полиэтиленовой пленкой, осуществляется напыление двухкомпонентной полимерной смеси. Этот этап критически важен, так как именно он формирует бесшовную, прочную и эластичную мембрану. После полимеризации материал легко отделяется от пленки и может быть смотан в компактные рулоны.

На объекте строительства рабочие просто раскатывают полученные рулоны, подгоняют края и соединяют их с помощью специального активатора. Это позволяет значительно сократить время монтажа, особенно в условиях суровой зимы, когда каждая минута на счету.

Преимущества новой разработки

Ключевым достижением новой технологии стало то, что расход гидроизоляционного материала теперь можно рассчитать с высокой точностью. Если в идеальных условиях на квадратный метр покрытия толщиной 1,5 мм требуется 1,59 кг смеси, то с учетом неизбежных потерь при транспортировке и монтаже реальная норма составляет 2,27 кг на м². Это позволяет инженерам избежать перерасхода или нехватки материала.

Разработка пермских ученых уже получила официальное признание: она внесена в реестр Минтранса и утверждена соответствующим ГОСТом. Добавлены и сметные нормативы, что упрощает ее внедрение в реальные строительные проекты. Сейчас новая технология проходит апробацию на пилотных объектах.

По заверениям разработчиков, применение рулонной полимочевины позволит не только строить и ремонтировать дороги и мосты в самых экстремальных условиях, но и делать это с меньшими затратами. А главное — значительно повысить долговечность самих конструкций, снизив частоту ремонтов и связанных с ними неудобств для пользователей.

FAQ

Какие основные проблемы при строительстве в Арктике?

Экстремальные морозы (до -50°C) и вечная мерзлота, которая приводит к разрушению конструкций из-за замерзания воды в микротрещинах.

Чем отличается новая технология от старых?

Новая технология позволяет создавать прочное покрытие из полимочевины, которое можно сворачивать в рулоны для удобной транспортировки и монтажа, сохраняя при этом преимущества бесшовного нанесения.

Каковы преимущества полимочевины?

Полимочевина сохраняет свойства в широком диапазоне температур (от -60°C до +150°C), обладает высокой прочностью, эластичностью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Как происходит монтаж нового покрытия?

На объекте рабочие просто раскатывают рулоны покрытия и соединяют края с помощью специального активатора.

Читайте также