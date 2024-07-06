Ученые из Папского католического университета Перу обнаружили в пустынном районе Зана на севере Перу 4000-летний храм, предположительно использовавшийся для человеческих жертвоприношений. В ходе раскопок были найдены скелеты трех взрослых, один из которых был завернут в ткань, рядом с остатками подношений.

На стене храма ученые обнаружили рельеф с изображением мифологической фигуры с телом человека и головой птицы, что указывает на связь с древней доиспанской культурой Чавин. Исследователи ожидают результатов радиоуглеродного анализа для подтверждения датировки храма.

Фото: commons.wikimedia.org/Carmen Sarjeant (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)