Ученые из Папского католического университета Перу обнаружили в пустынном районе Зана на севере Перу 4000-летний храм, предположительно использовавшийся для человеческих жертвоприношений. В ходе раскопок были найдены скелеты трех взрослых, один из которых был завернут в ткань, рядом с остатками подношений.
На стене храма ученые обнаружили рельеф с изображением мифологической фигуры с телом человека и головой птицы, что указывает на связь с древней доиспанской культурой Чавин. Исследователи ожидают результатов радиоуглеродного анализа для подтверждения датировки храма.
Фото: commons.wikimedia.org/Carmen Sarjeant (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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