Самолёты подождут: под аэропортом нашли хрупкий архив жизни длиной в семь тысяч лет

Будущее крупнейшего инфраструктурного проекта Польши неожиданно оказалось связано с глубокой древностью. Под площадкой, где должна появиться взлётно-посадочная полоса нового аэропорта, археологи обнаружили следы жизни людей, охватывающие тысячи лет. Эти находки уже сейчас меняют график работ и подход к освоению территории. Об этом сообщает издание Earth.

Земля, в которой сохранилась память тысячелетий

Раскопки проводятся в районе Баранува в Мазовии, где запланировано строительство Центрального портового коммуникационного аэропорта. По европейским нормам, закреплённым ещё в начале 1990-х годов, масштабные земляные работы невозможны без предварительных спасательных археологических исследований. Это правило призвано зафиксировать и изучить культурные слои, которые будут безвозвратно утрачены после начала строительства. Подобные ситуации уже возникали и в других регионах мира, где современные проекты неожиданно сталкивались с древними ландшафтами, как это произошло при раскопках забытого города в Перу, скрытого под песками на протяжении тысячелетий. Надзор за процессом в Барануве осуществляет Управление по охране культурного наследия Мазовецкого воеводства, что позволяет вести работы в строгом соответствии с законом.

От первых земледельцев до римской эпохи

Самые ранние находки на территории будущего аэропорта относятся к неолиту. Каменные орудия и характерные ямы свидетельствуют о раннем земледелии, когда люди расчищали леса и обрабатывали землю примитивными инструментами. Более поздние слои раскрывают картину бронзового века: следы очагов, зола и хозяйственные ямы указывают на оседлый быт и хранение продуктов, а редкие бронзовые предметы намекают на торговые связи. Археологи отмечают, что подобные признаки локальной активности фиксируются по всей Европе, в том числе при исследованиях прибрежных и затопленных объектов, таких как древняя каменная стена у берегов Бретани, возраст которой также превышает семь тысяч лет. Затем на польском участке появляются следы лужицкой культуры железного века и Пшеворской культуры римского периода, представленные остатками построек, печей и погребений.

Средневековье и начало Нового времени

Археологи зафиксировали и средневековые объекты — колодцы и очаги, связанные с повседневной жизнью людей в эпоху формирования новых границ и властных структур. Деревянные элементы позволяют применять дендрохронологию, хотя влажные почвы сохраняют древесину неравномерно. В слоях раннего Нового времени встречаются фрагменты стекла, керамики и утвари, отражающие изменения в быте и питании с XVI по XVIII века. При этом исследователям приходится учитывать, что вспашка и более поздние работы могли нарушить эти горизонты, оставив лишь разрозненные следы повседневной жизни.

Методы, которые раскрывают прошлое

Основная масса находок представлена керамикой, и именно её типология помогает точно датировать слои. Дополнительно применяются радиоуглеродные анализы костей и древесного угля, а также рентгеновское сканирование артефактов перед консервацией. Особое внимание уделяется фиксации провенанса — точного места и условий находки, поскольку даже незначительные смещения могут повлиять на интерпретацию данных.

"Для нас это важная область научных исследований", — сказала старший инспектор Управления по охране культурного наследия Йоанна Гавронска из Мазовецкого воеводства.

Что дают эти раскопки

Программа исследований охватывает сразу несколько участков, позволяя сравнивать, как менялось использование ландшафта на протяжении тысячелетий. Археологи подчёркивают, что речь идёт не о непрерывном заселении, а о череде приходов и уходов, следы которых наложились друг на друга. После завершения полевых работ артефакты проходят консервацию и передаются в музеи, где они смогут стать частью публичной истории региона. Именно от дальнейшей работы с этими материалами зависит, превратятся ли они в источник знаний для общества или останутся лишь архивными данными.