Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Студенты проводят раскопки
Студенты проводят раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:41

Самолёты подождут: под аэропортом нашли хрупкий архив жизни длиной в семь тысяч лет

Под площадкой аэропорта обнаружены артефакты возрастом 7 тыс лет — археологи

Будущее крупнейшего инфраструктурного проекта Польши неожиданно оказалось связано с глубокой древностью. Под площадкой, где должна появиться взлётно-посадочная полоса нового аэропорта, археологи обнаружили следы жизни людей, охватывающие тысячи лет. Эти находки уже сейчас меняют график работ и подход к освоению территории. Об этом сообщает издание Earth.

Земля, в которой сохранилась память тысячелетий

Раскопки проводятся в районе Баранува в Мазовии, где запланировано строительство Центрального портового коммуникационного аэропорта. По европейским нормам, закреплённым ещё в начале 1990-х годов, масштабные земляные работы невозможны без предварительных спасательных археологических исследований. Это правило призвано зафиксировать и изучить культурные слои, которые будут безвозвратно утрачены после начала строительства. Подобные ситуации уже возникали и в других регионах мира, где современные проекты неожиданно сталкивались с древними ландшафтами, как это произошло при раскопках забытого города в Перу, скрытого под песками на протяжении тысячелетий. Надзор за процессом в Барануве осуществляет Управление по охране культурного наследия Мазовецкого воеводства, что позволяет вести работы в строгом соответствии с законом.

От первых земледельцев до римской эпохи

Самые ранние находки на территории будущего аэропорта относятся к неолиту. Каменные орудия и характерные ямы свидетельствуют о раннем земледелии, когда люди расчищали леса и обрабатывали землю примитивными инструментами. Более поздние слои раскрывают картину бронзового века: следы очагов, зола и хозяйственные ямы указывают на оседлый быт и хранение продуктов, а редкие бронзовые предметы намекают на торговые связи. Археологи отмечают, что подобные признаки локальной активности фиксируются по всей Европе, в том числе при исследованиях прибрежных и затопленных объектов, таких как древняя каменная стена у берегов Бретани, возраст которой также превышает семь тысяч лет. Затем на польском участке появляются следы лужицкой культуры железного века и Пшеворской культуры римского периода, представленные остатками построек, печей и погребений.

Средневековье и начало Нового времени

Археологи зафиксировали и средневековые объекты — колодцы и очаги, связанные с повседневной жизнью людей в эпоху формирования новых границ и властных структур. Деревянные элементы позволяют применять дендрохронологию, хотя влажные почвы сохраняют древесину неравномерно. В слоях раннего Нового времени встречаются фрагменты стекла, керамики и утвари, отражающие изменения в быте и питании с XVI по XVIII века. При этом исследователям приходится учитывать, что вспашка и более поздние работы могли нарушить эти горизонты, оставив лишь разрозненные следы повседневной жизни.

Методы, которые раскрывают прошлое

Основная масса находок представлена керамикой, и именно её типология помогает точно датировать слои. Дополнительно применяются радиоуглеродные анализы костей и древесного угля, а также рентгеновское сканирование артефактов перед консервацией. Особое внимание уделяется фиксации провенанса — точного места и условий находки, поскольку даже незначительные смещения могут повлиять на интерпретацию данных.

"Для нас это важная область научных исследований", — сказала старший инспектор Управления по охране культурного наследия Йоанна Гавронска из Мазовецкого воеводства.

Что дают эти раскопки

Программа исследований охватывает сразу несколько участков, позволяя сравнивать, как менялось использование ландшафта на протяжении тысячелетий. Археологи подчёркивают, что речь идёт не о непрерывном заселении, а о череде приходов и уходов, следы которых наложились друг на друга. После завершения полевых работ артефакты проходят консервацию и передаются в музеи, где они смогут стать частью публичной истории региона. Именно от дальнейшей работы с этими материалами зависит, превратятся ли они в источник знаний для общества или останутся лишь архивными данными.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волны негодяи в океане достигли высоты до 120 метров — Science Post сегодня в 12:40
Океан вышел из-под контроля: новые данные о волнах-негодяях заставляют пересматривать нормы

Учёные выяснили, что волны-негодяи могут быть в разы выше прежних оценок. Новые эксперименты меняют представление о рисках для морей и инфраструктуры.

Читать полностью » Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс сегодня в 11:19
Миллионы потовых желёз перевернули эволюцию человека — но этот факт мало кто осознаёт

Эволюционная биология объясняет: потеря шерсти и развитие терморегуляции через потовые железы дали человеку выносливость в жарких саваннах и повлияли на культуру и технологии.

Читать полностью » Пестицид хлорпирифос повышает риск болезни Паркинсона в 2,5 раза — Molecular Neurodegeneration сегодня в 4:11
Скрытая эпидемия: почему жителям аграрных регионов грозит болезнь Паркинсона

Ученые из США выяснили, что широко используемый пестицид может нарушать защитные механизмы нейронов и повышать риск болезни Паркинсона.

Читать полностью » Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods вчера в 19:08
Секрет идеального снимка клетки скрывался в вашей чашке: открытие, которое переворачивает науку

Австрийские ученые выяснили, что обычный эспрессо способен заменить токсичные соединения при окрашивании образцов для электронной микроскопии.

Читать полностью » Вода внутри катода повысила ёмкость натрий-ионной батареи — Университет Суррея вчера в 17:34
То, что удешевляет электромобили, уже бьёт по рынку лития — производители нервничают

Учёные нашли простой способ повысить эффективность натрий-ионных аккумуляторов, сохранив воду в их структуре. Открытие может изменить подход к хранению энергии.

Читать полностью » В почвах пустыни Атакама нашли устойчивые сообщества нематод — NC вчера в 15:30
Самая сухая пустыня планеты ожила изнутри: под поверхностью кипит жизнь, о которой не догадывались

Под поверхностью пустыни Атакама учёные обнаружили устойчивые сообщества нематод. Исследование меняет представления о жизни в экстремально засушливых регионах.

Читать полностью » ДГТУ — единственный вуз на выставке беспилотных технологий с участием президента вчера в 13:50

Донской государственный технический университет стал единственным российским вузом, представившим собственную разработку на масштабной выставке беспилотных технологий, которую 16 января посетил президент России Владимир Путин.

Читать полностью » Городской воздух содержит микропластика больше прежних оценок в 10 000 раз — Science Advances вчера в 10:07
Городской воздух “насытился” микропластиком: новые замеры ошеломили — цифры выше прежних в тысячи раз

Учёные обнаружили, что микропластик в воздухе превышает прежние оценки в десятки тысяч раз. Новая методика анализа открыла глаза на масштабы проблемы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Апартаменты оказались дешевле отелей при поездках по России — турэксперты
Дом
Дно духовки чистят примерно раз в месяц при регулярном использовании — Southern Living
Авто и мото
Подпись в протоколе без замечаний означает согласие с нарушениями — майор полиции
Наука
Магнитный северный полюс смещается от Канады в сторону Сибири — LA NACION
Красота и здоровье
Ограничение питания 8 часами не ускорило метаболизм — Ольга Рамич
Наука
Вирус томатов поможет контролировать очистку сточных вод — Scientific Reports
Еда
Ужин из лосося риса и авокадо укладывается в 15 минут — Simply Recipes
Питомцы
Мэйн-куны сохраняют спокойный характер при крупных размерах — фелинологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet