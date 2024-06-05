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Эксперты поделились мнением, когда и как нужно выбирать арбуз
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:55

Эксперты поделились мнением, когда и как нужно выбирать арбуз

Уже в начале лета на прилавках начинают появляться первые арбузы. Как не ошибиться с покупкой и выбрать спелый, безопасный арбуз, рассказал Владимир Микулов, главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева.

- Надо понимать, что основное время наших российских арбузов - это начиная с августа, - подчеркнул Микулов. - Сейчас нам везут с Ближнего и не совсем Ближнего зарубежья.

По его словам, в такой продукции часто содержится повышенное количество нитратов. Для быстрого созревания почву удобряют нитратами, которые не очень хорошо отражаются на составе продукта.

- Если съесть не 50 граммов, не 100 граммов, а больше, то количество нитратов, конечно, может попасть к нам значительное. Особенно это верно для детей и для пожилых людей со сниженным иммунитетом и со сниженной возможностью очищения этих нитратов. Поэтому есть можно, но осторожно, - подчеркнул эксперт.

Также Микулов посоветовал обратить внимание на размер плода - ранние сорта не слишком крупные. Необходимо и правильно обработать покупку: нужно смыть не только грязь, но и микробы, и пестициды. Хороший признак - четкая, яркая окраска.

Спелость можно определить не только по виду хвостика, но и по звуку. Слишком глухой говорит, что плод переспелый, а слишком звонкий о неспелости.

Фото: P.gibellini / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

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