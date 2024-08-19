Украинцы отказались работать с судьей, работавшем на матче в России

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" отказался работать с арбитром, который ранее судил матч в Москве.
"Кривбасс" недоволен тем, что на матч квалификации Лиги конференций против "Бетиса" назначили турецкого арбитра Арда Кардешлер.
"Считаем недопустимым привлечение этого судьи к работе на матче с участием украинского футбольного клуба", — говорится в заявлении "Кривбасса". Слова из документа передает РИА Новости.
Дело в том, что этот судья в марте 2024 года работал в Москве на товарищеском матче России против Сербии.
Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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