"Желтая пресса" на Западе, в частности, издание Daily Mail (DM) смакует курьезный случай с сотрудницей телеканала BBC, которую вместе с семьей высадили из самолета за "самоуправство". На самолете авиакомпании SunExpress 49-летняя Джорджи Палмер летела из Лондона вместе с мужем Ником Солломом и двумя дочерьми в Турцию.

Женщина попросила экипаж сделать объявление по громкой связи о том, что у ее дочери аллергия на арахис, и чтобы пассажиры не открывали пакеты с этим продуктом. Командир корабля не только это не сделал, но и выгнал с борта женщину, которая попыталась сделать это объявление по самолету самостоятельно.

"То, как с нами обращались, было отвратительно. Капитан решил, что из-за аллергии у моей дочери он не хочет лететь с ней на борту, — пожаловалась Палмер. — Когда он узнал, что я разговаривала с другими пассажирами, он накричал на меня из кабины. Он был очень зол. Следующее, что я помню, — как нам сказали выйти из самолета".

Позже семья все же попала в Турцию, но ужне на рейсе другой авиакомпании, однако потеряли на билеты и гостиницу 5 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно более полумиллиона 570 рублей.

Фото: en.wikipedia.org/Buranto





