Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мини-аквариум на рабочем столе
мини-аквариум на рабочем столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:36

Аквариум мутнеет не сам по себе: главная ошибка, которую совершают почти все владельцы

Ихтиологи: перекорм — основная причина болезней аквариумных рыб

Рыбы — создания с аппетитом, который способен обмануть любого владельца аквариума. Стоит подойти к стеклу, как они сразу начинают метаться и требовательно открывать ротики, будто не ели целую неделю. На деле большинство проблем со здоровьем у аквариумных рыб связаны не с нехваткой корма, а с его избытком. Разберёмся, как кормить питомцев правильно, чтобы не навредить им и сохранить чистоту в аквариуме.

Как часто кормить рыбок

Новички часто думают, что частое кормление помогает рыбам расти быстрее. На деле избыточное количество пищи ведёт к тому, что остатки оседают на дно, гниют и выделяют аммиак — сильный яд, от которого страдает вся аквариумная экосистема. Перекормленные рыбы начинают жиреть, их органы перегружаются, а вода мутнеет.

Оптимальный режим питания — 1-2 раза в день. Порция должна быть такой, чтобы рыбы съедали её за 2-3 минуты. Раз в неделю полезно устраивать разгрузочный день. Это естественный для рыб процесс — в природе они тоже не находят пищу ежедневно.

Сравнение режимов кормления

Режим Последствия Рекомендация
3-4 раза в день Загрязнение воды, болезни, ожирение Не рекомендуется
1-2 раза в день Здоровый обмен веществ Оптимально
Реже одного раза Замедление роста Только для взрослой рыбы при разгрузке

Разнообразие питания

Сухие хлопья и гранулы — основа аквариумного меню, но далеко не всё, что нужно вашим питомцам. Если кормить только сухими смесями, у рыб развивается нехватка белков и клетчатки, возникают запоры и тускнеет окраска.

Рацион должен включать:

  1. Основной корм — хлопья или гранулы.

  2. Замороженные продукты: мотыль, дафния, артемия (2-3 раза в неделю).

  3. Овощные добавки — ломтики кабачка, огурца или шпината для растительноядных видов.

Полезный приём: замораживайте мотыль в форме кубиков льда — удобно дозировать и хранить.

Советы шаг за шагом

  1. Перед кормлением слегка постучите по стеклу — так рыбы будут знать, что пора к обеду.

  2. Не добавляйте новую порцию, если предыдущая не съедена.

  3. Раз в месяц чистите фильтр и сифоньте дно, чтобы удалить остатки пищи.

  4. Следите за качеством воды — используйте тесты на аммиак и нитриты.

  5. Не смешивайте живые и сухие корма в одной кормушке: влажный корм быстро портится.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кормление "на глаз".
    Последствие: перекорм, вспышки бактерий, болезни.
    Альтернатива: использовать мерные ложки или дозаторы.

  • Ошибка: только сухие корма.
    Последствие: недостаток витаминов и белка.
    Альтернатива: комбинированное питание с замороженными и растительными добавками.

  • Ошибка: автокормушка без проверки.
    Последствие: либо заливает аквариум едой, либо не срабатывает.
    Альтернатива: проверить устройство заранее или поручить кормление знакомым.

А что если уехать в отпуск?

Многие переживают, что рыбы погибнут без еды. Но здоровые взрослые особи спокойно обходятся без корма до 10 дней. Мальки выдерживают не более трёх.

Перед отъездом:

  • Не кормите рыб за день — пусть очистят кишечник.

  • Подмените 30% воды.

  • Сократите световой день, чтобы снизить активность и метаболизм.

Долгосрочные "таблетки-корма" лучше не использовать — они разрушаются и портят воду.

Почему рыбы иногда отказываются от пищи

Отказ от еды не всегда говорит о болезни. Часто это реакция на стресс: переселение, появление новых соседей или изменение температуры воды. Иногда причина в неподходящем корме — слишком крупные гранулы или непривычный запах.

Если рыбы перестали есть:

  • Проверьте температуру и чистоту воды.

  • Наблюдайте, не гоняют ли их другие особи.

  • Попробуйте другой корм — живой или замороженный.

Если спустя 2-3 дня аппетит не возвращается, стоит проверить рыб на паразитов.

Плюсы и минусы разных видов корма

Тип корма Плюсы Минусы
Сухой (хлопья, гранулы) Удобно, долго хранится Недостаток влаги и клетчатки
Замороженный (мотыль, артемия) Богат белком, усиливает окраску Требует правильного хранения
Живой (дафния, трубочник) Естественный источник питательных веществ Может содержать паразитов
Овощи Улучшают пищеварение Подходят не всем видам

FAQ

Как понять, что рыбам хватает еды?
Если корм полностью исчезает за пару минут и рыбы не продолжают искать его на дне, значит, порция оптимальна.

Можно ли давать хлеб или кашу?
Нет. Эти продукты вызывают брожение в воде и нарушают баланс в аквариуме.

Что лучше — хлопья или гранулы?
Для мелких рыб подходят хлопья, для крупных — гранулы. Можно чередовать оба варианта.

Нужно ли замачивать сухой корм?
Да, особенно для золотых рыбок и сомов: замачивание предотвращает вздутие.

Как часто давать живой корм?
2-3 раза в неделю достаточно. Главное — покупать у проверенных продавцов.

Мифы и правда о кормлении

  1. Миф: рыб нужно кормить часто.
    Правда: избыточное питание вредно — достаточно двух раз в день.

  2. Миф: сухой корм полностью заменяет всё.
    Правда: рыбы нуждаются в белках и растительных добавках.

  3. Миф: автокормушка — надёжный способ.
    Правда: такие устройства часто дают сбой.

  4. Миф: рыбы умрут без еды за пару дней.
    Правда: взрослые спокойно выдерживают неделю.

  5. Миф: если рыба не ест — она больна.
    Правда: иногда это всего лишь стресс или смена условий.

Интересные факты

  1. Рыбы способны распознавать хозяина и подплывают именно к нему, если их кормят в одно и то же время.

  2. Некоторые виды, например золотые рыбки, могут прожить до 20 лет при правильном уходе.

  3. Рыбы чувствуют вкус и запах воды — именно поэтому реагируют на прикосновение к стеклу перед кормлением.

Пять золотых правил

  1. Кормите рыб 1-2 раза в день малыми порциями.

  2. Комбинируйте разные виды корма.

  3. Устраивайте разгрузочный день.

  4. Не кормите, если рыбы не проявляют аппетит.

  5. В отпуске не используйте автокормушку — лучше оставить аквариум на естественном режиме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: кошки сохраняют охотничьи инстинкты и способны побеждать змей сегодня в 9:28
Кошка видит то, чего не видим мы: как её инстинкты спасали людей от змей ещё в древности

Почему кошки воспринимают обычную верёвочку как врага и могут ли они победить настоящую змею? Разбираемся, насколько сильны и осторожны эти пушистые охотники.

Читать полностью » Ветеринары предупредили: частая смена корма снижает иммунитет кошек сегодня в 8:21
Поменяли корм — а кошка будто подменили: что происходит внутри её организма

Почему нельзя менять корм кошке при каждой распродаже и как сделать переход на новую марку без вреда для её здоровья и настроения.

Читать полностью » Эксперт Шлемпер сообщил, что треть кошек испытывает тревогу при длительном отсутствии человека сегодня в 7:12
Один день без человека — вечность для кошки: что происходит за дверью, когда вы уходите

Кошки могут скучать и даже страдать от одиночества. Узнайте, как понять настроение питомца, предотвратить тревогу разлуки и создать спокойную атмосферу дома.

Читать полностью » Учёные напомнили: рацион птиц не должен состоять только из семечек — возможны ожирение и болезни печени сегодня в 6:45
Крылья, что приносят радость — и ответственность длиною в жизнь: правда о домашних попугаях

Птицы могут стать настоящими членами семьи, но только если вы готовы дарить им внимание, заботу и правильные условия. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Учёные отмечают: непородистые кошки живут дольше и реже болеют благодаря генетическому разнообразию сегодня в 5:38
Кошка под ваш характер: кто из них превратит дом в рай, а кто — в хаос

Мейн-кун или сфинкс, британка или бенгалка? Рассказываем, чем отличаются породы кошек и как выбрать ту, что идеально подойдёт именно вам.

Читать полностью » Зоологи: чрезмерный лай у мелких пород собак связан с тревожностью и недостатком активности сегодня в 4:33
Маленькое тело — громкий характер: почему самые крошечные собаки становятся соседским кошмаром

Некоторые породы собак способны оглушить целый подъезд. Почему маленькие псы лают больше крупных — и как мягко их этому разучить, объясняем пошагово.

Читать полностью » Кинолог: привычка кормить со стола формирует зависимость у собак сегодня в 3:46
Один кусочек — и беда: хозяева не догадываются, чем рискуют их питомцы

Даже крошка со стола может стать для собаки ядом. Почему человеческая еда опасна, и как навсегда отучить питомца выпрашивать кусочки?

Читать полностью » Ветеринар: музыка без слов помогает животным расслабляться сегодня в 2:43
Музыка, под которую кошки засыпают за минуты: владельцы не верят результату

Как подобрать мелодии, которые помогут кошке расслабиться и заснуть? Учёные нашли ответ, а мы собрали лучшие советы и плейлисты.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть
Садоводство
Учёные: зимой кактусы замедляют рост и нуждаются в прохладе и свете
Авто и мото
Госдума напомнила: за езду на летней резине зимой предусмотрен штраф 500 рублей
УрФО
В Перми с 2026 года вырастет стоимость патента для иностранных работников
Красота и здоровье
Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова
Еда
Чернослив добавляет сладкий акцент в слоеный салат с курицей
Дом
Корица, гвоздика и ваниль - специи, которые нельзя ставить рядом с сахаром
Красота и здоровье
Николай Чередниченко объяснил, как правильно говорить с человеком, страдающим алкоголизмом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet