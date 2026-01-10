Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кормление рыбок в аквариуме
Кормление рыбок в аквариуме
© Grok.com
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 12:16

Перестала мыть аквариум раз в месяц — результат поразил: вода как горный ручей, и рыбы благодарны

Рыбы страдают без ежедневной уборки аквариума — эксперт

Аквариум может быть оснащён мощным фильтром и заселён "санитарами", но всё равно время от времени будет требовать уборки. Вода постепенно накапливает органику, на стенках появляется налёт, а в грунте оседают остатки корма и отходы жизнедеятельности рыб. Если за аквариумом не ухаживать, страдает не только внешний вид, но и здоровье обитателей. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Ежедневные мелочи, которые спасают чистоту

На ежедневный уход уходит всего несколько минут, но именно он помогает избежать больших проблем. Достаточно пройтись сачком по воде и убрать плавающий мусор: отмершие кусочки растений, остатки корма, случайные соринки. Одновременно полезно оценить поведение рыб: если кто-то вялый или часто всплывает к поверхности, это повод проверить качество воды.

Снаружи стекло стоит протирать мягкой салфеткой. На нём быстро остаются отпечатки пальцев, капли и разводы — особенно если за аквариумом любят наблюдать дети или гости.

Еженедельная подмена воды и чистка стенок

Один раз в неделю, а иногда и чуть реже, аквариуму нужна частичная подмена воды. Полностью менять воду не стоит: это разрушает стабильную среду и может вызвать стресс у рыб. Обычно сливают примерно треть объёма, а затем доливают свежую воду подходящей температуры.

Перед подменой удобно очистить стенки изнутри. Лучше использовать пластиковый скребок: металлические лезвия могут поцарапать стекло. Для крупных аквариумов часто выбирают магнитные скребки — они позволяют чистить поверхность, не опуская руки в воду и не тревожа рыб.

Сифон: как очистить грунт без "раскопок"

После стенок приходит очередь грунта. Для этого нужен сифон устройство, которое вытягивает грязь, не забирая сам грунт. Широкую часть сифона аккуратно погружают в грунт, а узкий конец направляют в ведро. С помощью помпы вода начинает уходить: сначала она мутная, затем становится чище. Таким способом можно одновременно очистить дно и слить нужный объём для подмены — обычно до трети.

Перед тем как доливать свежую воду, полезно осмотреть растения. Если они разрослись слишком сильно, их можно аккуратно проредить и удалить повреждённые части. Затем воду доливают тонкой струёй, чтобы не поднять муть со дна и не испугать рыб.

Генеральная уборка: когда она действительно нужна

Полная "перезагрузка" аквариума требуется нечасто. Обычно её проводят после серьёзных проблем: эпидемии, резкого ухудшения качества воды или закисания грунта. В таких случаях обитателей временно переселяют в запасной водоём, а воду из основного аквариума полностью сливают.

Грунт и декорации тщательно промывают под проточной водой, сам аквариум очищают изнутри и затем хорошо ополаскивают. Отдельное внимание — оборудованию: фильтры, термометры, кормушки и другие элементы тоже нуждаются в промывке. Растения следует внимательно осмотреть, удалить повреждённые листья, при необходимости подрезать корни. Не стоит забывать и о крышке: внутри часто скапливается налёт, а на лампах оседает пыль, из-за чего освещение становится слабее.

Если же в аквариуме налажен режим подмен воды, регулярно сифонится грунт, рыб не перекармливают, а фильтрация и освещение работают стабильно, то до генеральной уборки дело может не дойти вовсе. В этом и состоит главный секрет: проще поддерживать чистоту понемногу, чем потом спасать целую экосистему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог 08.01.2026 в 16:10
Питомец заглядывает в глаза, когда вам тяжело: главный секрет хвостатого психолога

Собаки действительно чувствуют настроение хозяина и реагируют на грусть и слёзы. Рассказываем, как это доказали учёные и почему порода не важна.

Читать полностью » Выбор питомца для квартиры связали с метражом и образом жизни — ветеринары 08.01.2026 в 10:33
Не всем нужен двор и поводок: питомцы, которые спокойно живут в тесной квартире

Выбор домашнего животного для квартиры зависит от метража, образа жизни и готовности к уходу. Какие питомцы подходят для разного жилья и почему — в материале.

Читать полностью » Цитрусовый запах отпугивает кошек от штор — зоологи 08.01.2026 в 4:48
Смешала кожуру и воду — кот больше не лезет на шторы: метод, который работает с первого раза

Кот превращает шторы в лестницу? Рассказываем, почему он так делает и какие простые способы помогут сохранить тюль и нервы хозяев.

Читать полностью » Воздушный взрыв кометы совпал с вымиранием мамонтов — учёные 07.01.2026 в 21:26
Небо взорвалось — и мир изменился: тайна вымирания мамонтов получила новый поворот

Учёные нашли новые доказательства космической катастрофы 13 тысяч лет назад, которая могла изменить климат, уничтожить мамонтов и стереть культуру Кловис.

Читать полностью » Попугаи выбирают ведущую лапку в раннем возрасте — биологи 07.01.2026 в 15:12
Присмотритесь к лапкам: странная привычка попугаев, которая есть не у всех

У попугаев тоже бывает "ведущая сторона": они могут быть правшами и левшами. Рассказываем, как это заметить и что выяснили биологи.

Читать полностью » Насекомые прошли полный жизненный цикл в океане — энтомологи 07.01.2026 в 9:25
Океан был закрыт для насекомых — но эти существа прорвались и живут в тысячах километров от суши

Почему океан почти недоступен для насекомых и как галобаты стали исключением из правила, освоив жизнь на поверхности открытого моря.

Читать полностью » Морские свинки кусаются из-за боли или стресса — ветеринары 07.01.2026 в 3:01
Морская свинка кусается не из вредности: вот главная причина, о которой вы не догадывались

Морская свинка кусается не из вредности: чаще причина в стрессе, боли или границах. Разбираем 6 причин и способы мягко исправить поведение.

Читать полностью » Эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных — Science Times 06.01.2026 в 20:20
Темнота, тишина и пустота — не помеха: животные научились видеть и слышать невозможное

Как эволюция сформировала уникальные органы чувств животных и почему их восприятие мира принципиально отличается от человеческого.

Читать полностью »

Новости
Дом
Пыль в квартире накапливается быстрее из-за лишних предметов — клинеры
Спорт и фитнес
Белки и углеводы поддерживают энергию и восстановление мышц — диетологи
Экономика
Ошибки в документах мешают пенсионерам получить льготу — депутат Госдумы Говырин
Экономика
Поставки российской фанеры в США растут на 12% — РИА Новости
Мир
Доля экономики США в мировом ВВП падает до минимума с 1980 года — МВФ
ДФО
Землетрясение магнитудой 5,8 происходит у берегов Камчатки — ФИЦ ЕГС РАН
ЮФО
94% туристов повторно выбирают отдых в Крыму — глава комитета Тихончук
ЮФО
Аэропорты юга России работают по сокращённому графику — Росавиация
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet