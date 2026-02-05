В Саудовской Аравии открывают аквапарк-рекордсмен — его горки выглядят как аттракционы “не для слабых”

Самый высокий и длинный аквапарк в мире - с фантастическими водными горками с мировыми рекордами — готовится к открытию в Саудовской Аравии. Новый тематический парк Aquarabia расположится рядом с уже открывшимся Six Flags Qiddiya City примерно в 40 км от Эр-Рияда и станет первой подобной водной зоной в стране и крупнейшим в регионе.

Аквапарк мирового уровня в сердце Qiddiya City

Aquarabia станет первым водным парком в Саудовской Аравии и крупнейшим на Ближнем Востоке, включающим более 22 аттракционов и развлечений. Среди них — несколько горок и водных трасс, претендующих на мировые рекорды по высоте, длине и дизайну.

Главные рекордные горки и аттракционы

Junoon Drop - водная горка-коастер, которая станет самой высокой и самой длинной в мире с подъёмом, крутыми поворотами и резкими спусками: она поднимается на 42 м и протянется более чем на 515 м, разгоняясь до 50 км/ч.

Slithereel - крупнейшая в мире водная горка-колесо, сочетающая в себе элементы "чёртового колеса" и классического спуска.

Speedy Jamezales - самая высокая Aqualoop, выполненная из прозрачного фибергласса.

Jamal Joom - ожидается, что этот аттракцион станет самой длинной "мат-блэстерной" горкой в мире.

Кроме того, парк предложит зоны для семейного отдыха, пляж-лагуны, ленивую реку, ахиллову зону активных водных видов спорта и первый в королевстве серф-пул, называемый Surftopia, с реальными волнами и возможностью катания как для начинающих, так и для опытных серферов.

Когда откроется Aquarabia

Точная дата открытия пока не подтверждена официально, но местные СМИ и представители проекта указывают на примерно март 2026 г., после праздника Эйд аль-Фитр. Это связано с планами Qiddiya Investment Company, согласно которым парк должен начать работу сразу после завершения праздников.

Пока карта билетов и конкретные цены ещё не объявлены, организаторы приглашают следить за обновлениями через официальные каналы Aquarabia и Qiddiya City.

Aquarabia как часть развлечений Qiddiya City

Aquarabia станет частью более крупного развлекательного комплекса Qiddiya City, где уже открылся Six Flags Qiddiya City с мировыми рекордсменами — например, американскими горками Falcons Flight, признанными самыми длинными, высокими и быстрыми в мире.

Комплекс Qiddiya задумано развивать как международную туристическую и развлекательную зону, включая тематические парки, гостиницы, рестораны и зоны отдыха — всё это в рамках стратегии развития туристического потенциала района Эр-Рияда.