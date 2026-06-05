Идеально и для бледных рук, и для загара: нейл-мастера нашли самый умный оттенок этого лета

Представьте оттенок, который одинаково искусно намекает на кристально чистую воду, небо на рассвете и сияние драгоценного камня. Это аквамарин — цвет, который летом 2026 года взлетел на вершину маникюрных трендов. Пожалуй, сложнее отыскать более летний и такой же наполненный позитивными ассоциациями оттенок. Он как будто создан для того, чтобы дарить ощущение свежести и беззаботности. В нем нет навязчивой сладости мятного, но и резкости бирюзы тоже не наблюдается. Благодаря своей пастельной основе, этот цвет легко подружится с любым тоном кожи. На светлых руках он выглядит прозрачно и деликатно, а на загорелой коже раскрывается, привлекая внимание своим драгоценным сиянием, словно редкий самоцвет.

"Аквамариновый цвет — это настоящий подарок для летнего сезона. Он удивительно освежает и поднимает настроение, при этом оставаясь достаточно нейтральным, чтобы сочетаться с большинством оттенков кожи и нарядов. Этот цвет пробуждает ассоциации с морем, спокойствием и безмятежностью. Важно помнить, что пастельные тона, к которым относится аквамарин, часто требуют более тщательной подготовки ногтевой пластины, чтобы избежать полос и проплешин. Глянцевое покрытие подчеркивает глубину оттенка, но и матовый финиш может придать маникюру особый шарм, сделав его более благородным и глубоким." Косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

В чем суть аквамарина?

Сам по себе аквамариновый оттенок — это тонкий баланс между голубыми и зелеными тонами. Он настолько деликатен, что не скатывается в излишнюю сладость, как мятный, и не переходит в агрессивную яркость, присущую бирюзе. Эта пастельная база делает его дружелюбным к любому тону кожи, не создавая кричащего контраста.

На светлой коже аквамарин выглядит почти невесомо, придавая рукам утонченность. Он словно легкая вуаль, которая подчеркивает нежность. На загорелой коже этот цвет обретает новую жизнь, становясь ярким акцентом, напоминающим о морских глубинах и драгоценных камнях, найденных на дне океана. Это делает его универсальным выбором для жаркого сезона.

Вокруг цвета аквамарин существует целый ряд позитивных ассоциаций: спокойствие, безмятежность, чистота и свежесть. Неудивительно, что именно он стал фаворитом летних маникюрных трендов. Цвет будто заряжает позитивной энергией, делая даже обыденный день ярче и приятнее.

Как воплотить аквамариновый маникюр?

Самый простой и элегантный способ — это однотонное глянцевое покрытие на коротких квадратных ногтях. В таком исполнении сам цвет становится главным украшением. Это как миниатюрная капля моря, застывшая на кончиках ваших пальцев, освежающая и завораживающая.

Если хочется добавить немного смелости, попробуйте комбинацию аквамаринового кончика ногтя с яркой фуксией или насыщенным оранжевым у основания. Такой градиент или контрастное сочетание точно не останется незамеченным и добавит образу игривости. Для тех, кто не боится экспериментировать, это отличный вариант выйти за рамки привычного. Не забывайте, что любое яркое покрытие требует аккуратного нанесения, чтобы выглядеть безупречно.

Эстетам, ценящим изысканность, придется по душе мраморный дизайн. Его можно попробовать воссоздать даже дома. Для этого достаточно разбавить основу небольшим количеством жидкости, а затем тонкой кистью наметить хаотичные прожилки более насыщенного оттенка. Получится впечатляющий эффект ряби на воде или солнечных бликов, который добавит маникюру глубины и объема.

"Мраморный дизайн на ногтях — это всегда игра текстур и оттенков, позволяющая добиться по-настоящему уникального результата. Ключ к успеху здесь — не переборщить с количеством прожилок и дать каждому слою время высохнуть. Если аквамарин основной цвет, то прожилки могут быть чуть темнее или светлее, а могут и вовсе быть выполнены в контрастном, но не кричащем оттенке. Важно, чтобы дизайн не перетягивал на себя все внимание, а лишь дополнял образ, подчеркивая изящество рук, словно элемент спокойствия в динамичном мире." Визажист, эксперт по макияжу и визуальному образу Екатерина Лаврова

Одно железное правило аквамарина

Однако, как и у любого трендового цвета, у аквамаринового маникюра есть свое, пожалуй, единственное, но очень важное правило. Мастера маникюра утверждают: никакого хрома. Аквамарин создан, чтобы сиять естественным блеском, подчеркивающим его глубину и чистоту. Хром, со своей стороны, может придать ему излишнюю "пластиковость" и нарушить гармонию.

Если вы хотите добиться максимального эффекта, сосредоточьтесь на глянцевых покрытиях или, как вариант, на сатиновом финише. Именно эти варианты позволяют максимально раскрыть всю красоту аквамаринового оттенка, делая его благородным и по-настоящему драгоценным. Это напоминает о том, что иногда простота — лучший путь к совершенству.

Избегая хромированных элементов, вы сохраняете ту самую легкость и свежесть, которые делают аквамарин таким притягательным. Это позволяет цвету играть свою главную роль, не отвлекаясь на посторонние детали. Ведь главное в таком маникюре — именно самоцветный оттенок.

Советы мастерам и любителям

При работе с аквамариновым цветом, особенно если речь идет о сложных дизайнах, важно помнить о подготовке ногтевой пластины. Хорошо выровненная и обезжиренная поверхность — залог идеального покрытия. Если ногти имеют неровности, лучше использовать базу с выравнивающими свойствами.

Если вы решили сделать аквамариновый маникюр дома, выбирайте качественные лаки. Внимательно читайте состав и отзывы. Иногда качественные средства могут сэкономить время и нервы, чем попытки исправить ошибки дешевыми аналогами. Не бойтесь экспериментировать с оттенками, ведь аквамарин прекрасно сочетается со многими цветами, создавая интересные цветовые пары.

Помните, что любой, даже самый простой маникюр, должен быть аккуратно выполнен. Отросшая кутикула или неровно подпиленные ногти могут испортить впечатление даже от самого модного цвета. Если у вас нет времени или навыков, всегда лучше обратиться к профессионалам, ведь ухоженные руки — это визитная карточка любого человека.

Марина Кравцова Проверено экспертом: косметолог, специалист по эстетической косметологии и уходу за кожей

Читайте также