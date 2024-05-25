Газета.Ru представила статистику по самым популярным приложениям в России. Заметные изменения произошли в сравнении с предыдущим годом, отражая новые приоритеты пользователей.
В первом квартале 2024 года мессенджер Telegram вырвал лидерство, занимая четвёртое место в прошлом году. Безлимитный доступ к этому приложению стал основным выбором абонентов. Прежний лидер WhatsApp переместился на вторую позицию. Затем следуют YouTube, "ВКонтакте" и TikTok.
Интересно, что среди молодых пользователей в возрасте 14-27 лет Telegram стал предпочтительным мессенджером, в то время как старшее поколение в большей степени предпочитает WhatsApp. Абоненты Yota предпочитают безлимитный доступ к популярным сервисам вместо безлимитных SMS в 5 раз чаще.
Мужчины активно пользуются картографическими сервисами, Twitch, мессенджером IMO и "Одноклассниками". Женщины предпочитают безлимитный доступ к детским образовательным сервисам, маркетплейсам и онлайн-кинотеатрам.
Фото: commons.wikimedia.org/Gaël Hurlimann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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