Все про визу в Китай: куда идти, сколько платить и кому можно вообще без неё

Китай всё чаще становится направлением номер один среди российских путешественников. От древних храмов и мегаполисов до пляжей Хайнаня и горных маршрутов — страна предлагает всё, что только можно пожелать туристу. Сегодня получить визу в Китай проще, чем когда-либо: правила стали гибче, а оформление занимает меньше времени.

Разбираемся, какие документы нужны, куда подавать заявление, сколько ждать готовую визу и кому она вовсе не требуется.

Документы: что нужно подготовить

Чтобы получить визу в Китай, необходимо собрать стандартный пакет документов. Ошибки в заполнении встречаются часто, поэтому проверьте всё несколько раз.

Основные документы:

Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента окончания поездки и с двумя пустыми страницами. Копия первой страницы загранпаспорта. Анкета - заполняется на английском или китайском языке. Можно сделать это онлайн на сайте визового центра. Цветная фотография 3,5×4,5 см на белом фоне. Без головных уборов, солнечных очков и фильтров. Копия внутреннего паспорта РФ (страница с фото и регистрацией). Подтверждение брони гостиницы или приглашение. Если вы путешествуете самостоятельно, достаточно распечатки с сайта отеля. Билеты туда и обратно. Можно предоставить бронирование с указанием дат. Медицинская страховка, покрывающая расходы в Китае (на случай травмы, болезни или отмены поездки). Подтверждение финансовой состоятельности - выписка с банковского счёта за последние 3 месяца с остатком не менее 60-70 тыс. рублей на человека.

Если вы едете по приглашению от китайской компании, университета или родственников, понадобится пригласительное письмо с печатью организации и копией паспорта приглашающего лица.

Куда подавать документы

Есть несколько способов подать документы:

Через визовый центр Китая.

Это самый удобный вариант: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске работают официальные визовые центры. Там можно подать документы лично или через доверенное лицо. Через турагентство.

Если вы покупаете тур, агентство обычно помогает с визой. Стоимость включается в общую цену путешествия. В консульство Китая.

Можно записаться напрямую, но сейчас приём чаще ведётся только через визовые центры.

Важно: если вы подаётесь самостоятельно, запишитесь заранее — в сезон путешествий свободных слотов может не быть.

Сколько ждать визу

Обычное оформление занимает 4-6 рабочих дней. За дополнительную плату можно заказать срочную визу — она готовится за 2-3 дня.

Если вы подаётесь через турагентство, сроки могут немного увеличиться из-за пересылки документов.

Для сравнения: получение шенгенской визы занимает от 10 до 15 дней, поэтому китайская — один из самых быстрых вариантов для путешественников.

Сколько стоит

Стоимость зависит от типа визы и скорости оформления.

Тип визы Срок оформления Стоимость (в рублях) Однократная туристическая (L) 4-6 дней 4 500-5 000 Двукратная туристическая 4-6 дней 6 000-6 500 Срочная виза 2-3 дня от 7 000 Многократная (деловая, годовая) до 10 дней 9 000-10 000

Оплата производится в визовом центре после приёма документов. При этом консульский сбор не возвращается, если в визе откажут.

Кому можно поехать без визы

Есть несколько способов попасть в Китай без визы:

Безвизовый транзит.

Россияне могут находиться в крупных китайских городах до 10 суток без визы, если летят в третью страну. Главное условие — прилёт и вылет должны быть из разных государств (например, Москва → Пекин → Бангкок). Безвиз на Хайнане.

Для туристических групп, прибывающих на остров Хайнань, действует безвизовый режим сроком до 30 дней, если тур оформлен через аккредитованное агентство. Групповые поездки из Дальнего Востока.

Жители регионов, граничащих с Китаем (Приморский край, Амурская область, Хабаровский край), могут участвовать в краткосрочных безвизовых турах по приграничным программам.

Советы тем, кто едет в Китай впервые

1. Проверяйте документы перед поездкой

Перед вылетом убедитесь, что у вас при себе загранпаспорт, виза, страховка, бронь отеля и обратные билеты. В некоторых аэропортах Китая могут попросить показать их при прохождении контроля.

2. Установите VPN

Многие привычные сервисы в Китае — Google, Instagram, WhatsApp — заблокированы. Чтобы пользоваться интернетом без ограничений, скачайте VPN заранее.

3. Возьмите наличные

Китайцы активно пользуются цифровыми платежами, но для иностранных карт оплата может не работать. Лучше взять с собой наличные доллары или юани и обменять их в банке.

4. Заготовьте визитки с адресом отеля

Таксисты часто не говорят по-английски. Адрес на китайском упростит поездку и поможет не заблудиться.

5. Будьте готовы к проверкам

На входе в метро, музеи и торговые центры установлены рамки металлоискателей. Проверка занимает несколько минут — просто имейте при себе документы.

6. Подготовьтесь к климату и еде

В северных регионах Китая зимой холодно, а на юге жара круглый год. Также стоит помнить, что местная кухня может быть острее привычной. Если у вас чувствительный желудок, возьмите сорбенты и препараты для пищеварения.

7. Скачайте переводчик

Многие вывески и меню дублируются на английском, но не везде. Приложение с офлайн-переводом упростит жизнь в кафе и на экскурсиях.

8. Планируйте маршруты заранее

Интернет может работать нестабильно, поэтому скачайте офлайн-карты заранее. Google Maps часто блокируется, зато карты Maps. me и Baidu Maps работают стабильно.

Плюсы и минусы поездки в Китай

Плюсы Минусы Простое получение визы Заблокированы привычные сервисы (Google, WhatsApp) Дешевле и быстрее, чем Шенген Сложности с оплатой иностранными картами Богатая культура и разнообразие маршрутов Языковой барьер Возможность безвиза при транзите Разница в еде и климате

FAQ

Можно ли получить визу онлайн?

Пока нет. Документы подаются лично через визовый центр, но анкета заполняется онлайн.

Сколько действует туристическая виза?

Обычно 90 дней с правом пребывания в стране до 30 суток.

Можно ли продлить визу в Китае?

Да, продление возможно в местном отделении иммиграционной службы, если вы подадите заявление минимум за неделю до окончания срока.

Сколько времени занимает оформление срочной визы?

От двух до трёх рабочих дней.