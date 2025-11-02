Все про визу в Китай: куда идти, сколько платить и кому можно вообще без неё
Китай всё чаще становится направлением номер один среди российских путешественников. От древних храмов и мегаполисов до пляжей Хайнаня и горных маршрутов — страна предлагает всё, что только можно пожелать туристу. Сегодня получить визу в Китай проще, чем когда-либо: правила стали гибче, а оформление занимает меньше времени.
Разбираемся, какие документы нужны, куда подавать заявление, сколько ждать готовую визу и кому она вовсе не требуется.
Документы: что нужно подготовить
Чтобы получить визу в Китай, необходимо собрать стандартный пакет документов. Ошибки в заполнении встречаются часто, поэтому проверьте всё несколько раз.
Основные документы:
- Загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента окончания поездки и с двумя пустыми страницами.
- Копия первой страницы загранпаспорта.
- Анкета - заполняется на английском или китайском языке. Можно сделать это онлайн на сайте визового центра.
- Цветная фотография 3,5×4,5 см на белом фоне. Без головных уборов, солнечных очков и фильтров.
- Копия внутреннего паспорта РФ (страница с фото и регистрацией).
- Подтверждение брони гостиницы или приглашение. Если вы путешествуете самостоятельно, достаточно распечатки с сайта отеля.
- Билеты туда и обратно. Можно предоставить бронирование с указанием дат.
- Медицинская страховка, покрывающая расходы в Китае (на случай травмы, болезни или отмены поездки).
- Подтверждение финансовой состоятельности - выписка с банковского счёта за последние 3 месяца с остатком не менее 60-70 тыс. рублей на человека.
Если вы едете по приглашению от китайской компании, университета или родственников, понадобится пригласительное письмо с печатью организации и копией паспорта приглашающего лица.
Куда подавать документы
Есть несколько способов подать документы:
- Через визовый центр Китая.
Это самый удобный вариант: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске работают официальные визовые центры. Там можно подать документы лично или через доверенное лицо.
- Через турагентство.
Если вы покупаете тур, агентство обычно помогает с визой. Стоимость включается в общую цену путешествия.
- В консульство Китая.
Можно записаться напрямую, но сейчас приём чаще ведётся только через визовые центры.
Важно: если вы подаётесь самостоятельно, запишитесь заранее — в сезон путешествий свободных слотов может не быть.
Сколько ждать визу
Обычное оформление занимает 4-6 рабочих дней. За дополнительную плату можно заказать срочную визу — она готовится за 2-3 дня.
Если вы подаётесь через турагентство, сроки могут немного увеличиться из-за пересылки документов.
Для сравнения: получение шенгенской визы занимает от 10 до 15 дней, поэтому китайская — один из самых быстрых вариантов для путешественников.
Сколько стоит
Стоимость зависит от типа визы и скорости оформления.
|Тип визы
|Срок оформления
|Стоимость (в рублях)
|Однократная туристическая (L)
|4-6 дней
|4 500-5 000
|Двукратная туристическая
|4-6 дней
|6 000-6 500
|Срочная виза
|2-3 дня
|от 7 000
|Многократная (деловая, годовая)
|до 10 дней
|9 000-10 000
Оплата производится в визовом центре после приёма документов. При этом консульский сбор не возвращается, если в визе откажут.
Кому можно поехать без визы
Есть несколько способов попасть в Китай без визы:
- Безвизовый транзит.
Россияне могут находиться в крупных китайских городах до 10 суток без визы, если летят в третью страну. Главное условие — прилёт и вылет должны быть из разных государств (например, Москва → Пекин → Бангкок).
- Безвиз на Хайнане.
Для туристических групп, прибывающих на остров Хайнань, действует безвизовый режим сроком до 30 дней, если тур оформлен через аккредитованное агентство.
- Групповые поездки из Дальнего Востока.
Жители регионов, граничащих с Китаем (Приморский край, Амурская область, Хабаровский край), могут участвовать в краткосрочных безвизовых турах по приграничным программам.
Советы тем, кто едет в Китай впервые
1. Проверяйте документы перед поездкой
Перед вылетом убедитесь, что у вас при себе загранпаспорт, виза, страховка, бронь отеля и обратные билеты. В некоторых аэропортах Китая могут попросить показать их при прохождении контроля.
2. Установите VPN
Многие привычные сервисы в Китае — Google, Instagram, WhatsApp — заблокированы. Чтобы пользоваться интернетом без ограничений, скачайте VPN заранее.
3. Возьмите наличные
Китайцы активно пользуются цифровыми платежами, но для иностранных карт оплата может не работать. Лучше взять с собой наличные доллары или юани и обменять их в банке.
4. Заготовьте визитки с адресом отеля
Таксисты часто не говорят по-английски. Адрес на китайском упростит поездку и поможет не заблудиться.
5. Будьте готовы к проверкам
На входе в метро, музеи и торговые центры установлены рамки металлоискателей. Проверка занимает несколько минут — просто имейте при себе документы.
6. Подготовьтесь к климату и еде
В северных регионах Китая зимой холодно, а на юге жара круглый год. Также стоит помнить, что местная кухня может быть острее привычной. Если у вас чувствительный желудок, возьмите сорбенты и препараты для пищеварения.
7. Скачайте переводчик
Многие вывески и меню дублируются на английском, но не везде. Приложение с офлайн-переводом упростит жизнь в кафе и на экскурсиях.
8. Планируйте маршруты заранее
Интернет может работать нестабильно, поэтому скачайте офлайн-карты заранее. Google Maps часто блокируется, зато карты Maps. me и Baidu Maps работают стабильно.
Плюсы и минусы поездки в Китай
|Плюсы
|Минусы
|Простое получение визы
|Заблокированы привычные сервисы (Google, WhatsApp)
|Дешевле и быстрее, чем Шенген
|Сложности с оплатой иностранными картами
|Богатая культура и разнообразие маршрутов
|Языковой барьер
|Возможность безвиза при транзите
|Разница в еде и климате
FAQ
Можно ли получить визу онлайн?
Пока нет. Документы подаются лично через визовый центр, но анкета заполняется онлайн.
Сколько действует туристическая виза?
Обычно 90 дней с правом пребывания в стране до 30 суток.
Можно ли продлить визу в Китае?
Да, продление возможно в местном отделении иммиграционной службы, если вы подадите заявление минимум за неделю до окончания срока.
Сколько времени занимает оформление срочной визы?
От двух до трёх рабочих дней.
