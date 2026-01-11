Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Белая одежда после стирки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:45

Бытовая техника ломается раньше времени — причина неприятная: мы сами её убиваем

Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi

Бытовая техника кажется надёжным помощником, который сам справится с любыми задачами — постирает, вымоет, высушит и не потребует лишнего внимания. Но со временем даже новые и дорогие устройства начинают работать хуже, и причина чаще всего кроется не в качестве сборки. Повседневные привычки незаметно перегружают технику и сокращают срок её службы. Об этом говорится в дзен-канале DeLonghi.

Почему техника выходит из строя раньше времени

Современные стиральные и посудомоечные машины рассчитаны на конкретные сценарии использования. Инженеры закладывают запас прочности, системы защиты и интеллектуальные датчики, но они не отменяют базовых правил эксплуатации. Регулярные мелкие ошибки постепенно накапливаются и приводят к износу узлов, перегреву электроники и сбоям в работе.

Даже модели с расширенным функционалом, такими как автоматическая самоочистка или защита от протечек, не застрахованы от последствий неправильного обращения. Техника может "терпеть" долго, но однажды это заканчивается ремонтом.

Перегрузка как скрытая угроза

Одна из самых распространённых привычек — стремление загрузить максимум за один цикл. В стиральных машинах это приводит к неравномерному распределению веса, повышенной вибрации и ускоренному износу подшипников. В посудомоечных — к ухудшению циркуляции воды и снижению качества мойки.

Даже если устройство формально справляется с задачей, двигатель и амортизаторы работают на пределе. Оптимальная загрузка — не более двух третей от максимальной, указанной в инструкции.

Неподходящие моющие средства

Использование универсальных или неподходящих средств — ещё одна частая ошибка. Избыточная пена проникает в насосы и датчики, а остатки моющих составов оседают на внутренних стенках.

Со временем это приводит к появлению запахов, накипи и перегреву нагревательных элементов. Производители настаивают на применении средств, предназначенных именно для автоматических машин и рассчитанных на низкое пенообразование.

Фильтры, о которых забывают

Фильтры принимают на себя основной удар — задерживают ворс, остатки пищи и мелкий мусор. Когда они забиваются, нагрузка на насос резко возрастает, ухудшается слив воды и растёт энергопотребление.

Регулярная очистка фильтров занимает несколько минут, но позволяет сохранить стабильную работу техники и избежать серьёзных поломок.

Резкое отключение после цикла

Многие сразу обесточивают технику после завершения программы. Однако внутренним элементам требуется время, чтобы завершить охлаждение и стабилизацию.

Преждевременное отключение может нарушить работу электроники и оставить влагу внутри корпуса. Специалисты советуют подождать 10-15 минут, прежде чем полностью отключать устройство от сети.

Отказ от профилактики

Накипь, жир и остатки порошка накапливаются даже при аккуратном использовании. Если игнорировать режимы самоочистки и профилактические циклы, эффективность работы снижается, а износ ускоряется.

Регулярный запуск очистки без загрузки помогает поддерживать чистоту внутренних узлов и продлевает срок службы техники.

Почему важно читать инструкцию

Неправильное подключение через удлинители, отсутствие заземления или игнорирование рекомендаций по установке создают дополнительную нагрузку на систему и повышают риск поломок.

Инструкция — это не формальность, а краткое руководство по безопасной и долговечной эксплуатации. Потратив несколько минут на её изучение, можно избежать серьёзных проблем в будущем.

Бытовая техника служит дольше, когда к ней относятся осознанно. Простые изменения в привычках снижают износ, сохраняют эффективность работы и помогают избежать незапланированных расходов.

