Индустрия мобильных телефонов становится всё более влиятельной, из-за чего запрет на ввоз техники Apple на территорию России будет маловероятен. Об этом NewsInfo.Ru сообщил заместитель генерального директора компании Zecurion Александр Ковалев.

Александр Ковалев считает, что у россиян нет выбора, менять ли им марку телефона или нет. Он считает, что гражданам России придётся это сделать. Однако эксперт объяснил, что у этой ситуации есть две стороны медали: запрет со стороны Apple и запрет со стороны нашего государства.

"Если запрещает Apple, то вариантов меньше, потому что это производитель. Соответственно, можно поменять локацию у телефона на другую страну, где бренд не запрещен, и всё будет работать. Если говорить о том, что конкретно у нас в стране запретят пользоваться техникой этого бренда, то граждане всегда смогут включить VPN, приложение обновить и так далее. Если приложения все наши запретят, опять же можно локацию поменять и всё", — объясняет Александр Ковалев.

Что может прийти на замену популярного бренда, эксперт сказать не смог, объяснив это большой уникальностью Apple среди других менее известных марок. Помимо этого, он полагает, что запретить использовать на территории страны какую-либо технику будет весьма проблематично.

"Я не думаю, что можно полностью запретить какую-то технику. Те же iPhone будут также таскать, как таскали. Никто не сможет запретить мне привезти телефон этого бренда. Конечно, можно ввести определённые ограничения, но это надо отдельно нормативные правовые акты составлять. Сфера мобильных телефонов — это достаточно широкая категория, поэтому вряд ли у государства получиться запретить ввоз частным лицам техники Apple", — заявил эксперт.

Александр Ковалев напомнил, что запрет на технику Apple может вступить в начале осени следующего года, если закон пройдёт все стадии и начнёт обладать юридической силой. Он отметил, что произойдёт так в случае, если Apple не согласится с предлагаемыми условиями законодателей.

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