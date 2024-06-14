Две девушки, работающие в американской корпорации Apple, подали на неё в суд за то, что представителям мужского пола всегда платят намного больше, нежели чем сотрудницам женщинам. О произошедшем пишет информационное агентство Bloomberg.
Как сообщается в агентстве, орган государственной власти, осуществляющий правосудие и находящийся в штате США Калифорния, расположенной на западном побережье страны, на берегу Тихого океана, получил требования истцов 13 июня. Девушки, которые отправили свои жалобы, утверждают, что мужчины намного больше ценятся и награждаются в американской транснациональной корпорации, занимающейся разработкой и производством бытовой электроники и ПО. По их словам, их поощряют и за коллективную деятельность, и за обретённое влияние внутри организации. По этой причине заработная плата и премии для представительниц женского пола становится всё меньше.
Одна из девушек пожаловалась, что она зарабатывает на 10 тысяч долларов (почти 900 тысяч рублей) меньше, чем некоторые сотрудники мужского пола. Работница осознала это в тот момент, когда впервые увидела налоговую отчётность.
Ранее американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC со ссылкой на анализ Центра американского прогресса сообщил о том, что американки лишаются огромной части денег по причине неравной заработной платы с представителями мужского пола.
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