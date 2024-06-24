Apple продолжает разработку второго поколения Vision Pro, хотя уделяет этому проекту меньше ресурсов. От нового устройства ожидаются улучшенные камеры и более мощный чип, а также потенциальное уменьшение веса для удобства ношения.

Релиз перенесен на конец 2026 года.

Также компания работает над очками дополненной реальности, но их выход на рынок в ближайшие годы маловероятен. Помимо этого, планируется выпустить облегчённую версию Vision Pro без внешнего дисплея EyeSight, с возможным ухудшением характеристик и нуждой в подключении к Mac или iPhone для функционирования. Целевая цена составляет $1500 — $2000.

Фото: commons.wikimedia.org/Hay Kranen (Creative Commons Attribution 4.0 International license)