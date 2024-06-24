Apple продолжает разработку второго поколения Vision Pro, хотя уделяет этому проекту меньше ресурсов. От нового устройства ожидаются улучшенные камеры и более мощный чип, а также потенциальное уменьшение веса для удобства ношения.
Релиз перенесен на конец 2026 года.
Также компания работает над очками дополненной реальности, но их выход на рынок в ближайшие годы маловероятен. Помимо этого, планируется выпустить облегчённую версию Vision Pro без внешнего дисплея EyeSight, с возможным ухудшением характеристик и нуждой в подключении к Mac или iPhone для функционирования. Целевая цена составляет $1500 — $2000.
Фото: commons.wikimedia.org/Hay Kranen (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
ЕС отложил введение обязательного отслеживания импорта алмазов на полгода
Евросоюз пролонгировал до весны будущего года введения тотального контроля за импортом алмазов. На паузу поставили алгоритм отслеживания импорта необработанных и полированных природных алмазов, сообщает Еврокомиссия.
ЕС запретил вещание на своей территории ряду российских СМИ
ЕС официально утвердил запрет на доступ к ряду СМИ на своей территории. Ограничения вступают в силу 25 июня и коснутся российских изданий РИА Новости, "Известия", "Российская газета", а также европейского ресурса Voice of Europe. Эта информация содержится в официальном документе, опубликованном Евросоюзом.
Эксперт Ласьков: сильная сторона китайских кроссоверов — городская динамика
Эксперт выделил сильную сторону всех массовых китайских кроссоверов — отличную городскую динамику по доступной цене.
Психолог Подоляко: основная причина многих аварий — усталость водителей
В России летом отмечен рост числа ДТП, связанный с началом летних каникул и сезоном отпусков, когда многие путешествуют на автомобилях.