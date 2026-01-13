Яблочный уксус для уборки: развела 1:1 — и кухня заблестела, но есть опасный запрет

Иногда "натуральная уборка" начинается не в хозяйственном отделе, а на кухне — рядом со специями и бутылками уксуса. Но у яблочного уксуса, в отличие от привычного белого, есть свои сильные стороны и свои ограничения. Разобраться в них полезно, чтобы не испортить поверхности и получить ожидаемый эффект. Об этом сообщает Southern Living.

Чем яблочный уксус полезен и в чём его предел

Профессионал по уборке из Остина Жаклин Стайн (Home Reimagined) считает яблочный уксус рабочим вариантом для лёгкой домашней чистки: он помогает убрать запахи, "прорезать" жирную плёнку и снизить количество некоторых поверхностных бактерий. При этом важно помнить: речь не о полноценной дезинфекции, поэтому для зон, где нужна серьёзная обработка от микробов, лучше выбрать специализированные средства. Ещё одно правило безопасности — не смешивать уксус с отбеливателем и перед применением проверить раствор на небольшом незаметном участке.

Как правильно разводить раствор

Для большинства задач яблочный уксус используют только разбавленным: концентрат может быть слишком агрессивным для части материалов и пахнет заметнее, чем белый уксус. Базовая схема — 1 часть яблочного уксуса и 1 часть воды в пульверизаторе. Раствор наносят на салфетку или используют мягкую неабразивную губку — в зависимости от поверхности. Если запах кажется резким, допустимо добавить пару капель эфирного масла (например, лимона или лаванды), но это скорее вопрос комфорта, а не эффективности.

6 вещей, которые можно чистить яблочным уксусом

Стекло и зеркала: распылить разбавленный раствор и протереть насухо — обычно получается блеск без разводов. Микроволновка: подогреть миску воды с небольшим количеством уксуса, чтобы размягчить загрязнения, затем быстро вытереть стенки. Стирка: добавить около половины стакана в цикл полоскания — это помогает смягчить вещи и убрать затхлый запах. Унитаз: оставить чашку уксуса в чаше на ночь, утром пройтись щёткой. Ковры после "аварий" питомцев: раствор может нейтрализовать запахи, но тест на стойкость цвета обязателен. Лёгкая дезодорация в быту: например, протереть слегка загрязнённые поверхности, где важнее свежесть и чистота, а не стерильность.

Где яблочный уксус лучше не использовать

Кислота может навредить материалам, которые плохо переносят "кислотные" средства. В зоне риска — натуральный камень (гранит, мрамор, травертин): он может потускнеть, а защитная пропитка — пострадать. Осторожность нужна и с деревом, особенно негерметичным: уксус способен пересушить поверхность и повлиять на покрытие. Для экранов и электроники вариант тоже неудачный — здесь безопаснее следовать рекомендациям производителя и использовать минимум влаги. Отдельное правило: если на этикетке прямо указано "не применять кислотные очистители", это запрет без компромиссов.

Можно ли им убирать плесень

Яблочный уксус иногда помогает при небольшой поверхностной плесени, но для крупных очагов и пористых материалов (например, гипсокартона) он считается недостаточно сильным. В таких случаях лучше опираться на более специализированные решения, а не пытаться "перетерпеть" проблему домашними методами. Яблочный уксус логичнее воспринимать как средство для лёгкого ухода, где важны регулярность и аккуратность, а не борьба с серьёзными рисками.