Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Жаркое с брусникой и картофелем
Жаркое с брусникой и картофелем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 11:44

Говяжье жаркое заиграло по-новому — этот ингридиент делает мясо сочнее без лишних шагов

Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table

Домашнее жаркое любят за простоту: мясо, овощи, немного жидкости — и дальше всё делает время. Но именно из-за этой "базовости" вкус иногда выходит ровным, без неожиданного акцента, особенно зимой, когда хочется чего-то более уютного и насыщенного. Есть сладкое дополнение, которое не усложняет процесс, но заметно меняет результат. Об этом сообщает Tasting Table.

Яблочное пюре — почему оно работает не только со свининой

Яблочное пюре чаще вспоминают рядом со свиными блюдами, но его мягкая сладость и густая текстура хорошо сочетаются и с говядиной. В материале объясняют: пюре работает как деликатный подсластитель и одновременно добавляет влаги. Оно не превращает жаркое в "десерт", а лишь смягчает солёные ноты, делает соус более округлым и помогает мясу оставаться сочным при долгой готовке.

Овощи в таком жарком тоже выигрывают. Картофель, морковь, сельдерей и лук томятся рядом с мясом и постепенно впитывают яблочный оттенок вместе с соками и жиром. За счёт этого они становятся мягче и ароматнее, а общий вкус блюда — более собранным и тёплым.

Как добавить яблочное пюре в жаркое без лишних шагов

Чтобы яблочное пюре работало правильно, его советуют смешивать с привычной "жидкой базой" для жаркого: подливой, водой, красным вином или говяжьим бульоном. Так сладость распределяется равномерно и не становится навязчивой, а соус остаётся в привычной логике тушения.

Ориентир по количеству из текста: примерно 2 чашки яблочного пюре на жаркое весом 1,4-2,3 кг. Эту смесь выливают поверх обжаренного мяса и овощей и дальше готовят как обычно — на медленном огне, пока всё не станет мягким и легко разделяемым вилкой.

Сколько готовить в медленноварке и в духовке

Для медленноварки в материале приводят два режима:

  1. На высокой мощности — около 4-5 часов.
  2. На низкой — примерно 7-8 часов.

Если вы готовите в духовке, предлагается запекать при 135°C, ориентируясь на простое правило: примерно по одному часу на каждый фунт веса жаркого. То есть кусок около 1,8 кг будет томиться порядка 4 часов.

Как управлять сладостью и с чем сочетать вкус

Чтобы яблочный акцент не ушёл в лишнюю приторность, лучше выбирать пюре без добавленного сахара — так проще держать вкус под контролем и получить именно фруктовый оттенок, а не "сладкий соус". Такой приём удобен ещё и тем, что помогает пристроить домашние запасы: яблочное пюре нередко остаётся после выпечки или завтраков и может стать полезным "ускорителем вкуса" для ужина.

Лёгкая сладость хорошо балансирует блюда с остротой. Поэтому яблочное пюре может быть уместно в жарком, где есть пикантные добавки, — оно сглаживает резкость и делает вкус более гармоничным, не перебивая специи.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дип из печёного перца и феты готовят за несколько минут — Chowhound 22.01.2026 в 16:09
Запекла красный перец и смешала с одним солёным ингредиентом — дип исчез со стола быстрее, чем чайник закипел

Дип из печёного красного перца и феты: быстрый рецепт для мезе, перекуса и гостей — как собрать дымную сладость перца и сливочность феты за минуты.

Читать полностью » Жареное под запретом: вот так должен выглядеть рацион пожилого человека 22.01.2026 в 13:24

Диетолог Елена Соломатина рассказала NewsInfo, какие продукты должны составлять основу рациона пожилого человека.

Читать полностью » В соус для свинины добавляют яблочный сидр и гочуджан — Tasting Table 22.01.2026 в 10:24
Свиная лопатка распалась под вилкой — секрет был не в времени, а в дуэте для соуса

Тушёная свинина из лопатки с яблочным сидром и гочуджаном — домашний рецепт, где шаосин и соевый соус делают соус глубже, а мясо тает под вилкой.

Читать полностью » Замороженную клубнику пюрируют с сахаром для корейского напитка — The Takeout 22.01.2026 в 2:30
Корейское клубничное молоко взорвало иннтернет — дома делается за минуты, но главный секрет в основе

Корейское клубничное молоко — домашний хит: всего из свежей или замороженной клубники, сахара и молока. Рецепт, варианты, лайфхаки и идеи подачи.

Читать полностью » Бекон рекомендуют начинать жарить с тонким слоем воды в сковороде — The Kitchn 21.01.2026 в 15:13
Бекон стал хрустящим по всей длине — один "странный" шаг в начале решает всё

Хотите ровно прожаренный бекон без брызг и "жевательного" жира? Попробуйте начать готовку с 1/4 стакана этой жидкости — эффект заметен сразу.

Читать полностью » Фрикадельки не прожаривают до конца, их доводят в соусе — Simply Recipes 21.01.2026 в 13:12
Фрикадельки больше не пересушиваются на сковороде — итальянский трюк выглядит странно, но работает

Итальянский приём спасёт сухие фрикадельки: обжарьте 2–3 минуты до корочки, затем томите в соусе 30–45 минут — фарш с панировочными сухарями и тремя мясами.

Читать полностью » Жареная картошка с грибами приобретает хрустящую корочку при готовке — повар 21.01.2026 в 11:59
Картошка с хрустящей корочкой и тающими грибами: секрет в порядке закладки на сковороду

Жареная картошка с грибами и луком — простой и сытный вариант семейного ужина, который легко приготовить из доступных продуктов в любое время года.

Читать полностью » Раскрыто правило 15 минут, которое спасает начинку пирога 21.01.2026 в 7:30
Аромат зовёт к ножу, но пауза решает: куриный пирог выигрывает вкусно

Как отдых куриного пирога после выпечки превращает жидкую начинку в кремовую и сохраняет хрустящую корочку, не давая подливе вытечь.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты
Наука
Солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников — Universe Today
Наука
В Испании нашли изделия бронзового века из метеоритного металла — CSIC
Спорт и фитнес
Приседание со штангой задействует ягодицы, бедра, спину и кор — тренеры
Спорт и фитнес
Регулярнаяй йога и пилатес улучшают качество сна — UOL
Питомцы
Лакомства формируют у собаки позитив к прогулкам в дождь — киноло гПаттердейл
Авто и мото
Hyundai разрабатывает пикап со съёмными дверями — Autoblog
Дом
Антисептик для белья добавляют только на этапе полоскания — Мэри Леверетт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet