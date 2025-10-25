Технологии — вперёд, ценник — вверх: почему iPhone 18 Pro станет ощутимо дороже

Согласно данным китайского издания China Times, корпорации Apple придётся поднять стоимость своих смартфонов в 2026 году. Причина — рост издержек на производство новых чипов A20, которые станут первыми в мире коммерческими процессорами, созданными по 2-нанометровому техпроцессу.

Что известно о новых чипах Apple A20

По информации инсайдеров, процессор A20 разработан Apple и будет производиться компанией TSMC - давним партнёром американского гиганта, ответственным за выпуск всех последних чипов серии A и M. Новая архитектура обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности, но производство таких микросхем требует рекордных капиталовложений.

"TSMC сообщила партнёрам, что 2-нм чипы будут как минимум на 50% дороже 3-нм аналогов", — утверждает China Times.

Это означает, что даже крупнейшие клиенты компании, включая Apple, не смогут рассчитывать на скидки.

Почему 2-нм процессоры такие дорогие

Переход на 2-нм технологию — один из самых сложных этапов в истории полупроводниковой индустрии. Каждое поколение требует новых фотолитографических установок, очистных систем и инструментов для сверхточного контроля качества.

Техпроцесс Примерный год внедрения Себестоимость чипа Применение 5 нм 2020 $30-35 iPhone 12 (A14 Bionic) 3 нм 2023 $45-60 iPhone 15 / 16 (A17 / A18) 2 нм 2026 $250-280 iPhone 18 (A20)

Согласно источникам, стоимость одного A20 может достигать $280 (около 23 тыс. рублей) - почти в шесть раз дороже, чем у A18. Это беспрецедентный рост себестоимости, и Apple, вероятно, переложит часть расходов на покупателей.

"Из-за роста цен на 2-нм чипы Apple придётся пересмотреть стратегию ценообразования и, возможно, ограничить использование новых процессоров только в моделях Pro", — отмечают авторы China Times.

Что изменится в линейке iPhone 18

По слухам, Apple планирует использовать A20 только в флагманских версиях — iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Обычные iPhone 18 и 18 Plus, вероятно, получат чип A19, созданный по более доступному 3-нм техпроцессу.

Таким образом, различие между стандартными и премиальными моделями станет ещё заметнее — как по производительности, так и по цене.

Модель iPhone Предполагаемый чип Техпроцесс Ожидаемая цена (в США) iPhone 18 A19 3 нм от $899 iPhone 18 Plus A19 3 нм от $999 iPhone 18 Pro A20 2 нм от $1,299 iPhone 18 Pro Max A20 2 нм от $1,399

Если прогнозы подтвердятся, это будет первое заметное подорожание iPhone с момента выхода iPhone X в 2017 году.

Почему Apple не может удержать прежние цены

Apple традиционно старается не повышать цены без крайней необходимости. Но рост себестоимости компонентов, особенно процессоров и памяти, стал слишком велик. Помимо 2-нм чипов, влияют и другие факторы:

рост затрат на литографическое оборудование ASML;

подорожание логистики и редкоземельных материалов;

увеличение расходов на разработку искусственного интеллекта и интеграцию AI-функций в iOS.

"Даже для Apple, с её объёмами производства, удерживать стоимость устройств при таких издержках невозможно", — заявил аналитик Counterpoint Research Джейсон Ю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать новейшие чипы во всей линейке.

Последствие: резкий рост цен, падение продаж.

Альтернатива: ограничить A20 моделями Pro, сохранив доступность базовых iPhone.

Ошибка: удерживать прежние цены несмотря на рост издержек.

Последствие: снижение маржи и давления на поставщиков.

Альтернатива: плавное повышение стоимости с расширением функциональности.

Ошибка: игнорировать локальные ценовые барьеры.

Последствие: сокращение спроса на развивающихся рынках.

Альтернатива: усилить программы trade-in и рассрочки.

А что если Apple перейдёт на новую ценовую модель?

Некоторые аналитики полагают, что Apple может ввести гибкую модель ценообразования, где покупатели смогут выбирать не только объём памяти, но и уровень производительности. Например, в будущем пользователь сможет купить базовый iPhone с чипом A19, а позже доплатить за разблокировку дополнительных AI-функций, работающих на A20.

Такая стратегия уже обсуждается внутри компании и может стать ответом на растущие издержки.

Плюсы и минусы перехода на 2-нм чипы

Плюсы Минусы Существенный прирост производительности Резкий рост себестоимости Меньшее энергопотребление Дефицит компонентов на старте Улучшенная поддержка AI и машинного обучения Возможное повышение цен для потребителей Новые возможности для macOS и iPadOS Сложности в производстве и тестировании

FAQ

Когда выйдет iPhone 18?

Ожидается осенью 2026 года.

Будет ли A20 быстрее A19?

Да, по предварительным данным, производительность вырастет на 30-35%, а энергопотребление снизится на 25%.

Какие устройства получат A20 кроме iPhone?

Процессор станет базой для чипов M6, предназначенных для будущих MacBook и iPad Pro.

Можно ли ожидать снижения цен позже?

Вероятно, через год после старта, когда производство 2-нм процессоров станет массовым.

Мифы и правда

Миф: Apple завышает цены ради прибыли.

Правда: повышение связано с объективным ростом производственных затрат.

Миф: 2-нм технология — просто маркетинг.

Правда: она реально увеличивает плотность транзисторов и энергоэффективность.

Миф: новые чипы будут перегреваться.

Правда: благодаря архитектуре TSMC FinFlex, тепловыделение снизится.

3 интересных факта

2-нм техпроцесс позволит разместить до 300 миллионов транзисторов на квадратном миллиметре. TSMC инвестировала в производство этих чипов более 40 миллиардов долларов. Это будет первый коммерческий чип, использующий нанолистовую архитектуру (GAA) вместо FinFET.

Исторический контекст

Каждый переход Apple на новое поколение чипов сопровождался технологическим скачком. A4 (2010) впервые стал собственным процессором компании, A7 (2013) — первым 64-битным, а A17 Pro (2023) — первым 3-нм. Теперь A20 открывает эру 2-нм архитектуры, но вместе с ней — и новую ценовую реальность. Если прогноз China Times подтвердится, 2026 год может стать моментом, когда инновации впервые ощутимо ударят по кошельку покупателей.