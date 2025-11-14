Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пастила
Пастила
© Design by Freepick by serhii_bobyk is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 21:12

Беру всего 2 яблока и немного воды — результат удивил даже соседку: теперь делаю пастилу только так

Кулинары: домашняя яблочная пастила готовится из запечённых яблок и белка

Пастила — одно из тех лакомств, которые невозможно не полюбить. Её легко приготовить дома, варьируя текстуру, вкус и добавки. Сегодня этот десерт снова на пике популярности — он натуральный, полезный и удивительно ароматный. Рассмотрим проверенные способы сделать яблочную пастилу дома: от классических рецептов до самых простых.

Воздушная пастила по старинному рецепту

Этот вариант восходит к XV веку, когда впервые начали взбивать яблочное пюре с белком. Современная техника позволяет сделать это за считанные минуты.
Для десерта подойдут кислые или сладко-кислые яблоки — "антоновка", "титовка", "анис полосатый", "голден делишес". В них много пектина, поэтому пюре отлично держит форму.

Чтобы масса быстрее загустела, уберите лишнюю влагу: поварите пюре или оставьте в марле на 6-8 часов. Так получится плотная, насыщенная основа без сахара.

  1. Запеките яблоки целиком с кожурой 20-25 минут при 180°C.

  2. Измельчите блендером и процедите через сито.

  3. Остудите, взбейте с белком до плотных пиков.

  4. Выложите на пергамент и сушите 4-5 часов при 70°C.

  5. Склейте пласты и досушите ещё 2-3 часа.

Готовая пастила получается нежной, чуть тягучей и очень ароматной. Хранить её лучше в стеклянной банке.

Пастила без сахара

Если хочется натуральный вкус яблок — попробуйте рецепт без подсластителей. Нужно всего два ингредиента: яблоки и вода.

  1. Нарежьте яблоки, добавьте немного воды и потушите до мягкости.

  2. Измельчите, протрите через сито и уварите.

  3. Размажьте слоем до 7 мм и сушите 3 часа при 70°C с приоткрытой дверцей.

Такой десерт подойдёт даже детям: он мягкий, сладкий и не липнет к рукам.

Яблочно-сливовая пастила

Добавление слив придаёт лёгкую кислинку и насыщенный цвет.
В пюре можно положить ложечку корицы или заменить сахар мёдом.

  1. Запеките яблоки и сливы 30-40 минут при 150°C.

  2. Смешайте, добавьте подсластитель.

  3. Выложите на пергамент и сушите 4-6 часов при 70°C.

Готовый пласт мягкий, с приятной пряной нотой.

Пастила в сушилке

Современные дегидраторы упрощают процесс.
Смешайте яблочное пюре, клюкву, немного воды, лимонный сок и мёд. Взбейте и сушите при 45°C около 12 часов.

Получается гибкий, глянцевый пласт, который удобно сворачивать в трубочки.

Без духовки: пастила на желатине

Если нет ни духовки, ни сушилки, выручит желатин. Он поможет массе держать форму, а пюре становится пышным и светлым.

  1. Смешайте яблочное пюре с желатином, оставьте на 10 минут.

  2. Подогрейте до растворения, остудите и взбейте.

  3. Разложите по формам и остудите 2 часа.

Такой десерт напоминает нежное суфле и тает во рту.

С орехами

Добавление орехов делает пастилу питательной и сытной.

  1. Запеките яблоки, измельчите с сахаром и уварите до густоты.

  2. Добавьте орехи — фундук, миндаль или кешью.

  3. Сушите 3-4 часа при 60°C.

Аромат орехов отлично сочетается с карамельным вкусом яблок.

Из варенья

Самый быстрый способ приготовить пастилу — использовать готовое варенье.
Размажьте сладкую массу по пергаменту, высушите 3-5 часов при 80°C, нарежьте тёплой и остудите.
Можно украсить кокосовой стружкой или ореховой крошкой.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Духовка Быстро, привычно Расход энергии
Сушилка Равномерная сушка, аромат сохраняется Требует времени
Без сахара Полезно, подходит детям Хранится меньше
С орехами Питательно Калорийнее

Советы шаг за шагом

• Для яркого вкуса добавляйте немного лимонного сока.
• Чтобы пласт не лип, смажьте пергамент растительным маслом.
• Нарезайте пастилу только после полного остывания.
• Храните в герметичной банке с пергаментом между слоями.
• Для оригинальности комбинируйте яблоки с грушами, сливами или ягодами.

А что если…

…добавить специи? Попробуйте мускатный орех, гвоздику или имбирь.
…использовать электросушилку? Пастила получится более прозрачной и эластичной.
…добавить белок в конце взбивания? Масса станет почти как зефир.

FAQ

Как выбрать яблоки для пастилы?
Лучше всего подойдут кислые сорта с высоким содержанием пектина.

Сколько хранится домашняя пастила?
При комнатной температуре — до месяца, в холодильнике — до трёх.

Что лучше: духовка или сушилка?
Сушилка обеспечивает более равномерный результат, но духовка быстрее.

Мифы и правда

Миф: пастила без сахара невкусная.
Правда: яблоки сами дают достаточно сладости, особенно спелые.

Миф: пастила — вредный десерт.
Правда: натуральный продукт без консервантов и красителей, полезный источник клетчатки.

Миф: без духовки ничего не выйдет.
Правда: на желатине пастила получается не хуже классической.

Интересные факты

  1. В Коломне пастила считалась символом гостеприимства.

  2. Пектин, содержащийся в яблоках, помогает выводить токсины.

  3. Самая дорогая пастила продавалась в XIX веке во Франции как "десерт для аристократов".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыток муки делает кефирное тесто плотным и тяжёлым — кулинарные эксперты сегодня в 17:05
Тесто на кефире никак не поднималось — пока я не изменил одну мелочь: выпечка стала пышной, как в кафе

Узнайте, как приготовить идеальное тесто на кефире для пышной и вкусной выпечки. Простые секреты для удачного результата!

Читать полностью » Лук теряет структуру при заморозке и делает фарш водянистым — технологи сегодня в 16:52
Заморозил фарш с луком — а после разморозки чуть не выбросил всё: причина оказалась неожиданной

Можно ли безопасно замораживать фарш со свежими добавками, и как избежать горечи, влажности и потери вкуса? Разбираем научные нюансы и практичные приёмы.

Читать полностью » Отварные овощи придают салату Ленивая шуба более насыщенный вкус — кулинары сегодня в 15:31
Люблю салат Селёдка под шубой, но времени нет: вот как делаю её за 10 минут

Нет времени на традиционную "шубу"? Попробуйте этот быстрый рецепт — все те же любимые вкусы, но гораздо быстрее! Удивите гостей и сэкономьте время.

Читать полностью » Апельсиновый соус усиливает вкус утки на праздничном столе — кулинары сегодня в 14:22
Подал эти три блюда на Новый год — гости онемели: простые продукты, а результат невероятный

Готовьте оригинальные блюда для праздничного стола, которые станут настоящим украшением! Предлагаем три рецепта для горячих блюд, которые запомнятся вашим гостям.

Читать полностью » Салат Сказка получается сытным благодаря курице и овощам — повар сегодня в 14:21
Слоёный салат с шампиньонами: один слой — и он тает во рту, а вы всю жизнь обходились простым

Красивый и насыщенный вкусом салат "Сказка" легко сочетает курицу, шампиньоны и овощи. Он подходит и для праздника, и для семейного ужина — разберём, как приготовить его идеально.

Читать полностью » Имбирные пряники украшали глазурью в Викторианскую эпоху — повар сегодня в 13:18
Охлаждаю тесто всего 30 минут — новогодняя выпечка выходит идеальной: теперь всегда делаю так

Имбирные пряники с мёдом и яркой пряной глазурью — простая и тёплая зимняя классика. Разбираем детали приготовления, чтобы они получались мягкими и нарядными каждый раз.

Читать полностью » Американское печенье выпекают при 190 градусах для золотистых краев — повар сегодня в 12:15
Шоколад в печенье плавится сам? Секрет температуры духовки — и кусочки тают идеально, без комков

Хрустящие края, мягкая сердцевина и щедрые кусочки шоколада — классическое американское печенье, которое легко приготовить дома и адаптировать под свой вкус.

Читать полностью » Глинтвейн получается ароматным при использовании сухого красного вина — повар сегодня в 11:12
Смешиваю корицу, гвоздику и цитрус — зимний напиток тает во рту, как ничего раньше: эффект вау

Зимой особенно ценится напиток, который мгновенно создаёт атмосферу тепла и уюта. Разбираем, как приготовить классический глинтвейн и раскрыть его вкус полностью.

Читать полностью »

Новости
Наука
ИИ не смог отличить депрессию от тревоги в клинических сценариях — ученые
Питомцы
Собака реагирует на кухонные звуки и связывает их с едо
Дом
Сочетание разных фактур делает интерьер глубже и теплее — дизайнеры
Туризм
Туристам в Китай нужно следить за сроком действия паспорта — советы от экспертов
Наука
Межзвездные объекты чаще прилетают из области солнечного апекса — астрономы
Туризм
Курорт "Архыз" стал победителем премии "Горы России" второй раз подряд — Мантера
Авто и мото
Тонкий лак, сбои электроники и скрипы салона встречаются даже в новых машинах — автоэксперты
ДФО
Жительница Приморья инсценировала беременность и обманула моряка на 1,4 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet