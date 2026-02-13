Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 11:52

Съела яблоко вместе с едой — уровень сахара ведёт себя спокойнее: всё дело в сочетании

Яблоко часто называют универсальным перекусом — его удобно взять с собой, оно богато клетчаткой и антиоксидантами. Но влияет ли время употребления на уровень сахара в крови и энергию? Диетологи считают, что тайминг играет второстепенную роль, а важнее — общий контекст питания. Об этом сообщает Health.

Утром для мягкого старта

Начать день с яблока — простой способ добавить клетчатку и естественную сладость в завтрак. По словам экспертов, яблоки имеют низкий гликемический индекс и содержат хлорогеновую кислоту, которая участвует в регуляции уровня глюкозы.

"Яблоки — это удобный, низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают ваше сердце, кишечник и иммунную систему. Яблоки также являются отличным источником противовоспалительных соединений, таких как витамин C и кверцетин", — сказала эпидемиолог и специалист по общественному здравоохранению Жаклин А. Вернарелли.

Тем не менее специалисты подчёркивают: одно яблоко не способно существенно "разогнать" метаболизм. Зато оно может мягко стимулировать пищеварение благодаря содержанию клетчатки.

Перед едой — чтобы сгладить скачки сахара

Диетологи отмечают, что употребление яблока до или вместе с основным приёмом пищи может замедлить усвоение углеводов. Это связано с растворимой клетчаткой — пектином, который помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы.

"Употребление яблока с сбалансированным приёмом пищи или до него может помочь притупить скачки сахара в крови после еды, поскольку клетчатка замедляет усвоение углеводов", — рассказал Морган Уокер.

При этом, как подчёркивают эксперты, время само по себе не ускоряет и не замедляет обмен веществ. Яблоко — это элемент рациона, а не "метаболический переключатель".

Перед тренировкой — в зависимости от чувствительности

Яблоко может стать лёгким источником энергии перед физической активностью благодаря натуральным сахарам. Для некоторых людей лучше съесть его за 2-3 часа до тренировки, чтобы избежать возможного дискомфорта из-за клетчатки.

"Просто избегайте употребления прямо перед интенсивной тренировкой, если вы чувствительны к клетчатке", — добавила диетолог Лорен Манакер.

Кому-то подойдут и несколько долек непосредственно перед занятием — всё зависит от индивидуальной переносимости.

После ужина или в течение дня

Если вечером хочется сладкого, яблоко может стать сбалансированной альтернативой десерту. Сочетание с ореховым маслом или корицей делает перекус более сытным и помогает избежать резких колебаний сахара в крови. Клетчатка способствует ощущению насыщения и может снизить вероятность ночного переедания.

Главное — регулярность, а не часы

Эксперты сходятся во мнении: строгого "лучшего времени" для яблока не существует.

"Я всегда говорю, что лучшее время съесть яблоко — это тогда, когда ты действительно его съешь", — сказала Лорен Манакер. — Больше чем тайминг, я предпочитаю сосредотачиваться на том, чем люди едят яблоко. Сочетание яблока с ореховым маслом — мой основной способ добавить полезные жиры и белки, чтобы сдержать возможный скачок сахара в крови. Я также люблю поощрять людей есть кожу, так как она является источником клетчатки и может помочь притупить всплеск".

Именно сочетание с белком или полезными жирами и включение в общий сбалансированный рацион оказывает наибольшее значение для стабильной энергии. Яблоки полезны в любое время дня, если они органично вписываются в привычный режим питания.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
