Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина перед зеркалом с морщинами
Женщина перед зеркалом с морщинами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:12

Добавила ложку этого уксуса в уход — и кожа стала гладкой, как после пилинга: результат удивил

Дерматолог Мендес: яблочный уксус улучшает состояние кожи при правильном применении

Яблочный уксус — старинное средство, которое вновь стало популярным в уходе за собой. Его применяют не только на кухне, но и в домашней косметологии. Благодаря содержанию альфа-гидроксикислот (AHA), яблочный уксус мягко отшелушивает кожу, выравнивает тон и делает её визуально более гладкой. Но, как предупреждают дерматологи, важно помнить: он не творит чудес, зато при правильном применении действительно улучшает состояние кожи и уменьшает выраженность мелких морщинок.

Почему яблочный уксус работает

В основе его эффекта — органические кислоты: яблочная, молочная и уксусная. Они мягко растворяют ороговевшие клетки и стимулируют обновление кожи. Это похоже на лёгкий химический пилинг, но в щадящей домашней форме. При регулярном использовании кожа становится более ровной, свежей и лучше воспринимает уходовые средства.

"Яблочный уксус — естественный источник альфа-гидроксикислот. В умеренных концентрациях он помогает вернуть коже сияние", — отмечает дерматолог Карла Мендес.

Сравнение: домашний уксусный тоник и косметический пилинг

Параметр Уксусный раствор Косметический пилинг
Активное вещество Альфа-гидроксикислоты из яблок AHA, BHA кислоты
Уровень воздействия Поверхностный, мягкий Глубокий, контролируемый
Частота применения 1-2 раза в неделю 1 раз в 2-3 недели
Риск раздражения Минимальный при разведении Выше при ошибочном нанесении
Цена Практически нулевая Средняя или высокая

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте раствор.
    Разбавьте яблочный уксус с водой в соотношении 1:3 или 1:4. Такая концентрация безопасна для кожи.

  2. Проведите тест.
    Перед первым использованием нанесите каплю на запястье или за ухом. Если в течение 10 минут нет покраснения или жжения, средство можно применять.

  3. Нанесите средство.
    Смочите ватный диск раствором и легкими похлопывающими движениями распределите по лицу, избегая область вокруг глаз.

  4. Оставьте на 2-3 минуты.
    Этого достаточно, чтобы кислоты подействовали. Не превышайте время экспозиции — это может вызвать раздражение.

  5. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем или сыворотку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовали концентрат без разведения → раздражение, шелушение → всегда разбавляйте водой.
  • Оставили на коже дольше 5 минут → пересушивание → строго соблюдайте время.
  • Применяете каждый день → нарушается защитный барьер → используйте не чаще 1-2 раз в неделю.
  • Не нанесли крем после → стянутость → всегда завершайте уход увлажнением.

А что если…

  • Кожа чувствительная: добавьте к раствору ложку настоя ромашки или алоэ — они смягчают действие кислот.
  • Проблемная кожа: уксус помогает бороться с жирным блеском и черными точками — наносите только на Т-зону.
  • Возрастная кожа: сочетайте с медовой маской — она увлажняет и усиливает лифтинг-эффект.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы
Яблочный уксус Натуральное средство, лёгкий пилинг, выравнивает тон Возможна чувствительность при неправильном разведении
Маска с мёдом Увлажняет, придаёт сияние Нельзя при аллергии на продукты пчеловодства
Компрессы с ромашкой Снимают отёки и усталость Не убирают морщины
Кремы с кислотами Более сильный эффект Дороже и требуют осторожности

Другие народные способы для красоты кожи

  • Холодные компрессы с ромашкой. Заварите настой, остудите и приложите ватные диски к лицу на 10 минут. Такой метод снимает отёчность и усталость глаз.

  • Мёд как маска. Нанесите тонкий слой натурального мёда на очищенное лицо на 15 минут, затем смойте тёплой водой. Кожа станет мягкой и сияющей.

  • Солнцезащитный крем. Это не "бабушкин" рецепт, но важнейшая привычка: ежедневная защита от ультрафиолета — лучший способ предотвратить появление морщин.

FAQ

Можно ли применять яблочный уксус на сухой коже?
Да, но только в разведённом виде и обязательно после — нанести питательный крем.

Помогает ли уксус от акне?
Он снижает жирность кожи и препятствует размножению бактерий, но не заменяет лечение у дерматолога.

Можно ли использовать вместо тоника ежедневно?
Нет, кислоты при частом применении могут истончить роговой слой.

Мифы и правда

Миф: яблочный уксус избавляет от морщин навсегда.
Правда: он лишь улучшает текстуру кожи и делает мелкие линии менее заметными.

Миф: чем крепче раствор, тем лучше эффект.
Правда: высокая концентрация только раздражает кожу.

Миф: натуральные средства всегда безопасны.
Правда: даже природные кислоты требуют осторожности и теста на чувствительность.

Сон и психология

Домашние ритуалы ухода — это не только забота о внешности, но и способ снять стресс. Лёгкий аромат яблочного уксуса, теплая вода и массаж ватным диском создают эффект расслабления и успокоения, что улучшает самочувствие и даже качество сна.

3 интересных факта

  • Ещё Клеопатра использовала уксус из винограда и яблок как тоник для лица.
  • Альфа-гидроксикислоты, содержащиеся в уксусе, стали основой многих современных косметических формул.
  • Яблочный уксус содержит антиоксиданты, которые помогают защищать кожу от свободных радикалов.

Исторический контекст

Уксус как косметическое средство известен со времён Древнего Востока и Египта. В Европе им пользовались женщины эпохи Возрождения для осветления кожи. Сегодня наука подтверждает: при правильном разведении и умеренном применении уксус действительно способен улучшить микрорельеф и тон кожи. Этот недорогой ингредиент остаётся символом "умной натуральности" — когда простота работает не хуже дорогой косметики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пациенты отмечают: Super Femto Lasik обеспечивает более чёткое зрение, чем Femto Lasik сегодня в 16:24
Решилась на лазерную коррекцию — и теперь вижу лучше, чем с очками: разница в 20 тысяч оказалась судьбоносной

От страха перед лазером до восторга от "4K-зрения". Как прошла операция, почему стоило выбрать персонализированный метод и чем всё закончилось.

Читать полностью » Школьные травмы у детей чаще происходят на переменах и физкультуре — Михаил Игнатов сегодня в 12:10
Школьная травма показалась пустяком — но последствия оказались неожиданными

Какие травмы чаще всего получают дети в школе и как правильно действовать при повреждениях? Врач объясняет, когда обращаться к врачу и как избежать опасных последствий.

Читать полностью » Мясников назвал солярий опасным способом восполнения витамина D в холодное время сегодня в 11:10
Думал, что спасаю здоровье витамином D, но результат оказался пугающим открытием

Нужно ли пить витамин D зимой и стоит ли ходить в солярий? Мнение Александра Мясникова о том, когда добавки действительно полезны, а когда вредны.

Читать полностью » Невролог Светлана Александрова: важно распознать инсульт на ранних стадиях и вовремя обратиться за помощью сегодня в 11:08
Началось с лёгкого онемения руки — а закончилось больницей: главный сигнал инсульта, который все игнорируют

Инсульт может проявиться неожиданно, и важно вовремя распознать его первые признаки. Узнайте, как действовать при первых симптомах и что делать для предотвращения серьезных последствий.

Читать полностью » Зимний рацион должен включать сезонные продукты и тёплые блюда — нутрициолог Юлия Шарапова сегодня в 10:10
Наши бабушки зимой ели просто — но болели гораздо реже нас

Холод, короткий день и дефицит солнца — испытание для организма. Узнайте, как питаться зимой, чтобы сохранить энергию, здоровье и хорошее настроение.

Читать полностью » Отеки могут быть опасны: объяснение врача-эндокринолога Анны Одерий сегодня в 10:05
Я думал, что отеки — это просто лишний вес, но теперь знаю, как важно отличать их от жировой ткани

Отеки могут быть симптомом серьезных заболеваний, не всегда связанных с лишним весом. Узнайте, как правильно распознать отеки и что с ними делать.

Читать полностью » Небольшие порции сливочного масла не вызывают вздутия и болей — Екатерина Григорович сегодня в 9:15
Все отказываются от молочного — а зря: один продукт можно есть даже при непереносимости

Нутрициолог Екатерина Григорович объяснила, почему сливочное масло остаётся безопасным продуктом даже для людей с непереносимостью лактозы и как оно помогает контролировать аппетит.

Читать полностью » Профессор Аржана Бычкова: средства с декспантенолом укрепляют волосы сегодня в 9:11
Я изменил уход за волосами зимой и теперь они выглядят здоровыми и блестящими — вот что я использую

С наступлением холодов важно правильно ухаживать за волосами, чтобы избежать проблем с сухостью и ломкостью. Узнайте, как выбрать подходящие средства для зимнего ухода.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Бывший генеральный директор Renault Луи Швейцер умер на 84-м году — Le Monde
Садоводство
Алоэ, кактусы и лавр подходят для занятых людей и начинающих цветоводов — Евгений Морозов
УрФО
Учёные УрФУ: экосистемы России поглощают углерода в три раза больше, чем выделяют
Еда
Хлеб черствеет в холодильнике в 6 раз быстрее, чем при комнатной температуре
Культура и шоу-бизнес
Когда гламур становится испытанием: как Деми Мур чуть не застряла перед красной дорожкой
Питомцы
Сетки-антикошки предотвращают выпадение домашней кошки из окна
Питомцы
Имена для породистых кошек состоят из двух слов с общим префиксом помёта
Дом
Открытые полки и мобильные острова повышают функциональность малогабаритных кухонь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet