© commons.wikimedia.org by David Stewart is licensed under CC BY 2.0
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 21:12

iPhone может больше не спрашивать: ЕС вынуждает Apple отключить защиту от слежки

Apple может отключить App Tracking Transparency в Европе из-за давления регуляторов

Корпорация Apple заявила о возможном отключении функции App Tracking Transparency (ATT) в странах Европейского союза. Причина — давление со стороны регуляторов и лоббистских структур, которые видят в этой системе угрозу конкуренции. Если это произойдёт, миллионы европейских пользователей могут потерять один из ключевых инструментов защиты личных данных.

Что такое App Tracking Transparency

Функция App Tracking Transparency была внедрена в операционную систему iOS 14 и стала одной из самых заметных мер Apple в сфере конфиденциальности. С её помощью пользователи могли сами решать, разрешать ли приложениям отслеживать их активность в других программах и сайтах.

Каждое приложение обязано запрашивать разрешение, когда пытается собирать данные для рекламных целей. Большинство пользователей выбирали вариант "Не отслеживать", что вызвало значительные потери в рекламной отрасли и стало причиной конфликтов с технологическими гигантами и маркетинговыми компаниями.

"Эти усилия могут вынудить нас убрать эту функцию в ущерб европейским потребителям", — заявили в Apple.

Почему Европа против ATT

В Европе растёт недовольство тем, что Apple якобы использует ATT не только для защиты пользователей, но и для укрепления собственных позиций на рынке. Критики утверждают, что корпорация ограничивает сторонние приложения, не позволяя им собирать рекламные данные, при этом не препятствуя аналогичному сбору внутри собственных сервисов — App Store, Apple Music или Apple News.

"Мы видим признаки того, что компания может создавать преимущество для своих экосистемных сервисов", — отметил представитель Федерального антикартельного ведомства Германии Клаус Мюллер.

Антимонопольные органы Германии и Италии активно изучают работу ATT, предполагая, что она нарушает принципы справедливой конкуренции. Давление усилилось после вступления в силу Закона о цифровых рынках (DMA), который требует от крупных технологических компаний обеспечить равные условия для всех участников рынка.

Сравнение систем защиты данных

Компания Основная технология Разрешение пользователя Применение в рекламе Региональные ограничения
Apple App Tracking Transparency Требуется явное согласие Ограничено Возможное отключение в ЕС
Google Privacy Sandbox Частичное согласие Персонализированные интересы Тестируется в Европе
Meta Off-Facebook Activity Управление вручную Активное отслеживание Под контролем GDPR

Из таблицы видно, что именно Apple сделала шаг к максимально прозрачной модели сбора данных. Однако этот подход вступил в противоречие с антимонопольными правилами ЕС, где приоритетом является конкуренция, а не только приватность.

Что может произойти, если ATT отключат

  1. Рекламодатели вернут доступ к пользовательским данным.
    Это повысит точность рекламы, но снизит уровень конфиденциальности.

  2. Пользователи потеряют контроль над отслеживанием.
    Многие приложения вновь начнут собирать данные о поведении без явного согласия.

  3. Рынок приложений изменится.
    Компании, ранее пострадавшие от ограничений Apple, смогут восстановить доходы, а пользователи — потеряют один из символов приватности iOS.

"Если ATT исчезнет, рекламная экосистема вернётся в прошлое десятилетие", — отметил аналитик из DataPrivacyLab Ричард Хейес.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать ATT только маркетинговым ходом Apple.
    Последствие: недооценка вклада функции в защиту данных пользователей.
    Альтернатива: рассматривать её как элемент цифровой гигиены, а не инструмент корпоративных войн.

  • Ошибка: требовать полного отказа от функции.
    Последствие: рост объёма несанкционированного сбора данных и таргетинга.
    Альтернатива: адаптировать ATT к требованиям европейского законодательства, сохранив прозрачность.

  • Ошибка: игнорировать интересы разработчиков.
    Последствие: конфликты между платформой и экосистемой приложений.
    Альтернатива: разработать единый протокол уведомлений и согласий, доступный для всех.

А что если Apple пойдёт на компромисс?

Возможно, Apple адаптирует ATT под стандарты ЕС, например, внедрит общий центр управления конфиденциальностью, который будет регулировать доступ ко всем видам персональных данных. Такой шаг позволит сохранить баланс между защитой частной жизни и конкуренцией.

Некоторые эксперты считают, что компания может интегрировать ATT в систему Privacy Manifest, чтобы сделать процесс более гибким для разработчиков. Это позволит не отключать защиту полностью, а перенастроить её под юридические реалии Европы.

Плюсы и минусы возможного отключения ATT

Плюсы Минусы
Повышение конкуренции между разработчиками Снижение уровня приватности пользователей
Увеличение рекламных доходов Возврат к навязчивому таргетингу
Снижение юридического давления на Apple Потеря доверия к iOS как к защищённой платформе

FAQ

Что такое App Tracking Transparency?
Это функция iOS, позволяющая пользователям решать, могут ли приложения собирать их данные для рекламы.

Почему ЕС хочет её ограничить?
Регуляторы считают, что Apple использует ATT для ограничения конкуренции.

Как это повлияет на пользователей?
Если ATT отключат, контроль над сбором данных частично перейдёт обратно к разработчикам.

Может ли Apple сохранить функцию?
Да, если компания изменит механизм согласий или докажет, что её система не нарушает правила ЕС.

Мифы и правда

  • Миф: ATT полностью блокирует слежку.
    Правда: она лишь ограничивает доступ к рекламным идентификаторам, но не защищает от всех видов трекинга.

  • Миф: ЕС хочет убрать защиту данных.
    Правда: регуляторы добиваются равных условий для всех игроков рынка.

  • Миф: отключение ATT улучшит работу iPhone.
    Правда: на производительность это не повлияет, но изменит принципы приватности.

3 интересных факта

  1. После запуска ATT в 2021 году доходы Facebook от мобильной рекламы снизились на 10 миллиардов долларов.

  2. Более 95% пользователей iPhone выбрали вариант "Не отслеживать".

  3. ATT стала одной из ключевых причин судебных конфликтов между Apple и рекламными холдингами Европы.

Исторический контекст

С момента запуска ATT Apple позиционировала себя как защитника цифровой приватности. Компания строила на этом имидже кампании "Privacy. That's iPhone" и получила поддержку миллионов пользователей. Но в Европе, где регулирование строится на равных условиях для всех, защита данных столкнулась с антимонопольными барьерами. Сейчас корпорация стоит перед выбором: сохранить репутацию защитника конфиденциальности или подстроиться под новые правила цифрового рынка.

