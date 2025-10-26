"Вы переплачивали всё это время": суд решил, что Apple злоупотребляла доверием

Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании (Competition Appeal Tribunal, CAT) признал, что Apple нарушала антимонопольное законодательство, злоупотребляя своим доминирующим положением и взимая с разработчиков приложений завышенные комиссии. Это решение стало одним из самых громких в истории британской судебной практики в сфере цифровых технологий и может обернуться для компании выплатой компенсаций на сумму до £1,5 млрд.

Суть дела против Apple

Иск против Apple был подан от имени миллионов владельцев iPhone и iPad в Великобритании. Истцы утверждали, что компания в период с октября 2015 по декабрь 2020 года препятствовала развитию конкуренции на рынке мобильных приложений. Apple, по их мнению, создала замкнутую экосистему, где все покупки должны проходить исключительно через App Store, а разработчики вынуждены платить комиссии в размере до 30%.

"Apple получила чрезмерную прибыль, исключив любую конкуренцию в сфере распространения приложений", — считает профессор Лондонского университета, инициатор иска Рэйчел Кент.

Суд согласился с доводами истцов и постановил, что политика компании действительно ограничивала свободную конкуренцию и наносила ущерб как разработчикам, так и конечным пользователям.

Позиция Apple

В корпорации заявили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. Представители компании отметили, что модель App Store "отражает процветающую и конкурентную экономику приложений" и обеспечивает безопасность пользователей.

"Мы уверены, что наше взаимодействие с разработчиками честное и приносит пользу миллионам пользователей во всём мире", — заявили в пресс-службе Apple.

Почему дело имеет значение

Решение CAT может стать прецедентом не только для Apple, но и для всей индустрии мобильных платформ. Если суд окончательно утвердит компенсацию, это откроет путь для аналогичных коллективных исков против Google, Microsoft, Amazon и других технологических гигантов.

Более того, британское решение перекликается с аналогичными спорами, идущими в Европейском союзе и США. Антимонопольные регуляторы уже несколько лет исследуют влияние App Store и Play Store на конкуренцию и справедливость ценообразования.

Сравнение комиссий и мер по их снижению

Период Размер комиссии в App Store Изменения Причина 2015-2020 30% Без изменений Основная модель Apple С 2021 года 15% для разработчиков с доходом < $1 млн Введено новое правило Давление регуляторов С 2023 года Возможность использования сторонних платёжных систем (ограниченно) Только в отдельных странах Антимонопольные решения ЕС

Apple объясняет, что комиссия App Store покрывает расходы на проверку приложений, обеспечение безопасности и поддержку разработчиков. Однако суд посчитал, что эти аргументы не оправдывают многолетнюю монополию на дистрибуцию приложений.

Аналогичные дела против других компаний

Следующим на очереди может стать Google, против которой в CAT уже готовится аналогичный иск. Разбирательство по делу Play Store назначено на октябрь 2026 года. Эксперты не исключают, что следом под прицел антимонопольных органов попадут Microsoft и Amazon, которые также управляют крупными цифровыми экосистемами с контролируемыми комиссиями.

В то же время Apple продолжает судебные баталии в Европе. В 2024 году Еврокомиссия оштрафовала компанию на €1,8 млрд по жалобе Spotify, обвинив её в том, что Apple ограничивала музыкальный сервис в доступе к пользователям iOS. Компания подала апелляцию, назвав решение "необоснованным и ошибочным".

Последствия для пользователей и разработчиков

Если решение CAT вступит в силу, Apple может быть обязана выплатить компенсацию миллионам пользователей, которые, по мнению суда, переплачивали за приложения и внутренние покупки.

Для разработчиков это также может означать появление более гибких условий размещения контента, снижение комиссий и возможность использовать сторонние платёжные системы без санкций.

В долгосрочной перспективе это создаст условия для развития конкуренции и снижения цен в мобильных магазинах приложений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Замкнутая экосистема без конкуренции.

Последствие: Нарушение антимонопольного законодательства.

Альтернатива: Разрешение сторонних платёжных систем и альтернативных магазинов.

Ошибка: Завышенная комиссия для разработчиков.

Последствие: Массовые судебные иски и ухудшение имиджа бренда.

Альтернатива: Гибкая система комиссий, зависящая от дохода и типа приложения.

Ошибка: Игнорирование регуляторов.

Последствие: Миллиардные штрафы и ограничения бизнеса.

Альтернатива: Конструктивный диалог и прозрачная отчётность.

А что если Apple изменит модель App Store?

Если Apple позволит устанавливать приложения не только через App Store, но и с внешних источников, рынок может существенно измениться. Пользователи получат больше выбора, а разработчики — возможность экономить на комиссиях. Однако эксперты предупреждают, что это повысит риски безопасности: мошеннические приложения могут легче попадать на устройства пользователей.

Возможно, Apple попытается найти баланс — сохранить контроль над безопасностью, но при этом предоставить альтернативные способы распространения программ.

Плюсы и минусы реформы App Store

Плюсы Минусы Снижение комиссий для разработчиков Потенциальные риски безопасности Рост конкуренции и инноваций Потеря части доходов Apple Улучшение отношений с регуляторами Усложнение инфраструктуры магазина Возможность сторонних платёжных систем Повышение издержек на контроль качества

3 интересных факта

С 2008 года через App Store прошло более 370 млрд загрузок приложений. По данным Sensor Tower, в 2024 году App Store принёс Apple более $90 млрд дохода. Британский иск против Apple стал крупнейшим коллективным делом в истории CAT.

Исторический контекст

Apple не впервые сталкивается с обвинениями в монополизме. Ещё в 2019 году Верховный суд США разрешил пользователям подавать иски против компании, считая, что они напрямую страдают от её ценовой политики. С тех пор Apple неоднократно корректировала условия App Store, однако судебные разбирательства продолжаются по всему миру.