"Вы переплачивали всё это время": суд решил, что Apple злоупотребляла доверием
Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании (Competition Appeal Tribunal, CAT) признал, что Apple нарушала антимонопольное законодательство, злоупотребляя своим доминирующим положением и взимая с разработчиков приложений завышенные комиссии. Это решение стало одним из самых громких в истории британской судебной практики в сфере цифровых технологий и может обернуться для компании выплатой компенсаций на сумму до £1,5 млрд.
Суть дела против Apple
Иск против Apple был подан от имени миллионов владельцев iPhone и iPad в Великобритании. Истцы утверждали, что компания в период с октября 2015 по декабрь 2020 года препятствовала развитию конкуренции на рынке мобильных приложений. Apple, по их мнению, создала замкнутую экосистему, где все покупки должны проходить исключительно через App Store, а разработчики вынуждены платить комиссии в размере до 30%.
"Apple получила чрезмерную прибыль, исключив любую конкуренцию в сфере распространения приложений", — считает профессор Лондонского университета, инициатор иска Рэйчел Кент.
Суд согласился с доводами истцов и постановил, что политика компании действительно ограничивала свободную конкуренцию и наносила ущерб как разработчикам, так и конечным пользователям.
Позиция Apple
В корпорации заявили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. Представители компании отметили, что модель App Store "отражает процветающую и конкурентную экономику приложений" и обеспечивает безопасность пользователей.
"Мы уверены, что наше взаимодействие с разработчиками честное и приносит пользу миллионам пользователей во всём мире", — заявили в пресс-службе Apple.
Почему дело имеет значение
Решение CAT может стать прецедентом не только для Apple, но и для всей индустрии мобильных платформ. Если суд окончательно утвердит компенсацию, это откроет путь для аналогичных коллективных исков против Google, Microsoft, Amazon и других технологических гигантов.
Более того, британское решение перекликается с аналогичными спорами, идущими в Европейском союзе и США. Антимонопольные регуляторы уже несколько лет исследуют влияние App Store и Play Store на конкуренцию и справедливость ценообразования.
Сравнение комиссий и мер по их снижению
|Период
|Размер комиссии в App Store
|Изменения
|Причина
|2015-2020
|30%
|Без изменений
|Основная модель Apple
|С 2021 года
|15% для разработчиков с доходом < $1 млн
|Введено новое правило
|Давление регуляторов
|С 2023 года
|Возможность использования сторонних платёжных систем (ограниченно)
|Только в отдельных странах
|Антимонопольные решения ЕС
Apple объясняет, что комиссия App Store покрывает расходы на проверку приложений, обеспечение безопасности и поддержку разработчиков. Однако суд посчитал, что эти аргументы не оправдывают многолетнюю монополию на дистрибуцию приложений.
Аналогичные дела против других компаний
Следующим на очереди может стать Google, против которой в CAT уже готовится аналогичный иск. Разбирательство по делу Play Store назначено на октябрь 2026 года. Эксперты не исключают, что следом под прицел антимонопольных органов попадут Microsoft и Amazon, которые также управляют крупными цифровыми экосистемами с контролируемыми комиссиями.
В то же время Apple продолжает судебные баталии в Европе. В 2024 году Еврокомиссия оштрафовала компанию на €1,8 млрд по жалобе Spotify, обвинив её в том, что Apple ограничивала музыкальный сервис в доступе к пользователям iOS. Компания подала апелляцию, назвав решение "необоснованным и ошибочным".
Последствия для пользователей и разработчиков
Если решение CAT вступит в силу, Apple может быть обязана выплатить компенсацию миллионам пользователей, которые, по мнению суда, переплачивали за приложения и внутренние покупки.
Для разработчиков это также может означать появление более гибких условий размещения контента, снижение комиссий и возможность использовать сторонние платёжные системы без санкций.
В долгосрочной перспективе это создаст условия для развития конкуренции и снижения цен в мобильных магазинах приложений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Замкнутая экосистема без конкуренции.
Последствие: Нарушение антимонопольного законодательства.
Альтернатива: Разрешение сторонних платёжных систем и альтернативных магазинов.
-
Ошибка: Завышенная комиссия для разработчиков.
Последствие: Массовые судебные иски и ухудшение имиджа бренда.
Альтернатива: Гибкая система комиссий, зависящая от дохода и типа приложения.
-
Ошибка: Игнорирование регуляторов.
Последствие: Миллиардные штрафы и ограничения бизнеса.
Альтернатива: Конструктивный диалог и прозрачная отчётность.
А что если Apple изменит модель App Store?
Если Apple позволит устанавливать приложения не только через App Store, но и с внешних источников, рынок может существенно измениться. Пользователи получат больше выбора, а разработчики — возможность экономить на комиссиях. Однако эксперты предупреждают, что это повысит риски безопасности: мошеннические приложения могут легче попадать на устройства пользователей.
Возможно, Apple попытается найти баланс — сохранить контроль над безопасностью, но при этом предоставить альтернативные способы распространения программ.
Плюсы и минусы реформы App Store
|Плюсы
|Минусы
|Снижение комиссий для разработчиков
|Потенциальные риски безопасности
|Рост конкуренции и инноваций
|Потеря части доходов Apple
|Улучшение отношений с регуляторами
|Усложнение инфраструктуры магазина
|Возможность сторонних платёжных систем
|Повышение издержек на контроль качества
3 интересных факта
-
С 2008 года через App Store прошло более 370 млрд загрузок приложений.
-
По данным Sensor Tower, в 2024 году App Store принёс Apple более $90 млрд дохода.
-
Британский иск против Apple стал крупнейшим коллективным делом в истории CAT.
Исторический контекст
Apple не впервые сталкивается с обвинениями в монополизме. Ещё в 2019 году Верховный суд США разрешил пользователям подавать иски против компании, считая, что они напрямую страдают от её ценовой политики. С тех пор Apple неоднократно корректировала условия App Store, однако судебные разбирательства продолжаются по всему миру.
