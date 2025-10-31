Не внешний вид, а уверенность: что уральские женщины ценят в мужчинах

В Екатеринбурге большинство женщин (58%) уверены, что внешность мужчины — не решающий фактор при выборе партнера. Куда важнее для них такие качества, как надежность, уверенность в себе и ощущение спокойствия рядом с ним. Эти данные были озвучены специалистами Mamba в опросе для "Моментов".

Секрет привлекательности: открытость и харизма

В поисках идеала внешности женщины в Екатеринбурге почти не ориентируются на пропорции тела или рост. Идеальная фигура или высокий рост интересуют лишь 12% респондентов, тогда как финансовая стабильность имеет куда большее значение.

Как считает эксперт?

По словам экспертов, народная мудрость о том, что "настоящий мужчина должен быть чуть красивее обезьяны", продолжает быть актуальной. Лидируют в рейтинге привлекательности такие качества, как открытость и понимание (72%), а также харизма и чувство юмора (53%).

Меняются ли приоритеты с возрастом?

С возрастом женщины в Екатеринбурге начинают ценить другие качества в мужчинах. Так, 49% опрошенных признались, что с годами для них гораздо важнее становятся надежность и внутреннее спокойствие, чем когда они были моложе. При этом 65% считают, что мужчина должен следить за собой, но без фанатизма — слишком ухоженный человек вызывает подозрения.

Секс на первом свидании: нормализуется ли?

Примечательно, что секс на первом свидании воспринимается в Екатеринбурге как естественное продолжение симпатии. Так, 87% мужчин и 66% женщин не считают близость в первый вечер чем-то недопустимым, если между людьми есть взаимное притяжение.