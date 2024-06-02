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Число пользователей приложения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:27

Число пользователей приложения "Заступник" в России достигло почти 200 тыс. человек

Приложение "Заступник" в России, которое было запущено в 2022 году как пилотный проект, позволяет детям вызвать помощь в опасной ситуации через нажатие на экран телефона. Пользовательская база приложения составила почти 200 тыс. человек.

Олег Шахов из АНО "Центр помощи 'Заступник'" рассказал, что это единственное в России приложение не только помогает родителям следить за местоположением детей, но и обеспечивает возможность подачи сигнала о помощи.

В Омской области пилотный проект привел к значительному снижению инцидентов с детьми и преступлений против них. Приложение активно разрабатывается в других регионах, предоставляет круглосуточную поддержку и остается бесплатным для родителей, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Gaël Hurlimann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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