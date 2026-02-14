Устрицы и тёмный шоколад называют афродизиаками — но их эффект оказался не таким, как думают

Афродизиаки окружены мифами, но эксперты сходятся в одном: это не "волшебные таблетки". Некоторые продукты действительно могут поддерживать либидо, однако их эффект связан не с мгновенным возбуждением, а с влиянием на физиологию — кровоток, гормоны, настроение и общее состояние организма. Об этом пишет Delish.

Что такое афродизиаки — и как они работают

Афродизиак — это пища, напиток или растение, способные стимулировать или усиливать сексуальное желание и удовольствие.

"Есть данные, которые указывают на то, что они работают, но на либидо влияет так много факторов", — отмечает диетолог Лорен Манакер.

По словам диетолога Джессики Клэнси-Строун, их эффект связан не с "моментальным возбуждением", а с созданием благоприятной биологической основы:

"Их польза связана с улучшением кровотока, гормонального баланса, снижением воспаления и окислительного стресса, поддержкой здоровья кишечника и настроения — всё это влияет на либидо".

То есть речь идёт о накопительном эффекте в рамках здорового образа жизни.

Какие нутриенты важны

Поддержку репродуктивного здоровья связывают с:

омега-3 жирными кислотами

цинком и селеном

ликопином и бета-каротином

витаминами C, E, D

фолатом

Эти вещества участвуют в гормональном балансе, защите сперматозоидов от окислительного стресса и поддержке сосудистой функции.

При этом, по словам Клэнси-Строун: "Рационы с высоким содержанием переработанного мяса, алкоголя, сладких напитков и избытка сахара связаны с ухудшением качества спермы".

Можно ли переборщить

Цельные продукты безопасны в обычных порциях. Риски чаще связаны с концентрированными добавками.

"Высокие дозы женьшеня могут вызвать головные боли и бессонницу, сильные экстракты зелёного чая — нагрузку на печень, а избыток имбиря — раздражение желудка", — предупреждает Клэнси-Строун.

Кулинарные количества шафрана безопасны, но большие дозировки в добавках могут вызывать головокружение и тошноту.

По-разному ли действуют на мужчин и женщин

Некоторые различия есть:

"Мужчины чаще получают пользу от продуктов, поддерживающих тестостерон и оксид азота, тогда как женщины лучше реагируют на продукты, поддерживающие гормональный баланс, смазку и настроение", — объясняет Клэнси-Строун.

Однако базовые механизмы — сосудистое здоровье, антиоксидантная защита и гормональный фон — важны для всех.

Самые обсуждаемые афродизиаки

Устрицы и морепродукты

Богаты цинком — ключевым элементом для выработки тестостерона и здоровья спермы.

"Они также содержат аминокислоты, которые могут стимулировать высвобождение половых гормонов", — говорит Манакер.

Тёмный шоколад

Содержит флавоноиды, улучшающие кровоток, и соединения, связанные с выработкой дофамина и улучшением настроения. Прямых доказательств повышения либидо немного, но эффект на настроение подтверждён.

Мёд

По словам экспертов, может способствовать поддержке тестостерона и антиоксидантной защите репродуктивных тканей.

Авокадо

Источник мононенасыщенных жиров, витамина E и цинка — поддерживает сосудистое здоровье и гормональный баланс.

Арбуз

Содержит цитруллин, который превращается в аргинин и способствует выработке оксида азота, расширяющего сосуды.

Мака

Растительный порошок, который в небольших исследованиях показал возможную поддержку либидо, но требует дополнительных доказательств.

Главный вывод экспертов

Афродизиаки не создают желание из ниоткуда.

"Они не создают желание — они устраняют биологические барьеры, которые его подавляют", — подчёркивает Клэнси-Строун.

Стресс, качество сна, эмоциональная связь и общее метаболическое здоровье играют гораздо большую роль, чем любой отдельный продукт.

Устрицы или шоколад не заменят здоровый образ жизни. Но если рацион богат антиоксидантами, полезными жирами и минералами, это может поддерживать либидо — постепенно и системно, а не мгновенно.