Устрицы и тёмный шоколад называют афродизиаками — но их эффект оказался не таким, как думают
Афродизиаки окружены мифами, но эксперты сходятся в одном: это не "волшебные таблетки". Некоторые продукты действительно могут поддерживать либидо, однако их эффект связан не с мгновенным возбуждением, а с влиянием на физиологию — кровоток, гормоны, настроение и общее состояние организма. Об этом пишет Delish.
Что такое афродизиаки — и как они работают
Афродизиак — это пища, напиток или растение, способные стимулировать или усиливать сексуальное желание и удовольствие.
"Есть данные, которые указывают на то, что они работают, но на либидо влияет так много факторов", — отмечает диетолог Лорен Манакер.
По словам диетолога Джессики Клэнси-Строун, их эффект связан не с "моментальным возбуждением", а с созданием благоприятной биологической основы:
"Их польза связана с улучшением кровотока, гормонального баланса, снижением воспаления и окислительного стресса, поддержкой здоровья кишечника и настроения — всё это влияет на либидо".
То есть речь идёт о накопительном эффекте в рамках здорового образа жизни.
Какие нутриенты важны
Поддержку репродуктивного здоровья связывают с:
- омега-3 жирными кислотами
- цинком и селеном
- ликопином и бета-каротином
- витаминами C, E, D
- фолатом
Эти вещества участвуют в гормональном балансе, защите сперматозоидов от окислительного стресса и поддержке сосудистой функции.
При этом, по словам Клэнси-Строун: "Рационы с высоким содержанием переработанного мяса, алкоголя, сладких напитков и избытка сахара связаны с ухудшением качества спермы".
Можно ли переборщить
Цельные продукты безопасны в обычных порциях. Риски чаще связаны с концентрированными добавками.
"Высокие дозы женьшеня могут вызвать головные боли и бессонницу, сильные экстракты зелёного чая — нагрузку на печень, а избыток имбиря — раздражение желудка", — предупреждает Клэнси-Строун.
Кулинарные количества шафрана безопасны, но большие дозировки в добавках могут вызывать головокружение и тошноту.
По-разному ли действуют на мужчин и женщин
Некоторые различия есть:
"Мужчины чаще получают пользу от продуктов, поддерживающих тестостерон и оксид азота, тогда как женщины лучше реагируют на продукты, поддерживающие гормональный баланс, смазку и настроение", — объясняет Клэнси-Строун.
Однако базовые механизмы — сосудистое здоровье, антиоксидантная защита и гормональный фон — важны для всех.
Самые обсуждаемые афродизиаки
Устрицы и морепродукты
Богаты цинком — ключевым элементом для выработки тестостерона и здоровья спермы.
"Они также содержат аминокислоты, которые могут стимулировать высвобождение половых гормонов", — говорит Манакер.
Тёмный шоколад
Содержит флавоноиды, улучшающие кровоток, и соединения, связанные с выработкой дофамина и улучшением настроения. Прямых доказательств повышения либидо немного, но эффект на настроение подтверждён.
Мёд
По словам экспертов, может способствовать поддержке тестостерона и антиоксидантной защите репродуктивных тканей.
Авокадо
Источник мононенасыщенных жиров, витамина E и цинка — поддерживает сосудистое здоровье и гормональный баланс.
Арбуз
Содержит цитруллин, который превращается в аргинин и способствует выработке оксида азота, расширяющего сосуды.
Мака
Растительный порошок, который в небольших исследованиях показал возможную поддержку либидо, но требует дополнительных доказательств.
Главный вывод экспертов
Афродизиаки не создают желание из ниоткуда.
"Они не создают желание — они устраняют биологические барьеры, которые его подавляют", — подчёркивает Клэнси-Строун.
Стресс, качество сна, эмоциональная связь и общее метаболическое здоровье играют гораздо большую роль, чем любой отдельный продукт.
Устрицы или шоколад не заменят здоровый образ жизни. Но если рацион богат антиоксидантами, полезными жирами и минералами, это может поддерживать либидо — постепенно и системно, а не мгновенно.
