Павел Лебедев Опубликована сегодня в 7:08

Яблочное пюре к свинине меняет всё — одна пряная деталь делает жаркое в разы сочнее

Немецкий apfelmus — это больше, чем просто яблочное пюре к жаркому. Он мягко сладкий, с деликатной кислинкой и тёплой пряной нотой, которая подчёркивает вкус мяса. Готовится в одной кастрюле менее чем за полчаса и не требует сложной техники. Об этом говорится в рецепте яблочного пюре в немецком стиле.

Вкус, который держит баланс

Главная особенность этого варианта — гармония сладости и лёгкой кислотности. За неё отвечают яблочный уксус и естественная кислинка зелёных яблок. Небольшое количество сахара лишь подчёркивает вкус, а не делает соус десертным.

Текстура получается достаточно густой, чтобы пюре "держало" ложку, но при этом остаётся шелковистой благодаря кусочку сливочного масла, который вмешивают в самом конце. Гвоздика добавляет тонкую пряную глубину, не доминируя во вкусе. Если пряность не по душе, её можно заменить щепоткой корицы или вовсе исключить.

Какие яблоки выбрать

Лучшим вариантом считаются Granny Smith. Их яркая кислинка помогает соусу красиво загустеть и сохраняет классический характер блюда. Более сладкие сорта, такие как Pink Lady или Royal Gala, тоже подойдут, но вкус будет мягче.

Для приготовления достаточно четырёх очищенных и нарезанных яблок. Их складывают в небольшую кастрюлю вместе с яблочным соком или водой, добавляют уксус, сахар, соль и при желании гвоздику. Смесь томят под крышкой 15-20 минут до мягкости.

После удаления гвоздики массу можно размять до деревенской текстуры или пробить блендером до гладкости — традиционный apfelmus чаще делают однородным. В финале вмешивают сливочное масло и корректируют соль.

С чем подавать

Apfelmus особенно хорош с блюдами из свинины. Он уравновешивает насыщенность хрустящей свиной грудинки, жареной вырезки, шницеля или запечённой ветчины. Подходит и к жареной курице, колбаскам, тушёной капусте с беконом.

Соус универсален и вне мясных блюд. Его можно добавить в утреннюю кашу или йогурт, подать с сыром и крекерами, использовать как лёгкое дополнение к запеканкам. Когда блюдо кажется слишком тяжёлым, ложка яблочного пюре возвращает баланс.

Хранение и заготовка

Домашний apfelmus удобно готовить заранее. В холодильнике он хранится до трёх дней в герметичной ёмкости. После охлаждения пюре слегка густеет — достаточно перемешать или добавить немного воды.

Соус хорошо переносит заморозку до двух месяцев. Его полностью остужают, затем помещают в контейнер и убирают в морозильник. Перед подачей размораживают в холодильнике и перемешивают до однородности.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

