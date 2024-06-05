157 тысяч составила средняя цена за ночь в пятизвездочном отеле во время ПМЭФ

Спрос на размещение в отелях Санкт-Петербурга по время ПМЭФ вырос на четверть относительно показателей прошлого года. Средняя цена за сутки в отеле 5* составила 157 тыс. рублей согласно исследованию агентства делового туризма "Аэроклуб".

В этом году число делегатов, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) увеличилось на четверть, что сказалось на значительном увеличении спроса на временное жильё. Спрос на размещение в дни форума превысил допандемийные показатели 2019 года на 29%.

Приведены также процентные соотношения апартаментов, в которых были размещены делегаты, а также их стоимость в сутки:

5* - 16%. Средняя цена: 157 тыс. руб/сут

4* - 51%. Средняя цена: 12 тыс. руб/сут

3* - 24%. Средняя цена: 10,8 тыс. руб/сут

Квартиры и апартаменты — 9%. Средняя цена: 10 тыс. руб/сут

"В этом году выросла до 60% доля деловых путешественников, которые добираются на форум на поездах, — годом ранее она составляла 49%. Спрос на поезда в Санкт-Петербург в период проведения форума вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, а востребованность самолетов сократилась на 13%. 89% железнодорожных билетов были приобретены из Москвы…" — заявили в пресс-службе.

Фото: Wikimedia Commons/ Санкт-Петербург. Исаакиевская площадь. Гостиница "Астория" и Исаакиевский собор