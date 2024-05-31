В январе-мае 2024 года основным объектом вложения материнского капитала в России осталось вторичное жилье, несмотря на уменьшение его доли в ипотечных сделках с использованием маткапитала с 70% до 60%.
Лидерами по использованию материнского капитала стали жители Ленинградской области, Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики. Общее количество ипотечных сделок с использованием маткапитала в Сбербанке составило 42 тысячи, что является 16,7% от всех выдач жилищных кредитов банка за анализируемый период.
Среди программ господдержки наибольшей популярностью пользовалась семейная программа, на которую приходится около 43% сделок. Повышенные ипотечные ставки на вторичном рынке, достигшие среднего уровня в 16,95%, оказались одной из причин снижения доли вторичного жилья в структуре использования маткапитала, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/MarkoZapalac_AMNI prirodna kozmetika (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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