Обустраиваем новую квартиру с нуля: что нужно купить в первую очередь

Переезд в новую квартиру — событие радостное, но вместе с тем хлопотное. Оказавшись среди коробок и мебели, легко упустить из виду то, что действительно нужно в первые дни. Чтобы новый дом быстро стал уютным, стоит заранее составить список вещей первой необходимости. Именно они помогут комфортно пережить первые недели без лишней суеты и стрессов.

Чистота прежде всего

Любой переезд начинается с уборки. Даже в новом доме всегда найдутся пыль, строительная крошка и следы монтажа. Поэтому первым делом стоит обзавестись комплектом для наведения чистоты. В него должны войти универсальные моющие средства, губки, щётки, ведро, швабра и пылесос. Если сил на уборку немного, выручит электрическая швабра или компактный пылесос с контейнером для воды — они справятся даже с въевшейся пылью. Не забудьте про перчатки, мусорные пакеты и рулон бумажных полотенец - эти мелочи пригодятся в самый неподходящий момент.

Домашняя обувь и комфорт

Пока вы расставляете мебель и разбираете коробки, лучше не ходить босиком. На полу может оказаться мелкая фурнитура, щепки или просто пыль. Пара мягких тапочек защитит ноги и добавит уюта. Если в квартире холодные полы, обратите внимание на тёплые модели с подошвой из вспененной резины — они изолируют от холода и легко моются.

Спальное место без лишних трат

Первые ночи после переезда редко бывают спокойными — мебель ещё не собрана, коробки не разобраны. Чтобы не спать на надувном матрасе или диване, стоит заранее купить матрас, подушки и комплект постельного белья. Лучше выбрать недорогие, но удобные модели: через пару недель, когда обустройство будет завершено, можно будет заменить их на постоянные. Простыня, пододеяльник и наволочки из хлопка подойдут для любого сезона и легко стираются даже при 40 градусах.

Первая необходимость на кухне

Без кухни обойтись невозможно. Уже в первые дни нужно где-то приготовить еду и поставить продукты. Если у вас нет встроенной мебели, достаточно временного решения — переносной столешницы или складного стола. Главное — чтобы было удобно разложить посуду и бытовую технику. Обязательно приобретите холодильник. Лучше заранее измерить нишу, где он будет стоять, и выбрать модель подходящего размера. На первое время подойдёт и небольшой вариант с морозильной камерой: позже можно заменить его на вместительный.

Продумайте хранение: установите пару полок или временный металлический стеллаж. Разложив кастрюли, тарелки и специи, вы сразу почувствуете, что дом оживает.

Стол и табуретки — временное спасение

Пластиковый стол и пара табуреток из ближайшего гипермаркета — недорогая, но практичная покупка. На них можно поесть, разложить документы, разобрать коробки или просто передохнуть. Когда ремонт закончится, их легко продать или отдать знакомым. А на смену временной мебели придёт обеденный стол, идеально вписанный в интерьер.

Средства личной гигиены

Первый вечер в новой квартире почти всегда завершается душем. Поэтому заранее соберите набор средств гигиены: зубные щётки, мыло, шампунь, гель для душа, крем для рук и, конечно, полотенца для всей семьи. Удобно сложить всё в прозрачную косметичку — так вы быстро найдёте нужное.

Ночью, после тяжёлого дня, вряд ли захочется искать круглосуточный магазин, поэтому держите всё под рукой.

Освещение: временное, но нужное

В новых квартирах часто отсутствуют люстры или настенные светильники. Пока вы выбираете идеальные модели, выручат переносные лампы или небольшие ночники. Они не только обеспечат свет, но и создадут атмосферу уюта. Лучше взять устройства с аккумулятором или возможностью работы от USB — это удобно, если ещё не установлены розетки. Не забудьте и о запасе лампочек: нужная мощность под рукой избавит от неожиданных сюрпризов.

Безопасность и защита

Если квартира новая, а двери установлены застройщиком, стоит задуматься об их замене. Стандартные деревянные полотна редко обеспечивают должную защиту. Лучше установить металлическую дверь с надёжным замком и уплотнителями — это повысит безопасность и звукоизоляцию. При желании можно подобрать модель с терморазрывом, если дверь выходит на неотапливаемую площадку.

Хранение вещей

Разобрав коробки, вы быстро поймёте, что одежды больше, чем кажется. Удобный шкаф-купе или гардероб с отделениями под одежду и бельё - одна из первых инвестиций после переезда. Даже простая модель из ЛДСП наведёт порядок и освободит пространство. Пока выбираете постоянную мебель, можно поставить временный каркасный шкаф или пластиковую вешалку для сезонной одежды.

Советы шаг за шагом

Перед переездом составьте список необходимых вещей и разделите их по категориям: уборка, гигиена, кухня, сон, хранение. За неделю до переезда купите расходники — мешки, тряпки, перчатки, лампочки, батарейки. В день заселения держите под рукой набор "первой необходимости": моющее средство, полотенце, кружку, чай, зубную щётку. В первые выходные займитесь установкой освещения и замком на входной двери. Через две недели оцените, чего не хватает, и постепенно заменяйте временные вещи на постоянные.

А что если…

А что если не покупать всё сразу? Тогда стоит составить план поэтапных покупок. Например, в первую неделю ограничьтесь уборкой и кухней, во вторую — спальней и освещением. Такой подход поможет распределить бюджет и избежать эмоциональных трат.

Плюсы и минусы временных решений

Решение Плюсы Минусы Пластиковый стол Лёгкий, дешёвый, многофункциональный Неустойчив, быстро теряет внешний вид Недорогой матрас Экономия, лёгкость транспортировки Недолговечен Переносной светильник Удобен, мобильный, можно использовать потом на даче Менее мощный свет Временный шкаф Быстрая организация хранения Не впишется в интерьер Простой холодильник Низкое энергопотребление Маленький объём

FAQ

Как выбрать матрас для первых ночей?

Берите недорогую модель средней жёсткости из пенополиуретана. Она лёгкая, быстро разворачивается и подходит под любые простыни.

Что купить в первую очередь?

Набор для уборки, средства личной гигиены, матрас и холодильник — без них не обойтись.

Сколько стоит базовое обустройство?

Минимальный комплект вещей на первую неделю обойдётся примерно в 25-35 тысяч рублей, включая бытовую химию, полотенца, светильники и простую мебель.