В Китае жилищное строительство стало одним из драйверов развития экономики, что привело к росту обеспеченности населения жильем в последние 20 лет. Сейчас обеспеченность россиян жильём составляет 29 кв. м на человека, а в Китае - 43 кв, - сказал РБК Марат Хуснуллин.
Если в китае ежегодно прибавляется по 1 кв. м на человека, то России этот показатель в среднем составляет 0,75 кв. м на человека даже при рекордных темпах строительства.
По словам вице-премьера в России данный показатель должен вырасти до 33 кв. м через 6 лет. В 2023 году в России было введено свыше 110 млн кв. м жилплощади.
Хуснуллин заявил, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем должна составить не менее 33 кв. м на человека. Эта цель предусмотрена указом президента Владимира Путина "О национальных целях развития".
На сегодняшний день мы можем видеть, как продажи жилья увеличиваются. Люди стараются приобрести квартиру до 1 июля, так как именно тогда завершится пелиод льготной ипотеки, запущенной в 2020 году пояснил вице-премьер. Семейная ипотека, действие которой также должно прекратиться1 июля, будет продлена по указу президента до 2030 года. НО не обойдётся без корректировки ратаметров: текущая ставка 6% сохранится только для семей с детьми до шести лет, а условия дял семей с детьми старшего возраста сейчас прорабатываются.
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