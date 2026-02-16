Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Английский бульдог
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:24

Маленькая квартира не приговор — породы, которые чувствуют себя как во дворце

Жизнь в городской квартире давно перестала быть препятствием для тех, кто мечтает о собаке. Даже без собственного сада можно подобрать породу, которая будет чувствовать себя комфортно в ограниченном пространстве и не доставит неудобств соседям. Главное — учитывать темперамент, уровень активности и склонность к лаю.

Компактные и спокойные компаньоны

Кеннел-клуб Великобритании признаёт более двухсот пород собак, и среди них немало тех, кто прекрасно адаптируется к жизни в квартире. В первую очередь это собаки небольшого размера с умеренной потребностью в нагрузках.

Французский бульдог остаётся одной из самых популярных пород в стране. Ему требуется минимум физических упражнений, он любит проводить время рядом с хозяином и редко лает. Бишон-фризе также отлично подходит для города: компактный, лёгкий, но при этом нуждается в компании и не любит оставаться один надолго.

Ши-тцу изначально выводились как дворцовые собаки, поэтому спокойно переносят жизнь в помещении и не требуют длительных прогулок. Кавалер Кинг Чарльз спаниель легко приспосабливается даже к небольшой квартире — пары прогулок вокруг квартала ему достаточно, чтобы затем отдыхать дома.

Йоркширский терьер, несмотря на энергичность, благодаря миниатюрным размерам может тратить значительную часть энергии в помещении. Однако некоторые представители породы склонны к лаю — этот момент стоит учитывать при тонких стенах.

Породы среднего размера для городской среды

Не только маленькие собаки чувствуют себя комфортно в квартире. Бульдоги, несмотря на более внушительные габариты, отличаются спокойным характером и низкой потребностью в активности. Они неприхотливы, добродушны и обычно не создают лишнего шума.

Миниатюрный шнауцер сочетает компактность и интеллект. Он хорошо адаптируется к городской жизни при условии регулярных прогулок и умственной стимуляции. Бостон-терьер также считается отличным вариантом: дружелюбный, компактный и достаточно уравновешенный в помещении.

Отдельного внимания заслуживает уиппет. Хотя эта порода ассоциируется со скоростью, в домашних условиях после прогулок она демонстрирует низкий уровень активности. При наличии безопасного места для выгула уиппеты спокойно живут в квартире и редко шумят.

Умные и ненавязчивые

Гаванец, названный в честь столицы Кубы, хорошо чувствует себя в городской среде. Ему достаточно умеренной нагрузки, а остальное время он готов проводить рядом с владельцем. Однако оставлять его одного на длительный срок не рекомендуется.

Той-пудель отличается высоким интеллектом и лёгкостью в обучении. Он почти не линяет, нуждается в умственной стимуляции и прогулках, что делает его удобным выбором для квартиры. Мопс завершает список: пара умеренных прогулок в день обеспечивает необходимую активность, после чего он с удовольствием отдыхает дома.

Выбор собаки для квартиры — это не только вопрос размера, но и характера. Важно учитывать уровень энергии, потребность в общении и склонность к лаю. При ответственном подходе даже жизнь без сада не станет препятствием для появления преданного четвероногого друга, который будет чувствовать себя счастливым в городской среде.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

