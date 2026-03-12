Коридор сокровищ превращается в ловушку: обычный мусор у двери может стоить жизни и больших денег

Жильцы многоквартирных домов часто оставляют у двери квартиры пакеты с мусором, велосипеды или другие предметы, не осознавая потенциальных рисков. Такие вещи загромождают межквартирный коридор, который является путем эвакуации при пожаре, и могут помешать свободному проходу. Нарушение требований пожарной безопасности влечет административную ответственность в виде штрафа до 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Межквартирные коридоры относятся к местам общего пользования, где строго запрещено хранить любые предметы. Эксперт подчеркивает, что в чрезвычайной ситуации загромождение угрожает жизни жильцов, затрудняя быструю эвакуацию. По словам Виктора Федорука, управляющая компания может выдать предписание на уборку, а при игнорировании — передать дело в пожарную инспекцию.

"По правилам пожарной безопасности пути эвакуации нельзя загромождать никакими предметами. Межквартирные коридоры относятся к местам общего пользования, и во время пожара они должны быть полностью свободными. Нельзя оставлять ни пакеты с мусором, ни мешки с картошкой, ни велосипеды, ни санки. Все это может мешать людям быстро и безопасно покинуть дом", — пояснил ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Федорук отметил, что при жалобе стоит приложить фото с номером квартиры для подтверждения нарушения соседями. В случае пожара даже один пакет может стать причиной падения в задымленном коридоре, стоив жизни драгоценных секунд. Соблюдение правил обеспечит безопасность всем жильцам дома.