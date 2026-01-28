Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Игрушки для кошек (мышки, мячики)
Игрушки для кошек (мышки, мячики)
© https://pixabay.com by FoMente is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:08

Дома кошке не так безопасно, как кажется: эти привычные вещи могут навредить незаметно

Обычно кажется, что дома кошке ничего не грозит: тепло, еда рядом, улица "за дверью". Но именно в квартире любопытный и ловкий питомец чаще всего попадает в неприятности — из-за вещей, которые для человека выглядят совершенно обычными. Открытое окно, ароматный очиститель, свеча на столе или зелёный горшок на подоконнике могут стать тихим источником риска. И почти всегда это происходит не из-за халатности, а из-за незнания. Об этом пишет эксперт по благополучию и поведению кошек Лидия Лопес.

Окна и высота: опасность, которую недооценивают

Кошки отлично балансируют, но один резкий прыжок за насекомым — и падение становится реальностью. Отдельная ловушка — распашные окна: щель выглядит проходимой, и животное может застрять в раме, получив тяжёлые внутренние повреждения. Чтобы не проверять это на опыте, лучше сразу поставить защитные сетки, усиленные москитные системы или специальные решения для таких окон.

Запах "чистого дома" и токсичные средства

То, что приятно человеку, не всегда безопасно для кошки. Ароматы сосны, лимона и "свежести" могут скрывать компоненты, которые раздражают слизистые и дыхательные пути, а при попадании на лапы — становятся опасными ещё и потому, что питомец потом вылизывает шерсть.

"Запах сосны, лимона или "чистого дома", который нам так приятный, может содержать вещества, очень токсичные для них", — Лидия Лопес, эксперт по благополучию и поведению кошек

Практичный подход простой: хранить химию в закрытых шкафах, убирать без кошки рядом и тщательно смывать остатки со всех поверхностей. Если есть возможность, стоит выбирать более мягкие средства, рассчитанные на дом с животными.

Растения и провода: две "тихие" ловушки

Комнатные растения часто воспринимаются как безобидный декор, но некоторые виды способны вызвать серьёзную реакцию при попытке погрызть листья. Лопес перечисляет опасные варианты (включая лилии, потос, диффенбахию, алоэ, азалию и цикламен) и напоминает, что кошки пробуют зелень не только от голода, но и из любопытства.

Параллельно с этим идут провода: котята и активные взрослые кошки могут грызть кабели или тянуть зарядки, роняя предметы и рискуя ожогами или ударом током. Здесь помогают простые привычки — прятать провода в кабель-каналы и не оставлять "свисающие" шнуры в доступе.

Еда, таблетки и "третий дым"

Человеческие продукты и лекарства для кошек часто опасны даже в малых дозах: достаточно одной оставленной на тумбочке таблетки, чтобы случилась беда. Поэтому аптечку и перекусы лучше держать там, куда питомец не доберётся.
Отдельная тема — курение в квартире: кошка вдыхает дым, а токсичные частицы оседают на мебели, одежде и её шерсти, после чего попадают в организм при вылизывании.

"Курение дома также представляет значительный риск для кошек, хотя часто остаётся незамеченным", — Лидия Лопес, эксперт по благополучию и поведению кошек

Самое рабочее решение — курить только вне дома, проветривать, а после — мыть руки и не переносить запахи на вещи, с которыми контактирует питомец.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пингвины в Антарктиде начали размножаться раньше из-за потепления — JAE 26.01.2026 в 15:08
Размножение пингвинов пошло наперегонки с климатом: Антарктида столкнулась с беспрецедентным сдвигом

Потепление в Антарктиде меняет сроки размножения пингвинов и усиливает конкуренцию между видами, указывая на глубокие климатические сдвиги в регионе.

Читать полностью » Собаки реагируют на неравное поощрение отказом выполнять команды — зоопсихологи 26.01.2026 в 14:53
Собака чувствует несправедливость, но не так, как человек — главный нюанс часто упускают

Что стоит за поведением вашей собаки? Узнайте, способны ли собаки чувствовать несправедливость и как это может повлиять на ваше взаимодействие.

Читать полностью » Вознаграждение после приёма снизило стресс собак у ветеринара — Le Mag du Chien 26.01.2026 в 11:05
Собака запоминает клинику как место боли: как переписать этот сценарий за несколько визитов

Поход к ветеринару может стать серьёзным стрессом для собаки. Как снизить тревогу питомца, избежать ошибок и сделать визиты спокойнее — в нашем материале.

Читать полностью » У кошек не выявили научных подтверждений лунатизма — Le Mag du Chat 25.01.2026 в 18:08
Кажется, что кошка живёт в двух мирах — необычное поведение во сне имеет объяснение

Кошка двигается и мяукает во сне — что это значит? Разбираемся, какие ночные привычки питомцев считаются нормой, а какие требуют внимания владельцев.

Читать полностью » Резкое надевание намордника закрепляет страх у собаки — кинологи 25.01.2026 в 15:15
Пёс нервничал при виде намордника — несколько шагов изменили реакцию полностью

Зачем нужен намордник и как приучить собаку к нему без стресса: 11 шагов, выбор размера, десенсибилизация и помощь ветеринара и кинолога для спокойной прогулки.

Читать полностью » Собаки распознают несправедливое отношение в ситуациях с наградой — Le Mag du Chien 25.01.2026 в 12:03
Диван для кота, запрет для пса: как домашняя несправедливость ломает поведение животных

Могут ли собаки ощущать несправедливость и почему они отказываются выполнять команды без награды? Разбираем эксперименты и ошибки воспитания.

Читать полностью » Лакомства формируют у собаки позитив к прогулкам в дождь — киноло гПаттердейл 25.01.2026 в 9:29
Мокрый снег и ветер пугают питомца — простой приём возвращает туалетный режим

Кинолог объясняет, почему собаки отказываются гулять в дождь и как вернуть приучение к туалету: экипировка, укрытия, команда 'в туалет' и домашний контроль.

Читать полностью » Проблемы с пищеварением мешают росту щенка — кинолог Карапетьянц 24.01.2026 в 21:11
Щенок ест хорошо, но не растёт — одна ошибка в кормлении тормозит набор веса

Щенок после переезда может прибавлять в весе хуже из‑за резкой смены рациона и стресса. Эксперт советует сохранить корм заводчика и менять питание постепенно.

Читать полностью »

Новости
Наука
Земля потеряла тепло не из-за катастрофы: дно океана медленно выключало планетарный обогрев
Красота и здоровье
Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge
Туризм
Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп
Дом
Запахи впитались в ворс мгновенно — тонкий слой этого средства решает, но важно дождаться одного момента
Авто и мото
Давил на газ — стало только хуже: как правильно выбраться из снега без эвакуатора
Красота и здоровье
У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge
Наука
ИИ классифицировал следы динозавров с точностью 90% — PNAS
Туризм
Мальдивы и Италия возглавили направления для медового месяца — туроператоры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet