Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Замок Хиросаки
Замок Хиросаки
© commons.wikimedia.org by Suicasmo is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:26

Свернул на север Хонсю — и нашёл Японию без давки: Аомори удивил с первых часов

Замок Хиросаки готовят к возвращению башни осенью 2026 года — National Geographic Traveller

Север Хонсю обычно остаётся "за кадром", пока путешественники штурмуют Киото и побережья южнее Токио. Но в Аомори легко поймать ту самую Японию без давки: с самурайским замком, медленными поездами вдоль моря и лесами, где шумит только вода. Здесь одновременно ощущаются и фестивальная энергия, и редкое спокойствие — особенно если вы любите природу и ремёсла. Об этом сообщает National Geographic Traveller.

Семь причин свернуть на север

  1. Замок Хиросаки. Один из немногих "оригинальных" замков страны переживает масштабную реставрацию: главную башню сдвигали для ремонта каменных стен, а возвращение на историческое место ожидают осенью 2026 года.
  2. Яблочная культура. Аомори — главный яблочный регион Японии: здесь из яблок делают не только десерты, но и напитки, а осенью появляются даже тематические "яблочные" ритуалы отдыха. По данным официального гида префектуры, на Аомори приходится более половины урожая яблок в стране.
  3. Линия Гоно и поезд Resort Shirakami. Это тот случай, когда дорога — уже событие: маршрут идёт вдоль побережья Японского моря, а расписание и остановки устроены так, чтобы вы успевали выходить на платформы ради видов и коротких впечатлений.
  4. Небута Мацури. Фестиваль в городе Аомори проходит ежегодно 2-7 августа: по улицам идут гигантские световые платформы, звучат барабаны тайко, а толпа подхватывает ритмичные выкрики.
  5. Ущелье Ойрасе и озеро Товада. Мшистые леса, каскады воды и тропа вдоль потока — один из самых кинематографичных пейзажей региона; ущелье тянется примерно на 14 км до озера Товада.
  6. Когин-дзаси. Традиционная вышивка родилась как практичный способ утеплить одежду в суровые зимы, а со временем превратилась в узнаваемые геометрические узоры — сегодня этому ремеслу можно познакомиться ближе в Хиросаки.
  7. Морепродукты и "nokkedon”. Длинное побережье значит свежую рыбу, а в городе Аомори популярна "сборная" миска риса с морепродуктами, где вы сами выбираете начинки на рынке.

Как собрать маршрут без лишней суеты

Аомори удобно "сшивается" в путешествие на несколько дней: один день — Хиросаки (замок, парки и яблочная тема), другой — побережье и поезд, третий — Ойрасе и Товада, а финал можно оставить под музей Небута или рынок с морепродуктами. В результате получается северная Япония, которая не старается впечатлить громкостью — она берёт деталями, сезонными пейзажами и ощущением пространства, которого так не хватает в популярных точках.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поездки по Азии требуют повышенной осторожности — путешественник Киплюкс 24.01.2026 в 16:36
Поездка в отпуск пошла не по плану — одна ошибка в дороге делает туриста беззащитным

Путешествия полны рисков: кражи, мошенничество и потеря документов могут превратить отпуск в кризис. Киплюкс даёт практические советы по безопасности и деньгам.

Читать полностью » Опубликован рейтинг городов мира по скорости мобильного интернета — туроператоры 24.01.2026 в 14:11
Смартфон становится бесполезным: города, где мобильный интернет превращает отпуск в квест

Рейтинг Holafly показал, в каких городах туристов ждёт сверхбыстрый мобильный интернет, а где связь может стать серьёзной проблемой в поездке.

Читать полностью » В 2025 году турпоток в России перераспределился между регионами — аналитики туррынка 24.01.2026 в 13:31
Однодневные поездки вместо отпусков: новая модель отдыха меняет цифры внутреннего туризма

В 2025 году внутренний туризм перераспределился: Кубань потеряла часть потока, Крым и Кавминводы выросли, а туристы стали экономнее.

Читать полностью » Восточное побережье Шри-Ланки раскрывается с мая по сентябрь — Lonely Planet 23.01.2026 в 23:41
Чуть не выбрал “лучший пляж” Шри-Ланки — потом понял главный секрет: решает месяц и побережье

Раскрываем секрет отдыха на пляжах Шри-Ланки: как сезон и муссон диктуют выбор побережья, где серфинг и китовые маршруты доступны именно в нужный месяц.

Читать полностью » Отпуск с детьми на весенних каникулах обойдется в 120 тысяч — турэксперты 23.01.2026 в 19:38
Собирались на пару дней, а вышла серьёзная статья расходов: весенний отпуск удивляет ценами

Весенние каникулы — время семейных поездок и пересмотра бюджета. Эксперты подсчитали, сколько стоит отдых с детьми и какие направления выбирают россияне.

Читать полностью » Акьяка в Турции сохраняет тихий формат курорта без гигантских отелей — The Guardian 23.01.2026 в 18:39
Акьяка спряталась у залива Гёкова — и спаслась от гигантских отелей: здесь отдых другой

Акьяка — медленный город на побережье Турции: архитектура Наила Чакирхана держит берег от глянца, здесь кайтерство на заливе и неспешные прогулки у реки Азмак — подлинные путешествия.

Читать полностью » Сумо стало одним из самых посещаемых развлечений туристов в Японии — турэксперты 23.01.2026 в 17:15
Очередь длиной в год: закрытый японский ритуал оказался главным трофеем для туристов

Сумо стало неожиданным туристическим хитом Японии: билеты раскупают за год, а интерес россиян растет вместе с желанием увидеть страну глубже.

Читать полностью » Высокий сезон на Майорке и Ибице стал почти круглогодичным — Бауэр 23.01.2026 в 14:51
Популярные курорты в 2026 году превращают отпуск в стресс: овертуризм ломает впечатления об этих местах

Обзор овертуризма: как массовый туризм давит на экосистемы и сообщества популярных направлений и какие этические шаги помогут путешественникам выбирать ответственно.

Читать полностью »

Новости
Наука
Сэнди Хетерингтон назвал прототакситы вымершей ветвью жизни — National Museums Scotland
Дом
Дизайнеры отказались от стерильного белого в ванных в 2026 году — Homes & Gardens
Спорт и фитнес
Учёные связали пропуски тренировок с мышлением "всё или ничего"
Красота и здоровье
Напряжённые позы во сне усиливают утреннюю раздражительность — Yahoo! France
Красота и здоровье
Отсутствие эмоций указывает на защитную реакцию психики — психолог Трэверс
Дом
Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар
Садоводство
Древесная зола улучшила рост салата и шпината на грядках - House Digest
Красота и здоровье
Зёрна граната обеспечивают организм пищевыми волокнами — Daily Galaxy
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet