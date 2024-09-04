ФК "Анжи" сообщил о возвращении в футбол

Легендарная футбольная команда Дагестана "Анжи" объявила о своём возрождении.

В начале 2010-х за этот клуб играли Это'О и Роберто Карлос. Однако с тех пор многое изменилось. Последний раз "Анжи" провел матч летом 2022-го года.

Настало время вернуться. Клуб рассказал фанатам о том, что команда возвращается в футбол. "Анжи" поделился новостью в социальных сетях. Команда начнет играть в любительской лиге Дагестана, сообщает "Матч ТВ".

Кстати, бренд клуба сможет использовать медиафутбольный "South United".

Фото: soccer.ru/ Елена Рыбакова (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).