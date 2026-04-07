Проблемный подросток
Проблемный подросток
Марина Егорова Опубликована сегодня в 3:36

Дрожь без холода и тошнота без еды: как скрытая тревожность доводит организм до изнеможения

Тревожные состояния часто сопровождаются серьезными физическими симптомами, которые выходят далеко за пределы эмоционального дискомфорта. Люди сталкиваются с неконтролируемым учащенным сердцебиением, нарушениями сна и даже проявлениями тошноты, которые организм генерирует без видимых внешних причин. Эти реакции свидетельствуют о том, что нервная система находится в состоянии постоянной мобилизации, реагируя на несуществующие угрозы как на реальную опасность. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Данная патология проявляется не только через психическое напряжение, но и как вполне осязаемый соматический ответ тела на стресс. Врач-невролог Петр Соков указывает на то, что такие состояния требуют внимательного отношения и системного подхода к саморегуляции.

"Тревожность обычно воспринимается как внутренняя дрожь, сопровождается повышенным чувством беспокойства и страха без очевидных причин. При этом человек может ощущать учащенное сердцебиение, дрожь в теле, тошноту, нередко появляются проблемы со сном. Эти проявления носят физический характер и часто становятся основными жалобами. В таком состоянии организм реагирует как на реальную угрозу, даже если ее нет", — рассказал Петр Соков.

Специалист рекомендует использовать техники переключения внимания, такие как дыхательные практики и поиск предметов определенного цвета в пространстве, чтобы снизить остроту момента. Однако, если подобные методы самопомощи не приносят должного облегчения, эксперт настаивает на необходимости профессиональной медицинской консультации. По словам врача, самостоятельный подбор медикаментов не только лишен смысла без точной диагностики, но и представляет серьезную угрозу для ментального здоровья. Только грамотное врачебное сопровождение позволяет избежать осложнений и выбрать адекватную стратегию терапии.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

