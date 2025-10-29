Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паническая атака и боль в груди
Паническая атака и боль в груди
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:16

Вот как вернуть спокойствие за 2 минуты: эта простая техника работает всегда

Психолог Алиса Метелина: телесные практики помогают снизить тревогу

Беспричинная тревога — частый спутник современного человека. Кажется, будто она возникает ниоткуда: сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, а мысли превращаются в хаос. Однако, по словам психологов, тревога редко бывает действительно "без причины". О том, как распознать внутренние источники беспокойства и вернуть спокойствие за считанные минуты, рассказала Алиса Метелина в беседе с Pravda. Ru.

Что скрывается за тревогой

Как объясняет специалист, тревога часто является следствием подавленных эмоций, которые человек когда-то "заморозил". Это может быть гнев, обида, стыд, любовь — чувства, которые по разным причинам не нашли выхода. Когда эмоции подавляются годами, в теле формируется хроническое напряжение. Оно незаметно перерастает в тревожность, мешающую человеку чувствовать себя в безопасности.

Многие люди, по словам эксперта, не осознают, что эмоциональные зажимы напрямую связаны с телом. Если мышцы постоянно напряжены, мозг получает сигнал тревоги — будто происходит что-то опасное. Возникает замкнутый круг: тело тревожится из-за ума, а ум — из-за тела.

"Когда мы напрягаем все части тела очень активно, изо всех сил, на протяжении 10-30 секунд, а потом резко расслабляемся, тело тут же реагирует. Мы чувствуем, как разливается тепло, успокаивается дыхание — включается парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление", — пояснила психолог Алиса Метелина.

Практики, возвращающие равновесие

По мнению специалиста, телесные практики помогают вернуть контроль над состоянием, если тревога застала врасплох. Они не требуют подготовки и занимают всего несколько минут.

  • Метод напряжения и расслабления. Нужно поочерёдно напрягать разные группы мышц — от пальцев ног до лица — удерживая напряжение по 10-30 секунд. После резкого расслабления ощущается тепло и лёгкость, дыхание становится глубже.

  • Техника "1, 2, 3, 4, 5". Этот способ основан на переключении внимания на окружающий мир: нужно увидеть пять предметов, потрогать четыре, услышать три звука, почувствовать два запаха и один вкус. Это помогает мозгу "заземлиться" и ослабить интенсивность тревоги.

"Когда в голове крутятся тревожные мысли, нужно перевести внимание на реальность: увидеть пять предметов вокруг, потрогать четыре, услышать три звука, почувствовать два запаха и один вкус. Это возвращает человека в настоящий момент и снижает интенсивность тревоги", — подчеркнула Метелина.

Как практиковать регулярно

Регулярное применение простых телесных техник, по словам эксперта, помогает не только снизить уровень тревожности, но и укрепить связь между телом и сознанием. Становится легче замечать, где именно в теле появляется напряжение и что его вызывает. Это важно, потому что осознанность — первый шаг к внутреннему равновесию.

Полезно практиковать расслабляющие упражнения утром или вечером, когда нервная система особенно восприимчива. Для усиления эффекта можно сочетать их с дыхательными практиками, лёгкой растяжкой или медитацией. Такие привычки не требуют усилий, но формируют устойчивость к стрессу.

Советы шаг за шагом: как вернуть спокойствие

  1. Заметь тревогу. Признайте её, не пытаясь сразу подавить. Назовите ощущение — это помогает активировать рациональную часть мозга.

  2. Сделайте короткую дыхательную паузу. Вдохните медленно через нос, сосчитайте до четырёх, задержите дыхание и выдохните через рот.

  3. Примените телесную практику. Напрягите тело на 20 секунд и резко расслабьтесь. Обратите внимание, как меняется дыхание и пульс.

  4. Переключите внимание. Используйте технику "1, 2, 3, 4, 5" для возвращения в настоящий момент.

  5. Подкрепите результат. Сделайте несколько глубоких вдохов, выпейте воды, прогуляйтесь или просто потянитесь.

Такая последовательность шагов помогает буквально за пару минут вернуть себе ощущение контроля.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: попытка бороться с тревогой, игнорируя её.
    Последствие: внутреннее напряжение нарастает, а тревога возвращается сильнее.
    Альтернатива: принять эмоцию, назвать её и дать телу возможность расслабиться.

  • Ошибка: постоянный анализ тревожных мыслей.
    Последствие: ум зацикливается на тревоге, усиливая симптомы.
    Альтернатива: применить практики концентрации на внешних ощущениях — свет, звук, запах.

  • Ошибка: использование алкоголя или снотворных для снятия напряжения.
    Последствие: временное облегчение сменяется зависимостью и упадком сил.
    Альтернатива: вечерние дыхательные практики и растяжка перед сном.

А что если тревога возвращается?

Если чувство тревоги не отпускает даже после отдыха и телесных практик, важно не замыкаться. Часто за этим стоят накопленные эмоциональные травмы, которые не решить самостоятельно. В таких случаях стоит обратиться к психологу. Специалист поможет безопасно проработать внутренние конфликты и восстановить контакт с чувствами.

Плюсы и минусы телесных практик

Плюсы:

  • быстрое снятие напряжения;

  • отсутствие необходимости в специальных навыках;

  • подходит для выполнения в любом месте.

Минусы:

  • не устраняет первопричину тревоги;

  • требует регулярности для устойчивого эффекта;

  • не заменяет терапию при серьёзных расстройствах.

Телесные практики — это не панацея, а инструмент для восстановления равновесия. Они помогают вернуть тело и разум в гармонию, но важно использовать их как часть общего подхода к психическому здоровью.

Мифы и правда

  • Миф: тревогу можно "перетерпеть".
    Правда: подавление тревоги только усиливает стресс. Её нужно распознавать и проживать.

  • Миф: телесные практики — это йога или сложная медитация.
    Правда: достаточно простых упражнений на расслабление и дыхание.

  • Миф: тревога — это слабость характера.
    Правда: тревожность — естественная реакция организма на нагрузку, которую можно регулировать.

FAQ

Как часто нужно делать телесные практики?
Оптимально — ежедневно, хотя бы 5-10 минут утром или вечером. Регулярность важнее длительности.

Можно ли выполнять их на работе?
Да, многие упражнения незаметны для окружающих — например, дыхательные паузы или техника "1, 2, 3, 4, 5".

Помогают ли витамины при тревожности?
Некоторые витамины группы B, магний и омега-3 действительно поддерживают нервную систему, но их стоит подбирать с врачом.

Сон и психология

Недосып усиливает тревожность, потому что мозг не успевает восстановить баланс гормонов стресса. Чтобы сон стал полноценным, стоит выработать привычку отходить ко сну в одно и то же время, отказаться от гаджетов за час до отдыха и проветривать спальню. Помогает и лёгкий вечерний массаж или ароматерапия с эфирными маслами лаванды и апельсина.

3 интересных факта

  1. Уровень тревожности у человека повышается, если он долго не двигается. Даже короткая прогулка способна снизить уровень кортизола.

  2. При стрессе дыхание становится поверхностным, и мозг получает меньше кислорода, что усиливает тревогу.

  3. Телесные практики активируют выработку эндорфинов — природных "антидепрессантов" организма.

Телесные техники, описанные Метелиной, не заменяют психотерапию, но могут стать надёжной опорой в повседневной жизни. Главное — слушать своё тело и не игнорировать его сигналы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Джереми Лондон сравнил вред вейпа, алкоголя и стресса для сердца сегодня в 18:52
Сердце не выдержит такого ритма: врач назвал пять привычек, которые убивают его незаметно

Кардиохирург рассказал, какие пять привычек медленно, но неотвратимо подтачивают сердце — и почему отказаться от них гораздо проще, чем кажется.

Читать полностью » Исследования показали: прогестерон сам по себе не вызывает набор веса у женщин сегодня в 16:04
Прогестерон под подозрением: правда ли гормон делает женщин полнее

Прогестерон: влияет ли он на вес? Узнайте все секреты о том, как гормоны взаимодействуют с телом и почему стоит следить за образом жизни.

Читать полностью » Учёные опровергли миф о женских тренировках: мышцы не зависят от пола сегодня в 15:58
Мышцы не знают пола: почему "мужские" тренировки делают женщин сильнее и стройнее

Узнайте, как современные научные исследования опровергают мифы о силовых тренировках для женщин и раскрывают секреты роста мышечной массы.

Читать полностью » Недосып повышает уровень кортизола и мешает похудению в области живота — данные физиологов сегодня в 15:32
Хотела похудеть к лету, а похудела к Новому году — и то случайно

Многие худеют, но живот и бока остаются. Почему организм так«цепляется за эти зоны и как помочь ему наконец расстаться с лишним — объясняет тренер.

Читать полностью » Сохранение стабильного веса зимой возможно при увеличении потребления белка и овощей — Зухра Павлова сегодня в 14:29
Ледяной ветер, горячий чай и лишние килограммы: как не попасть в ловушку осенне-зимнего набора веса

Как не набрать вес зимой? Врач-диетолог рассказывает, как сбалансировать питание, физическую активность и отдых, чтобы сохранить здоровье.

Читать полностью » Вред соли, сахара и кофе для костей: что нужно знать для их укрепления сегодня в 14:06
Вред соли и сахара для костей: как простые привычки могут привести к переломам

Узнайте, как чрезмерное потребление соли, сахара и кофе влияет на здоровье костей и что делать для их укрепления.

Читать полностью » Занятия спортом при простуде могут ослабить иммунитет и замедлить выздоровление — Елена Замора сегодня в 13:29
Не дайте простуде победить: когда занятия спортом могут помочь, а когда наоборот — только мешают выздоровлению

Можно ли продолжать тренировки при простуде? Разбираемся, какие нагрузки безопасны во время болезни и как спорт влияет на иммунитет.

Читать полностью » Витамины и БАДы могут влиять на результаты медицинских анализов сегодня в 13:19
Что стоит знать о добавках перед сдачей анализов? Как витамины могут повлиять на диагностику

Узнайте, как витамины и БАДы могут влиять на результаты анализов и как избежать ложных диагнозов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени
Красота и здоровье
Учёные предупредили: жара повышает риск осложнений и преждевременных родов у беременных женщин
Наука
В Университете Хиросимы объединили симметрии BL и PQ для моделирования доминирования узлов во Вселенной
Туризм
Shot: россиян с детьми начали разворачивать на границе с Грузией из-за устаревших фото в паспортах
УрФО
Свердловская область показала рост производства молока на 6 тыс. тонн по итогам 2025 года
Наука
Изменения в земной коре вызывают аномалии в атмосфере за дни до сильных землетрясений
Питомцы
Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн
Еда
Диетолог Антонина Гуреева: майонез не вреден сам по себе, опасно только его количество
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet