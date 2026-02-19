Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка держится за голову
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 21:30

Тревога выходит из тени: симптомы, которые превращают обычный стресс в опасное расстройство

В последние годы тревога стала почти фоновым состоянием для многих людей, но граница между нормальной реакцией на стресс и расстройством проходит гораздо ближе, чем принято думать. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психотерапевт, врач-эндокринолог и автор научных статей и книг Диана Генварская. По её словам, если внутреннее напряжение не отпускает неделями и начинает отражаться на физическом состоянии, это уже повод насторожиться.

Когда тревога перестаёт быть нормой

Тревога изначально заложена как защитный механизм. Она помогает мобилизоваться в сложной ситуации и быстрее принимать решения. Но когда это состояние становится постоянным фоном и мешает выполнять привычные задачи, речь может идти о формировании тревожного расстройства.

Генварская подчёркивает, что одним из ориентиров служит продолжительность симптомов. Если беспокойство сохраняется более трёх недель, сопровождается нарушением сна, снижением концентрации и физическим напряжением, ресурсы организма начинают истощаться. В таком состоянии человек теряет работоспособность и психологическое равновесие.

"Когда тревога длится больше трех недель и вы не можете переключиться на привычные дела, это тревожный сигнал. На этом этапе ресурсы организма истощаются, и человек уже не способен оставаться функциональным. Возникает сердцебиение, потливость, мышечное напряжение, чувство надвигающейся катастрофы. Это и есть признаки тревожного расстройства, требующего профессиональной помощи", — пояснила психотерапевт.

Разные формы одного состояния

Специалист отмечает, что тревожные расстройства проявляются неодинаково. У одних это постоянное ощущение угрозы и внутреннего напряжения без конкретного повода. У других — чётко оформленные страхи, ограничивающие социальную активность и даже выход из дома.

По словам Генварской, существуют генерализованное тревожное расстройство, социальные тревожные расстройства, а также агорафобия — страх открытых пространств или ситуаций, из которых трудно выйти. Отдельно она выделяет панические расстройства, которые проявляются внезапными приступами ужаса с выраженными физическими симптомами — учащённым сердцебиением, потливостью, слабостью и ощущением надвигающейся катастрофы.

Почему важно искать причину

Психотерапевт обращает внимание, что при тревожных состояниях недостаточно временно снимать симптомы. Необходимо разбираться в источнике внутреннего напряжения и работать с ним системно. Без этого тревога может закрепляться и усиливаться.

"Постоянная тревога — это сигнал, что организм истощен и не справляется со стрессом. Если тревожное состояние длится больше двух-трех недель и мешает нормально жить, стоит обратиться к специалисту — на этом этапе организм уже не восстанавливается сам. Врач поможет подобрать индивидуальный план питания, физических нагрузок и восстановления. Очень важно не подавлять тревогу, а выстраивать систему поддержки — соблюдать режим сна, питьевой баланс, заниматься спортом и практиковать медитации. Когда все эти элементы работают в комплексе, человек становится устойчивее, чувствует себя спокойнее и перестает быть уязвимым перед стрессом", — заключила Диана Генварская.

Среди практических шагов специалист называет корректировку образа жизни, восстановление режима сна, сбалансированное питание и методы управления вниманием. В комплексе эти меры помогают снизить уровень напряжения и вернуть ощущение контроля над состоянием.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

