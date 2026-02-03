Антидепрессанты в России раскупают рекордно — тревожность стала фоном, но есть опасная ловушка

Рост тревожности всё чаще ощущается не как частная проблема, а как фон повседневной жизни. Люди быстрее устают, хуже переносят неопределённость и чаще ищут способы "выключить" напряжение. На этом фоне растёт и число обращений за помощью, и интерес к лекарствам, хотя далеко не всегда — по назначению врача. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Что показывают цифры и почему тема стала заметнее

По данным, которые приводит "Коммерсантъ" со ссылкой на Росстат, в России увеличилась выявляемость депрессий, тревожных и стрессовых расстройств: в 2024 году таких случаев оказалось на 21,5% больше, чем в 2020-м. Аптечная статистика тоже отражает рост спроса: с 1 по 18 января 2026 года россияне купили более миллиона упаковок антидепрессантов — это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев связывает динамику с длительным эмоциональным напряжением и ощущением нестабильности. По его словам, на людей одновременно давят сразу несколько факторов — от общего социального фона до постоянного информационного потока.

Длительное напряжение и "информационный шум" как усилители тревоги

Бурцев отмечает, что рост стрессовых расстройств в последние годы выглядит закономерно: чем больше затяжных стрессоров, тем чаще люди доходят до состояния, когда уже сложно справляться в одиночку. Он подчёркивает, что психика реагирует на внешние обстоятельства напрямую — и при постоянном давлении тревожность становится привычной реакцией.

"Психотравмирующих ситуаций становится все больше, и пациенты начинают чаще обращаться к врачам. Это естественно, ведь эмоциональное состояние людей напрямую зависит от внешних обстоятельств. Конечно, нельзя исключить влияние таких факторов, как специальная военная операция — она стала мощным стрессором для всего общества. Человек просто не может абстрагироваться от происходящего вокруг", — пояснил специалист.

Опасная путаница: усталость не равна депрессии

Отдельный риск, на который обращает внимание врач, — самооценка состояния "по интернету" и попытки лечиться самостоятельно. По словам Бурцева, многие путают клиническую депрессию с переутомлением или временным спадом сил и начинают бесконтрольно принимать антидепрессанты. Это может не дать эффекта и, наоборот, ухудшить самочувствие.

"Депрессия — это не просто плохое настроение или усталость. Это клиническое состояние, которое диагностируется по совокупности симптомов — снижению активности, тревожности, апатии и потере интереса к жизни. Поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а пройти обследование. Если есть тревожность или усталость, нужно сначала обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к психиатру", — подчеркнул Бурцев.

По мнению специалиста, снижать общий уровень стрессовых состояний помогут профилактические программы, особенно для молодёжи, и более понятная культура заботы о психическом здоровье. В этой логике ключевой принцип простой: разбираться в причинах и подбирать лечение должны врачи, а не советы из обсуждений и случайные схемы из соцсетей.