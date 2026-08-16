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Колония муравьев
Колония муравьев
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Иван Трухин Опубликована сегодня в 20:53

Бесконечная борьба с вредителями в теплице: агрономы нашли слабое звено в защите муравейника

Каждую весну одна и та же история: открываешь теплицу, а там уже бегут муравьиные тропы, у корней стоит рыхлый песок, а на нижних листьях огурцов сидит тля. Снаружи ещё прохладно, по земле тянет сыростью, а внутри тепла уже хватает, чтобы насекомые обосновались всерьёз. Многие в такой момент хватаются за манку, уксус или нашатырь, но потом удивляются, почему через час всё возвращается на круги своя. Проблема тут не в средстве, а в том, что бьют не туда.

"Муравьи в теплице почти всегда держатся рядом с тлей и гнездом. Если убрать только видимых рабочих особей, колония быстро восстановится. Сначала надо лишить их источника питания, потом найти сам узел. Иначе хозяином теплицы они будут чувствовать себя и дальше".

агроном Иван Трухин

Почему муравьи не уходят после обработки

Те муравьи, что бегают по грядкам, — это рабочие особи. Они таскают еду, прокладывают тропы и возвращаются в гнездо, где сидят матка и расплод. Поэтому уксус или нашатырь дают только короткую передышку: запах держится недолго, и рабочие снова идут тем же маршрутом. Проблема с муравьями обычно начинается не с троп, а с колонии.

Манка и пшено тоже не решают вопрос. Муравьи не обязаны есть всё подряд, они берут только то, что им нужно. Поэтому крупа часто так и остаётся лежать между дорожками, а колония живёт дальше. Внешне кажется, что что-то сделано, по факту — нет.

Настоящая ошибка в том, что человек борется с тем, что видит, а не с тем, что прячется. Рабочие на поверхности — это не вся система, а только её выход на улицу. Пока гнездо цело, муравьи будут возвращаться, даже если их каждый день выгонять с грядки.

Как тля держит колонию рядом

Муравьи в теплице держатся не только из-за тепла. Их крепко привязывает тля, потому что для них это источник сладких выделений. Они её охраняют, переносят на новые побеги и даже защищают от других насекомых. Пока на растениях сидит тля, муравьи никуда не денутся.

На огурцах, на перце, на нижней стороне листьев рассады — вот где их чаще всего и видно. Стоит убрать тлю с одного растения, и муравьи с него исчезают почти сразу. Это не магия и не случайность, а обычная кормовая цепочка, которую они сами себе выстроили.

Поэтому начинать надо именно с тли. Если этого не сделать, любая другая обработка превращается в бег по кругу. Муравьи просто вернутся туда, где для них оставили еду.

Где искать гнездо в теплице

Теплица для муравьёв удобна до смешного. Снаружи перепады температуры, дожди и плотная почва, а внутри — тепло, рыхлая земля и влажность после полива. У корней и под бортиками они находят то, что им нужно для гнезда, без лишних усилий.

Холмики у досок, рыхлая почва с мелкими крупинками, скопление муравьёв в одной точке ранним утром — всё это признаки, что гнездо рядом. Иногда оно сидит прямо под деревянным бортиком или у основания грядки. Пока этот узел не найден, обработка по поверхности даёт только временный эффект.

Когда гнездо внутри теплицы, бить надо прямо по нему. Если колония ушла наружу, задача меняется, но принцип остаётся тем же: сначала убрать источник, потом уже работать с дорожками. Иначе можно тратить силы хоть весь сезон.

Порядок действий на пять дней

В первый и второй день убирают тлю. Для этого берут раствор хозяйственного мыла — 40-50 граммов на литр воды — и наносят его мягкой тряпкой или губкой, особенно снизу листьев. Опрыскивание здесь слабее, потому что часть тли остаётся, а контактная обработка добирается до неё точнее.

На второй и третий день ищут гнездо. Если оно внутри теплицы, его заливают кипятком — 7-10 литров прямо в холмик, медленно, несколькими заходами. Если гнездо снаружи, ставят приманку: чайная ложка борной кислоты, столовая ложка сахара и 100 мл тёплой воды. Рабочие уносят её в колонию, и через 3-4 дня она перестаёт держаться.

На четвёртый и пятый день обрабатывают периметр. У входа и вдоль бортиков грядок сыплют древесную золу, а рядом кладут веточки пижмы или полыни. Зола сбивает привычные тропы, а запах трав держится несколько дней и мешает муравьям ходить туда, где они раньше чувствовали себя спокойно.

Через пять дней муравьёв в теплице уже не было. Ни одного. А дальше всё упростилось до обычной профилактики: осмотр под бортиками, уборка рыхлой земли и проверка, не завелась ли тля снова.

"Если тля уже появилась, откладывать обработку нельзя. Муравьи очень быстро находят такие кусты или грядки и закрепляются рядом. Сначала убирают сам источник сладких выделений, потом проверяют гнездо и только после этого перекрывают входы и тропы. Иначе насекомые просто вернутся в удобное место".

эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

FAQ

Можно ли обойтись только уксусом или нашатырём?
Нет. Они отпугивают муравьёв ненадолго, но колонию не убирают. Запах быстро выветривается, и рабочие снова идут по старым тропам.

Почему манка и пшено не помогают?
Муравьи не обязаны есть крупу. Если еда им не подходит, они её просто обходят. Колония при этом остаётся на месте.

Что делать, если гнездо внутри теплицы?
Его заливают кипятком. Льют 7-10 литров прямо в холмик, медленно и не за один раз.

С чего начинать борьбу?
С тли. Пока она сидит на листьях, муравьи будут держаться рядом, потому что получают от неё питание.

Проверено экспертом: эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

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Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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