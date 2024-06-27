Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов прокомментировал доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире, в котором Россия обвиняется в пренебрежении правами верующих и отсутствии межконфессионального согласия.

Он отметил, что Вашингтон вновь пытается спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий, но эти попытки остаются безуспешными.

Ранее Антонов также утверждал, что США не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку их целью является стратегическое поражение России.

Фото:flickr.com/U.S. Department of State(Creative Commons CC0 License)