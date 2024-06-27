Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал российской дипмиссии.
Антонов прокомментировал доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания в мире, в котором Россия обвиняется в пренебрежении правами верующих и отсутствии межконфессионального согласия.
Он отметил, что Вашингтон вновь пытается спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий, но эти попытки остаются безуспешными.
Ранее Антонов также утверждал, что США не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку их целью является стратегическое поражение России.
Фото:flickr.com/U.S. Department of State(Creative Commons CC0 License)
Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана
Кабулов высказал мнение о том, что страны Запада продолжают вмешиваться в выборы президента Ирана через свою агентуру, однако пока не достигают успеха.
Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.