Российский посол в США Анатолий Антонов заявил в среду, что Россия никому не угрожает и что попытки враждебных стран добиться её международной изоляции провалились.

Антонов подчеркнул, что Российская Федерация стремится к развитию как миролюбивая страна. Он отметил, что Россия не угрожает другим странам, но будет продолжать бороться против неоколониализма и разделения международного сообщества на избранных и отверженных.

Россия также выступает против попыток западных стран притеснять малые государства.

Эти заявления Антонов сделал на торжественном приёме в дипмиссии в Вашингтоне, приуроченном к празднованию Дня России.

Фото:flickr.com/U.S. Mission Geneva(Creative Commons CC0 License)