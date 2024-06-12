Российский посол в США Анатолий Антонов заявил в среду, что Россия никому не угрожает и что попытки враждебных стран добиться её международной изоляции провалились.
Антонов подчеркнул, что Российская Федерация стремится к развитию как миролюбивая страна. Он отметил, что Россия не угрожает другим странам, но будет продолжать бороться против неоколониализма и разделения международного сообщества на избранных и отверженных.
Россия также выступает против попыток западных стран притеснять малые государства.
Эти заявления Антонов сделал на торжественном приёме в дипмиссии в Вашингтоне, приуроченном к празднованию Дня России.
Фото:flickr.com/U.S. Mission Geneva(Creative Commons CC0 License)
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