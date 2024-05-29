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Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 4:37

Дипломат Антонов: санкции не сломают экономику России

Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне сделал заявление, согласно которому экономика нашей страны ни в коем случае не "сломается" под негативным влиянием и давлением Америки. Речь идет про санкции и торговом эмбарго против нашей страны

"Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с её принципиального пути", — цитирует его ТАСС.

Дипломат также уверен, что америка идет напролом и готова даже поломать оставшиеся экономические связи в мире.

"По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся экономические связи глобальные экономические связи", — цитирует его ТАСС.

Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.


Фото: flickr. com/U.S. Mission Geneva/Eric Bridiers

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