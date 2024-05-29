Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне сделал заявление, согласно которому экономика нашей страны ни в коем случае не "сломается" под негативным влиянием и давлением Америки. Речь идет про санкции и торговом эмбарго против нашей страны

"Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с её принципиального пути", — цитирует его ТАСС.

Дипломат также уверен, что америка идет напролом и готова даже поломать оставшиеся экономические связи в мире.

"По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся экономические связи глобальные экономические связи", — цитирует его ТАСС.

Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.



Фото: flickr. com/U.S. Mission Geneva/Eric Bridiers