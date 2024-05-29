Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне сделал заявление, согласно которому экономика нашей страны ни в коем случае не "сломается" под негативным влиянием и давлением Америки. Речь идет про санкции и торговом эмбарго против нашей страны
"Невозможно заставить Российскую Федерацию свернуть с её принципиального пути", — цитирует его ТАСС.
Дипломат также уверен, что америка идет напролом и готова даже поломать оставшиеся экономические связи в мире.
"По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся экономические связи глобальные экономические связи", — цитирует его ТАСС.
Торговое эмбарго ввести против России собираются в США, о чем заявили ранее в Белом Доме.
Фото: flickr. com/U.S. Mission Geneva/Eric Bridiers
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