Антисептики спасали от микробов, но вот что я заметил, когда перестала их использовать каждый день

В последние годы антисептики стали важной частью повседневной жизни, особенно в условиях пандемии. Однако, несмотря на свою очевидную пользу в борьбе с инфекциями, их регулярное использование может иметь негативные последствия для здоровья кожи. Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, предупреждает, что постоянное применение антисептиков может повредить защитные механизмы кожи, что увеличивает риск возникновения различных заболеваний.

"Антисептики удобны в использовании, но при длительном применении они могут серьезно ослабить защиту кожи, делая её уязвимой для инфекции и аллергии", — говорит Андрей Дорохов.

Негативное влияние антисептиков на кожу

Антисептики, особенно содержащие спирт, могут оказывать значительное влияние на состояние кожи. В результате регулярного использования антисептики повреждают липидный барьер кожи, что нарушает её способность защищать от внешних воздействий. В свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

Сухость кожи. Антисептики обезвоживают верхний слой кожи, что приводит к её шелушению и раздражению. Зуд и микротрещины. Частое использование может вызвать воспаления и трещины, особенно на чувствительных участках кожи. Аллергические реакции. Длительное применение антисептиков может привести к развитию аллергии, проявляющейся в виде покраснений, сыпи и отечности.

"Разрушение липидного барьера делает кожу менее защищенной, что увеличивает риск проникновения бактерий и других вредных веществ", — поясняет Андрей Дорохов.

Устойчивость бактерий к антисептикам

Долгосрочное и частое использование антисептиков может привести к развитию устойчивости бактерий к действующим веществам. Суть проблемы заключается в том, что бактерии, подвергаясь воздействию антисептиков, могут адаптироваться и развивать механизмы защиты. В результате, эффективность этих средств постепенно снижается, что требует использования всё более мощных препаратов, что в свою очередь увеличивает нагрузку на организм.

Некоторые бактерии могут пережить обработку антисептиками, особенно если их используют в недостаточных дозах или слишком часто. Это усиливает риск инфекций, так как остаются живые микроорганизмы, способные выживать и распространяться.

Опасность для слизистых оболочек

Антисептики могут оказывать не только локальное, но и более опасное воздействие, если они попадают на слизистые оболочки, такие как глаза, нос, рот и другие чувствительные участки тела. Особенно опасно попадание спиртосодержащих антисептиков в глаза, так как это может вызвать:

Раздражение. При попадании антисептиков на слизистые оболочки возникает сильное жжение, покраснение и отечность. Повреждение тканей. Частое попадание средств на слизистые может вызвать воспаление и повреждение клеток.

Для предотвращения этих проблем следует тщательно соблюдать осторожность при использовании антисептиков, особенно вблизи глаз и других чувствительных участков тела.

Другие источники микроорганизмов в быту

Кроме антисептиков, существует множество других источников микроорганизмов в быту, которые могут представлять опасность для здоровья. Бытовые предметы, такие как дверные ручки, мобильные телефоны, клавиатуры и даже полотенца, являются местами размножения бактерий. Эксперты утверждают, что такие поверхности могут быть не менее опасными, чем общественные объекты, поскольку мы регулярно контактируем с ними.

Микроорганизмы активно размножаются на поверхностях, с которыми мы ежедневно контактируем, особенно если они не подвергаются регулярной очистке. Это может привести к распространению инфекций, если не уделять должного внимания гигиене.

Советы по безопасному использованию антисептиков

Используйте антисептики по мере необходимости. Не стоит применять их постоянно. Старайтесь использовать средства, когда это действительно необходимо — например, при выходе из общественных мест или после контакта с грязными поверхностями. Не злоупотребляйте спиртосодержащими средствами. Для кожи лучше выбирать антисептики без спирта или с минимальным его содержанием, чтобы избежать сухости и раздражения. Следите за состоянием кожи. Если вы заметили признаки сухости или раздражения, уменьшите частоту использования антисептиков и используйте увлажняющие средства. Регулярно очищайте бытовые предметы. Помимо антисептиков, важно регулярно очищать поверхности, с которыми мы контактируем, чтобы предотвратить накопление бактерий.

Миф и правда

Миф: Антисептики можно использовать без ограничений, они безопасны для кожи.

Правда: Частое применение может нарушить защитный барьер кожи, вызвав сухость и раздражение. Миф: Бактерии не могут выработать устойчивость к антисептикам.

Правда: При длительном и регулярном использовании антисептиков бактерии могут адаптироваться и становиться менее чувствительными к этим средствам. Миф: Антисептики безопасны для слизистых оболочек.

Правда: Попадание антисептиков на слизистые может вызвать раздражение и даже повреждение тканей.

Исторический контекст

Антисептики начали использоваться ещё в XIX веке, когда врач Йозеф Листер предложил использовать карболовую кислоту для предотвращения инфекций в хирургии. С тех пор средства для дезинфекции стали неотъемлемой частью медицины и повседневной жизни. Однако, как и любые препараты, они требуют осторожности в применении.

Три интересных факта