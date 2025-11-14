Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Витамин С
Витамин С
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:18

Добавила в уход антиоксиданты — и через месяц кожа будто после отпуска

Джули Руссак: ниацинамид и витамин C укрепляют кожный барьер и выравнивают тон

Антиоксиданты давно перестали быть прерогативой ЗОЖ-блогеров. Сегодня это одна из базовых категорий ухода за кожей. Их можно найти в сыворотках, кремах и тониках — и не зря: эти активы борются с повреждением клеток, защищают кожу от ультрафиолета и выравнивают тон.

По словам Робин Гмирек, дерматолога клиники Union Derm в Нью-Йорке, антиоксиданты "нейтрализуют свободные радикалы — нестабильные молекулы, повреждающие ДНК, белки и клеточные мембраны". Проще говоря, они берут на себя удар, который в противном случае пришёлся бы на вашу кожу.

Как антиоксиданты действуют на кожу

Свободные радикалы появляются не только из-за плохой экологии или солнца — они образуются даже в процессе дыхания и обмена веществ. Организм умеет их нейтрализовать, но с возрастом и под действием внешних факторов эта защита ослабевает.

"Антиоксиданты работают как губка, впитывая свободные радикалы", — пояснила дерматолог Сэнди Скотницки

Когда кожа подвергается окислительному стрессу, страдают коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость и гладкость. Результат очевиден: тусклость, морщины, неровный рельеф.

Джули Руссак, дерматолог из Нью-Йорка, сравнивает этот процесс с яблоком, оставленным на воздухе:

"Оно быстро темнеет и сморщивается — то же самое происходит с кожей под действием свободных радикалов".

Есть ли минусы?

Почти нет. В отличие от ретиноидов и кислот, антиоксиданты редко вызывают раздражение. Иногда встречается лёгкое пощипывание, но чаще всего дискомфорт связан не с самим веществом, а с неудачной формулой — когда активные компоненты нестабильны или плохо проникают в кожу.

Робин Гмирек подчёркивает: "Эффективность зависит от состава и концентрации активов. Даже сильный антиоксидант не сработает, если он разрушился ещё в баночке".

Топ-6 антиоксидантов по мнению дерматологов

Витамин C

Главный герой антивозрастного ухода. Он не только борется со свободными радикалами, но и осветляет кожу, стимулирует синтез коллагена и уменьшает морщины.

"Эффективность витамина C подтверждена клиническими исследованиями", — отметила дерматолог Сэнди Скотницки.

Самая активная форма — L-аскорбиновая кислота, но она может раздражать чувствительную кожу. Более мягкие варианты — тетра-гексилдецил аскорбат, магний аскорбил фосфат и аскорбил пальмитат. Они устойчивы и менее агрессивны.

Ниацинамид (витамин B3)

Ниацинамид действует мягче, чем витамин C, но при этом прекрасно укрепляет кожный барьер, снижает воспаления и регулирует выработку себума. Он подходит даже людям с розацеа и экземой.
Джули Руссак отмечает: "Ниацинамид универсален — он улучшает тон кожи и делает её более устойчивой к стрессам". Оптимальная концентрация — около 5%.

Витамин E

Токоферол известен своими смягчающими свойствами. Он защищает от обезвоживания, ускоряет заживление и снижает чувствительность кожи.
Робин Гмирек уточняет: "Витамин E усиливает действие витамина C и уменьшает раздражение, которое тот может вызвать". Поэтому часто оба витамина объединяют в одной формуле.

Феруловая кислота

Этот антиоксидант часто работает в паре с витаминами C и E. Он стабилизирует их и усиливает защиту от ультрафиолета.

"Феруловая кислота продлевает активность витамина C и делает его более стойким", — пояснила Сэнди Скотницки.

Её легко узнать в составе: ищите Ferulic Acid среди первых ингредиентов на упаковке.

Полифенолы

Это природные антиоксиданты из растений. В эту группу входят экстракты зелёного чая, граната, облепихи, винограда.

"Растения вырабатывают антиоксиданты, чтобы защищаться от солнца — кожа человека получает ту же пользу", — объяснила Скотницки.

Особенно выделяются EGCG (экстракт зелёного чая) и ликопин из арбуза и томатов. Они подходят любому типу кожи.

Ресвератрол

Антиоксидант из винограда и красного вина. У него выраженные противовоспалительные и антибактериальные свойства. Клинических данных меньше, чем по витамину C, но дерматологи отмечают заметное улучшение плотности и тона кожи при регулярном применении.

Советы шаг за шагом: как использовать антиоксиданты

  1. Выбирайте форму сыворотки.
    Она легче крема и содержит больше активных веществ.

  2. Комбинируйте антиоксиданты.
    Смесь витаминов C, E и феруловой кислоты обеспечивает максимальную защиту.

  3. Наносите утром.
    Антиоксиданты усиливают эффект SPF и защищают кожу от ультрафиолета и смога.

  4. Не ждите мгновенного результата.
    Улучшения видны через 4-8 недель: кожа становится плотнее и ярче.

  5. Храните правильно.
    Многие формулы разрушаются от света и воздуха — выбирайте упаковку с дозатором и непрозрачные флаконы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать нестабильные формулы витамина C.
    Последствие: раздражение и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: формы THD или магний аскорбил фосфат.

  • Ошибка: наносить антиоксидант после плотного крема.
    Последствие: актив не проникает в кожу.
    Альтернатива: использовать сыворотку до увлажнения.

  • Ошибка: рассчитывать только на питание.
    Последствие: кожа остаётся без защиты от свободных радикалов.
    Альтернатива: сочетать продукты с антиоксидантами и богатый рацион.

А что насчёт приёма внутрь?

Учёные пока не уверены, насколько антиоксиданты из пищи влияют именно на кожу. Но одно ясно: овощи, ягоды и зелёный чай полезны для здоровья в целом. Робин Гмирек отмечает, что регулярное употребление полифенолов из зелёного чая может снижать фотостарение. Тем не менее, для видимого эффекта в уходе дерматологи советуют именно топические средства.

Плюсы и минусы

Компонент Плюсы Минусы
Витамин C Осветляет, укрепляет, омолаживает Может раздражать чувствительную кожу
Ниацинамид Успокаивает, регулирует себум Эффект проявляется медленно
Витамин E Увлажняет и защищает Подходит не всем с жирной кожей
Феруловая кислота Стабилизирует формулы Редко встречается отдельно
Полифенолы Натуральные и мягкие Требуют высокой концентрации
Ресвератрол Борется с воспалениями Мало клинических данных

FAQ

Как выбрать антиоксидант?
Для молодой и чувствительной кожи подойдут ниацинамид и полифенолы. Для тусклой и возрастной — витамин C и феруловая кислота.

Когда наносить?
Утром, под SPF. При желании можно использовать и вечером, но главное — не совмещать сразу с кислотами.

Можно ли комбинировать с ретинолом?
Да, но лучше наносить их в разное время суток: антиоксиданты утром, ретинол вечером.

Мифы и правда

  • Миф: антиоксиданты нужны только после 30.
    Правда: они защищают кожу в любом возрасте.

  • Миф: витамин C осветляет только пигментные пятна.
    Правда: он ещё и стимулирует коллаген.

  • Миф: антиоксиданты из пищи заменят косметику.
    Правда: наружное применение работает эффективнее.

3 интересных факта

• У антиоксидантов "командный" эффект — вместе они усиливают действие друг друга.
• Сыворотка с феруловой кислотой может увеличить стабильность витамина C вдвое.
• Уровень антиоксидантов в коже снижается с возрастом, начиная с 25 лет.

Исторический контекст

Первые кремы с антиоксидантами появились в 1960-х годах, когда учёные доказали вред свободных радикалов. С тех пор уход эволюционировал: от простых витаминных формул до высокотехнологичных сывороток, которые борются не только со старением, но и с воздействием городского смога.

