Антиоксиданты
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:06

Добавки "для здоровья" могут повлиять на развитие потомства — показал эксперимент

Антиоксиданты часто воспринимаются как универсальная защита от болезней и старения, однако новое исследование ставит под сомнение их безусловную безопасность. Учёные обнаружили, что высокие дозы популярных добавок могут повлиять на ДНК сперматозоидов и отразиться на развитии потомства. Речь идёт о соединениях, которые многие мужчины принимают ежедневно, не задумываясь о возможных рисках. Об этом сообщает Техасский университет A&M.

Эксперимент с неожиданным результатом

Команда под руководством профессора Майкла Голдинга изучила влияние N-ацетил-L-цистеина (NAC) и селена — двух широко используемых антиоксидантов — на модели мышей. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology. Самцов в течение шести недель подвергали воздействию этих веществ, после чего оценивали здоровье их потомства.

Несмотря на то что у самих животных не наблюдалось видимых нарушений, у их детёнышей выявили отличия в строении черепа и лица. В частности, у самок потомства отмечались более узкое расположение глаз и уменьшенные размеры черепа. Подобные признаки ассоциируются с краниофациальными аномалиями и требуют дальнейшего изучения в контексте возможных неврологических последствий.

Баланс вместо избытка

Изначально исследователи хотели проверить, могут ли антиоксиданты компенсировать окислительный стресс, вызванный, например, употреблением алкоголя. Лаборатория Голдинга ранее связывала отцовское злоупотребление алкоголем с черепно-лицевыми нарушениями у потомства. Однако эффект от приёма NAC без алкоголя оказался неожиданным.

"Мы знаем, что алкоголь вызывает окислительный стресс, и хотели противостоять ему, добавив добавку, известную как снижающую окислительный стресс, — говорит Голдинг, профессор кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M (VMBS). — Когда мы поняли, что потомство, рожденное от самцов, которым давали только NAC, проявляло различия в черепе и лице, это было неожиданно, потому что эта молекула повсеместно считается полезной".

По словам исследователя, ключевым фактором может быть нарушение баланса. Антиоксиданты важны для нейтрализации свободных радикалов, но чрезмерное их количество способно изменить тонкие механизмы регуляции в клетках, включая сперматозоиды.

"Главный посыл здесь в том, что есть баланс", — говорит Голдинг.

Он приводит образное сравнение: избыток даже полезного фактора может навредить, если выходит за пределы физиологической нормы. Учёный советует обращать внимание на дозировки в добавках, особенно если они значительно превышают рекомендуемую суточную норму.

Возможные последствия и осторожность

Исследование подчёркивает, что здоровье спермы — важный, но часто недооценённый показатель. Изменения в её ДНК могут проявляться не у самого мужчины, а у его потомства. При этом авторы отмечают, что для подтверждения выводов необходимы дополнительные исследования, включая анализ возможных нарушений центральной нервной системы у потомков.

Работа не призывает полностью отказаться от антиоксидантов, но указывает на важность разумного подхода к их применению. Особенно это актуально для мужчин, планирующих отцовство. Витаминные комплексы и добавки могут приносить пользу при медицинских показаниях, однако превышение дозировок без контроля специалиста способно привести к непредсказуемым эффектам.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

