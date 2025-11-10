Думала, что зелёный чай — самый полезный? Оказалось, есть напитки в 10 раз сильнее

Долгое время зеленый чай считался эталоном здорового напитка. Он богат катехинами и флавоноидами, которые борются со свободными радикалами — молекулами, повреждающими клетки и ускоряющими старение.

"Свободные радикалы вызывают окислительный стресс, а антиоксиданты нейтрализуют их, защищая клетки от воспаления и повреждения", — объясняет диетолог Джейми Бахам, RDN, LD, основательница Ladybug Nutrition.

Однако эксперты отмечают: зеленый чай не единственный лидер по антиоксидантной силе. Некоторые другие виды чая могут содержать в 5-10 раз больше активных соединений, поддерживая сердце, мозг, иммунитет и кожу.

Сколько антиоксидантов в зеленом чае

В зависимости от сорта и способа заваривания, чашка зеленого чая содержит от 50 до 100 мг антиоксидантов.

Основное действующее вещество — EGCG (эпигаллокатехин галлат), мощный флавоноид, снижающий уровень "плохого" холестерина, поддерживающий уровень сахара и уменьшающий воспаление.

"Катехины зеленого чая также способствуют здоровью сердца и когнитивных функций у пожилых людей", — отмечает диетолог Эми Вудман, RDN.

Тем не менее, существуют напитки, которые обеспечивают ещё более высокий уровень антиоксидантов — и часто с уникальными дополнительными преимуществами.

ТОП-5 чаев с большим содержанием антиоксидантов, чем в зеленом чае

1. Чёрный чай

Антиоксиданты: 62-100 мг на чашку

Черный чай — самый популярный напиток в мире после воды, и не зря. Он богат теафлавинами и теарубигинами, которые защищают сосуды и улучшают работу сердца.

"Регулярное употребление черного чая помогает снизить давление и укрепить микробиом кишечника", — говорит Эми Вудман.

Польза:

Поддерживает сердечно-сосудистое здоровье.

Снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Укрепляет иммунитет.

Способствует пищеварению.

Попробуйте: Earl Grey, English Breakfast, Assam или Darjeeling.

2. Белый чай

Антиоксиданты: 52-77 мг на чашку

Белый чай — наименее обработанный из всех видов чая. Его делают из молодых чайных почек, сохранивших максимум природных антиоксидантов.

"Белый чай мягкий, содержит меньше кофеина и бережно воздействует на желудок", — объясняет Джессика Виллальвир, MS, RDN.

Польза:

Защищает кожу от фотостарения.

Снижает повреждение ДНК.

Уменьшает воспаление.

Подходит для людей с чувствительным пищеварением.

Совет: выбирайте сорта "Silver Needle" или "White Peony" — они содержат больше всего активных соединений.

3. Улун (Oolong)

Антиоксиданты: 86-150 мг на чашку

Улун — чай, находящийся между зелёным и чёрным по степени ферментации. Он сочетает лучшие свойства обоих и отличается ореховым вкусом.

"Улун связан с улучшением работы сердца, снижением давления и уровня сахара", — отмечает Вудман.

Польза:

Регулирует уровень глюкозы в крови.

Повышает концентрацию и когнитивные функции.

Снижает воспалительные процессы.

Поддерживает здоровье костей.

Попробуйте: традиционный "Tie Guan Yin" (Железная Бодхисаттва) или "Milk Oolong" — за нежный вкус и сливочный аромат.

4. Матча — абсолютный чемпион по антиоксидантам

Антиоксиданты: до 945 мг на чашку (!)

Матча — это порошковый зеленый чай, который не заваривают, а взбивают с водой, употребляя целый измельчённый лист. Благодаря этому содержание антиоксидантов здесь в 10-15 раз выше, чем в обычном зелёном чае.

"Матча — один из самых мощных источников антиоксидантов, поддерживающий уровень холестерина и концентрацию", — отмечает Виллальвир.

Польза:

Мощное противовоспалительное действие.

Поддержка здоровья сердца.

Мягкий, стабильный заряд энергии без "провалов".

Укрепление когнитивных функций.

Как употреблять: добавляйте порошок в латте, смузи или даже выпечку — он сохраняет антиоксидантные свойства.

5. Ройбуш (Rooibos)

Антиоксиданты: до 68 мг на чашку

Ройбуш — южноафриканский чай из растения Aspalathus linearis, полностью без кофеина. Он богат уникальными антиоксидантами — аспалатином и нотофагином.

"Ройбуш обладает выраженным противовоспалительным действием и поддерживает здоровье сосудов", — говорит Джейми Бахам.

Польза:

Снижает уровень стресса без стимуляторов.

Защищает сердце и сосуды.

Улучшает качество сна.

Подходит беременным и детям.

Попробуйте: ванильный или карамельный ройбуш — отличный вечерний чай латте без кофеина.

Сравнения чаёв по антиоксидантной активности

Чай Антиоксиданты (мг/чашка) Содержание кофеина Основные преимущества Матча до 945 Среднее Энергия, защита от воспаления, здоровье сердца Улун 86-150 Среднее Снижение сахара, антистресс, здоровье костей Чёрный 62-100 Среднее Сердце, кишечник, иммунитет Белый 52-77 Низкое Кожа, защита ДНК, мягкое действие Ройбуш до 68 0 Без кофеина, сосуды, спокойствие

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить только зелёный чай, считая его универсальным.

Последствие: упускаете разнообразие антиоксидантов.

Альтернатива: чередуйте разные виды чая, чтобы получать полный спектр флавоноидов.

пить только зелёный чай, считая его универсальным. упускаете разнообразие антиоксидантов. чередуйте разные виды чая, чтобы получать полный спектр флавоноидов. Ошибка: заваривать чай кипятком.

Последствие: разрушение активных соединений.

Альтернатива: используйте воду 80-85 °C для зелёного и белого чая, 90-95 °C — для чёрного и улуна.

заваривать чай кипятком. разрушение активных соединений. используйте воду 80-85 °C для зелёного и белого чая, 90-95 °C — для чёрного и улуна. Ошибка: добавлять много сахара или сиропов.

Последствие: нейтрализация пользы.

Альтернатива: используйте мёд, лимон или корицу.

Плюсы и минусы альтернативных чаёв

Плюсы Минусы Богаты антиоксидантами и флавоноидами Могут содержать кофеин Разнообразие вкусов и эффектов Некоторые сорта (матча) дороги Поддерживают иммунитет и сердце Требуют правильного заваривания Подходят для любых диет При чувствительности возможна изжога

FAQ

Что лучше пить утром?

Матча или чёрный чай — для бодрости и концентрации.

Что выбрать вечером?

Ройбуш или белый чай — мягко расслабляют и не содержат кофеина.

Можно ли пить несколько видов в день?

Да, но не превышайте 3-4 чашки с кофеином, чтобы не нарушить сон.

Мифы и правда

Миф: только зелёный чай полезен для здоровья.

Правда: другие чаи, включая матча, улун и ройбуш, могут содержать больше антиоксидантов.

только зелёный чай полезен для здоровья. другие чаи, включая матча, улун и ройбуш, могут содержать больше антиоксидантов. Миф: ройбуш — это просто травяной настой.

Правда: ройбуш содержит уникальные антиоксиданты, полезные для сосудов и сердца.

ройбуш — это просто травяной настой. ройбуш содержит уникальные антиоксиданты, полезные для сосудов и сердца. Миф: антиоксиданты — модный термин без доказательств.

Правда: их роль в профилактике воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний подтверждена исследованиями.

Интересные факты

В матча антиоксидантов в 10 раз больше, чем в зелёном чае. Ройбуш традиционно использовался африканскими племенами для лечения гипертонии. Ежедневное употребление чая снижает риск сердечных заболеваний на 20 %

Исторический контекст

Чай с древности считался "напитком долголетия". Китайские монахи использовали зелёный и белый чай для медитации, а в Японии ритуалы матча стали символом осознанности. Сегодня наука подтверждает древние наблюдения: полифенолы и флавоноиды в чае действительно защищают клетки, поддерживают сердце и мозг. Главное — пить чай разнообразно и осознанно.